Nikdy neberte tenhle sýr ze slevového regálu. Prodavačky prozrazují, proč jde dolů vždycky jako první

Slevový regál na konci oddělení s mléčnými výrobky láká skoro každého. Cena spadne o desítky procent a nakupující má pocit, že udělal skvělý obchod. U jednoho druhu sýra se ale vyplatí ruku raději stáhnout. Důvod přitom není žádná záhada a lidé za pultem ho znají moc dobře. Určitý sýr se kazí mnohem rychleji než ostatní, a tak putuje do slevy jako úplně první.
Sýr, který zlevňuje nejdřív
Klíč k celé záhadě se skrývá v jediné věci, a tou je voda. Čím víc jí sýr obsahuje, tím kratší dobu vydrží. Nejkratší životnost mají tvaroh, čerstvé sýry a mozzarella naložená v láku. Ta se u nich měří jen na dny a kvalita jde přitom dolů opravdu rychle.
Právě tyhle měkké a vláčné sýry se v obchodě dostávají ke svému datu nejrychleji. Prodejce je musí zlevnit dřív než cokoli jiného, jinak by je nestihl prodat. Když tedy v akčním regálu narazíte na měkký sýr za pár korun, jde vlastně o logický konec jeho krátké cesty od výroby k pultu.
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U tvrdých sýrů typu eidam, gouda nebo parmezán platí, že se dají zachránit i tehdy, když se na nich objeví skvrnka plísně. Hutná hmota totiž plísni nedovolí prorůst dovnitř, takže stačí odkrojit poctivou vrstvu kolem zasaženého místa a zbytek v klidu sníte.
S měkkým sýrem je to úplně jinak a právě v tom tkví hlavní riziko slevové koupě. V řídké a vlhké hmotě se plíseň i neviditelné mikroby rozlezou celým balením, i když na povrchu vidíte jen malou skvrnu. Vznikají přitom mykotoxiny, tedy látky, které mohou uškodit zdraví. U měkkého sýra proto žádné odkrajování neplatí. Jakmile se na něm objeví cizí plíseň, míří celý do koše. A protože ve slevě berete kus těsně před koncem trvanlivosti, pravděpodobnost, že tohle nastane dřív, než ho stačíte sníst, je výrazně vyšší.
Jak poznáte, že sýr má to nejlepší za sebou
Zkažený sýr naštěstí prozradí sám sebe hned několika způsoby:
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nedávejte na rozpálený litinový pekáč. Většina lidí to udělá jednou a povrch je nadobro pryč barevné skvrny, které tam nepatří: žlutavý, nazelenalý, šedavý nebo dokonce červený povlak značí cizí plíseň, přičemž načervenalé stopy jsou to úplně nejvážnější varování; slizký povrch u sýra, který má být suchý, nebo naopak vyschlé a tvrdé okraje; nakyslá či nahořklá chuť a pach připomínající zkyslé mléko, u měkkých druhů poslední jistota, že sýr patří pryč.
Když si nejste jistí, řiďte se jednoduchým pravidlem. Co vypadá nebo voní jinak než obvykle, raději nejezte.
Co si ze slevy naopak odnést můžete
Akční regál kvůli tomu obcházet velkým obloukem nemusíte. Tvrdé a zrající sýry s nízkým obsahem vody vydrží týdny, u některých druhů i měsíce, takže pár dní do konce trvanlivosti pro ně velkou roli nehraje. Zabalený kus tvrdého sýra ve slevě bývá naopak výborná koupě.
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Rozdíl mezi oběma typy sýra shrnuje následující přehled:
Vlastnost Měkký sýr (čerstvé sýry, tvaroh, mozzarella) Tvrdý sýr (eidam, gouda, parmezán) Obsah vody vysoký nízký Trvanlivost jen pár dní týdny, u některých druhů i měsíce Chování plísně rozleze se celým balením, vznikají mykotoxiny neprorůstá dovnitř, stačí odkrojit vrstvu kolem Nákup ve slevě raději ne výborná koupě
Pomůže i pohled na obal. Nápis „minimální trvanlivost do” znamená, že výrobce ručí jen za kvalitu, a zboží se smí prodávat i po tomto datu, aniž by bylo zkažené. Údaj „spotřebujte do” se naopak týká rychle se kazících potravin a tady už datum brát vážně musíte. Právě měkké sýry nesou nejčastěji druhé z označení, což je další důvod k opatrnosti.
Pár rad, aby sýr doma vydržel
Ať koupíte cokoli, doma sýru prodloužíte život správným uložením. Většině druhů svědčí teplejší místo v ledničce kolem 8 až 12 stupňů, ideálně spodní šuplík. Čerstvé a měkké sýry ale patří do chladnější části a je lepší sníst je co nejdřív. Sýr nechte v původním obalu, nebo ho zabalte do papíru či přiléhavé fólie. Igelitový sáček je nejhorší volba, protože drží vlhkost a plíseň se v něm rozjede během chvilky.
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Zrající a výrazně vonící kousky ukládejte stranou do vlastní zavírací dózy. Jejich aroma i plísňové výtrusy se jinak snadno přenesou na ostatní potraviny kolem. A hlavně nakupujte s mírou. Ať doma neleží víc sýra, než za pár dní stihnete sníst, u měkkých druhů to platí dvojnásob. Za kousek, který nakonec skončí v koši, jste totiž zaplatili úplně zbytečně.
Zdroje: https://adbz.cz/domacnost/plisen-na-oblibenych-syrech-kdy-je-to-spatne/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-poznat-zkazeny-syr/, https://prodejny.kaufland.cz/sortiment/lexikon-potravin/mlecne-vyrobky-a-vejce/syr/mekky-syr.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47004-smi-supermarkety-prosle-zbozi, https://bezpecnostpotravin.cz/syry-uchovavani-rady-pro-nakup/, https://www.vitalia.cz/clanky/je-ten-syr-plisnovy-nebo-uz-plesnivy/