Nikdy nedávejte brambory vedle této zeleniny. Okamžitě vyklíčí a přijdete o ně. Vsaďte se, že je tam máte

Neviditelná válka v temnotě kuchyňské linky
Mezi bramborami a cibulí totiž probíhá neúprosný fyzikální souboj, který lidské oko na první pohled nevidí. Brambory jsou živý organismus, který neustále dýchá a uvolňuje do okolního prostoru značné množství vlhkosti. Cibule naopak ke svému bezpečnému uchování vyžaduje suché prostředí a neustálý přísun čerstvého vzduchu.
Jakmile cibuli uzavřete do těsné blízkosti brambor, začne tuto uvolněnou vlhkost jako houba okamžitě absorbovat. Její suchá ochranná slupka zvlhne, změkne a stane se snadným terčem pro rozvoj plísní. Tento hnilobný proces se jako lavina přenese zpět na brambory. Zkáza je dokonána.
Modelový příklad z české domácnosti: Jak přijít o zásoby za pouhých 10 dní
Představte si typickou situaci v panelovém bytě bez chladného sklepa. Rodina nakoupí 5 kg brambor v plastovém pytli a 2 kg cibule. Obě suroviny uloží společně do jednoho plastového boxu ve skříňce pod dřezem, kde panuje teplota kolem 22 °C a vzduch se téměř nehýbe.
Brambory začnou okamžitě odpařovat vodu, která se kvůli plastovému boxu a uzavřené skříňce neodvětrává. Relativní vlhkost v boxu rychle vyšplhá nad kritických 90 %. Vnější suché suknice cibule zvlhnou a již po pěti dnech se na nich objeví šedá plíseň.
Hnijící cibule začne produkovat teplo a nebezpečné spory. Tato kombinace vysoké teploty a extrémní vlhkosti stimuluje očka brambor k růstu. Po deseti dnech jsou brambory scvrklé, měkké a pokryté bílými klíčky, zatímco polovina cibule je shnilá a silně zapáchá. Celá zásoba končí v koši.
Mýtus o etylenu: Proč cibule neškodí, ale jablko může výrazně pomoci
Kolem skladování koluje řada mýtů. Internetová média často tvrdí, že cibule produkuje velké množství etylenu, který způsobuje okamžité vyklíčení brambor. Pravda je však taková, že cibule produkuje pouze zanedbatelné, téměř neměřitelné množství tohoto plynu.
Hlavním spouštěčem klíčení brambor při společném skladování je zvýšená lokální vlhkost a teplo, nikoliv etylen z cibule. V průmyslovém měřítku se etylen naopak používá jako plyn k potlačení klíčení brambor.
Zcela jiná situace ale nastává u jablek. Zatímco u většiny ovoce platí doporučení neskladovat je s bramborami, jablka představují vědecky ověřenou výjimku. Vědecké studie potvrzují, že kontinuální působení etylenu uvolňovaného z jablek u brambor blokuje buněčné dělení a výrazně zpomaluje rašení nežádoucích klíčků. Jedno jablko v bedýnce s bramborami tak může být skvělým pomocníkem.
Jak správně skladovat brambory: Klíčem je chlad a absolutní tma
Chcete-li udržet brambory v perfektní kondici, musíte jim zajistit specifické podmínky. Ideální teplota se pohybuje v rozmezí 4 až 6 °C. Pokud teplota klesne pod 3 °C, obsažený škrob začne degradovat na cukry a brambory nepříjemně zesládnou. Naopak při teplotách nad 8 °C začínají rychle klíčit.
Vlhkost vzduchu by se měla pohybovat mezi 85 a 90 %, což zabrání jejich scvrkávání a vysychání. Zásadní je také absolutní tma. Světlo totiž aktivuje tvorbu chlorofylu a nebezpečného, toxického alkaloidu solaninu, kvůli kterému brambory zelenají.
Zapomeňte na igelitové sáčky, ve kterých se hlízy okamžitě zapaří. Vždy používejte výhradně prodyšné materiály, jako jsou jutové pytle, papírové tašky nebo klasické dřevěné bedny.
Cibule vyžaduje sucho a neustálý průvan
Cibule má diametrálně odlišné nároky než brambory. Vyžaduje teplotu mezi 1 a 5 °C, ale velmi dobře snáší i suché pokojové prostředí. Klíčovým faktorem je zde nízká vlhkost vzduchu v rozmezí 65 až 75 %.
Pro úspěšné uchování cibule je naprosto nezbytná maximální cirkulace vzduchu. Ideálním řešením je zavěšení cibule v síťových pytlích nebo její tradiční spletení do ozdobných copů, které umožní vzduchu volně proudit kolem každé hlávky.
Každá plodina zkrátka vyžaduje odlišné podmínky skladování a společně se v jedné bedýnce nesnesou.
Zdroje článku: centrumzdravichrudim.cz, byznysdenik.cz, fresh.iprima.cz, bydlimeutulne.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková