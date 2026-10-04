Nikdy nekupujte ryby z pultu v pondělí. Prodavači vysvětlují, jak dlouho tam ve skutečnosti leží

Na začátku týdne vypadá rybí pult v supermarketu skoro stejně jako v sobotu. Lososí filety leží na drceném ledu, vedle nich pstruzi a kusy tresky. Mezi nakupujícími se přesto drží rada, že pondělní ryba je jen zbytek z víkendu. Lidé, kteří rybami obchodují a hlídají jejich kvalitu, na to mají vlastní pohled a odpověď je zajímavější než obyčejné ano nebo ne.
Z moře k zákazníkovi za dva až tři dny
Čerstvá mořská ryba se k českým zákazníkům nedostane hned po ulovení. Rohlík u své značky ryb uvádí zhruba 48 hodin od vylovení a Košík při uvedení své řady v roce 2022 sliboval nejvýš 72 hodin. Pro oba obchody byla rychlost od výlovu hlavním lákadlem jejich rybích značek.
Kolik času pak ryba stráví na ledu v kamenné prodejně, nikde stanoveno není. Rozhoduje hlavně to, jak rychle mizí z pultu. V rušné prodejně se zboží točí každý den, v klidné čeká déle na svého kupce.
Přečtěte si také: Němci skupují tyhle skleněné mísy z ČSSR a platí za ně až 5 000 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě Nejvíc ryb přijíždí před víkendem
Obchody objednávají zboží podle toho, kdy k nim chodí nejvíc lidí. Robert DiGregorio, který na newyorském trhu Fulton Fish Market odpovídá za kvalitu mořských plodů, vysvětlil webu Chowhound, že supermarkety mají nejvíc zákazníků ve druhé polovině týdne a o víkendu, a proto tehdy nejspíš dostávají i většinu nové ryby. Kdo nakupuje na začátku týdne, může tak odnést kus, který už pár dní odpočíval.
Rušný provoz hraje do karet i kupujícímu. Kde se ryba prodává svižně, na ledu dlouho nečeká, a nákup ve druhé polovině týdne proto bývá jistější.
Kuchařka Maricel Gentile, se kterou mluvil web The Takeout, připomíná, že varování vzniklo z toho, že rybáři v neděli obvykle nevyjíždějí. Podle ní ale dnešní zásobování velkých obchodů tuhle pověst oslabilo, opatrnost tak dává smysl spíš v malých prodejnách a přímořských městečkách.
Přečtěte si také: Ani ocet, ani cukr. Červená řepa ve sklenici vydrží do jara, když do nálevu přidáte 1 věc ze spíže Pondělní pravidlo vymyslel newyorský kuchař
Za celou pověstí stojí Anthony Bourdain. Ve své knize Kitchen Confidential z roku 2000 radil, ať si nikdo v pondělí v restauraci rybu neobjednává. Kuchyně podle něj rybu objednávaly ve čtvrtek, dostaly ji v pátek a přes víkend už další dodávka nepřišla. Co se nestihlo prodat, končilo v pondělí na talíři jako nabídka dne. Lidé si radu časem přenesli i na rybárny a obchody.
Sám Bourdain ji v roce 2016 vzal zpět. Restaurace i dodavatelé podle něj od devadesátých let výrazně zvedli laťku a hosté dnes starou rybu snadno odhalí.
Mražená ryba jako dobrá záloha
Když čerstvé nabídce nevěříte, mražená ryba je rozumná volba. Mořské ryby se dnes často zmrazují šokově přímo na lodi hned po výlovu, což chuti i pevnosti masa prospívá. V mrazicím boxu hledejte kusy zatavené ve vakuu, ale před rozmrazováním je z fólie vybalte a nechte je pomalu rozmrazit v lednici. V uzavřeném obalu bez vzduchu by se při vyšší teplotě mohly množit bakterie způsobující botulismus.
Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší pánev na vaření. Visí nad sporákem ve většině českých kuchyní
Čerstvou rybu z pultu je navíc potřeba spotřebovat rychle. V lednici při teplotě pod 5 °C vydrží jeden až dva dny a patří do uzavřené krabičky nebo sáčku, aby nenasákla pachy ostatních potravin. Kupovat ji do zásoby na celý týden se proto nevyplatí bez ohledu na to, který den stojíte u pultu.
Oči, žábry a jedna otázka na obsluhu
Ať je pondělí, nebo pátek, nejvíc prozradí stav samotné ryby. U celé ryby se dívejte nejdřív do očí, které mají být čiré a vypouklé. Zakalené nebo propadlé oči jsou znamením, že ryba už čerstvá není. Žábry by měly mít sytě červenou barvu a šedé nebo hnědé okraje jsou varování.
Čiré a vypouklé oči spolu se sytě červenými žábrami prozradí čerstvou rybu v kterýkoli den v týdnu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na maso stačí lehce zatlačit prstem. Pružné se rychle vrátí do původního tvaru, měkké a rozbředlé zůstane promáčklé. Vůně má být čistá, a pokud ryba čpí čpavkem, nechte ji ležet. U filetu funguje stejná zkouška prstem jako u celé ryby a maso má navíc působit vlhce a lehce průsvitně.
Přečtěte si také: Tahle 1 zapomenutá příloha bývala hitem svatebních hostin. Dnes ji připravíte za pár korun a hosté chtějí přidat
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co sledovat Čerstvá ryba Varovný signál Oči (celá ryba) Čiré a vypouklé Zakalené nebo propadlé Žábry Sytě červené Šedé nebo hnědé okraje Maso po zatlačení prstem Pružné, rychle se vrátí do původního tvaru Měkké a rozbředlé, zůstane promáčklé Vůně Čistá Čpí čpavkem Filet Vlhký a lehce průsvitný Matný a oschlý
Rychlou jistotu dá i krátký dotaz u pultu, kdy zásilka dorazila. Když prodavač neví nebo uhýbá, vyplatí se zamířit k mrazicímu boxu.
Zdroje: https://tastingtable.com/1946563/is-monday-worst-day-buy-seafood, https://www.chowhound.com/1890724/when-buy-fresh-fish-grocery/, https://cnn.iprima.cz/nejlevneji-kapra-sezenete-na-sadkach-tvrdi-odbornik-poradil-jak-poznat-ze-je-ryba-cerstva-419534, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/355400-kapri-na-ledu, https://culinarylore.com/food-culture:how-the-never-order-fish-on-mondays-rule-died/, https://www.mediaguru.cz/kosik-uvadi-novou-vlastni-znacku-cerstvych-ryb-fish-fresh, https://www.rohlik.cz/tema/nejlepsi-rybarna-v-republice, https://www.samsung.com/cz/support/home-appliances/jak-dlouho-mohu-uchovavat-jidlo-v-chladnicce-nebo-mrazaku, https://hgic.clemson.edu/thawing-vacuum-packed-fish/, https://thetakeout.com/1947780/worst-day-monday-buy-seafood-store