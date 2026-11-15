Nikdy bych nevěřila, že z jablek, ořechů a čokolády vznikne tak dobrý dezert – celý plech u nás zmizel do pár minut

Vzpomínáte si na rodinné oslavy, kdy se na stole vedle chlebíčků objevily také domácí řezy nakrájené na úhledné obdélníčky? Každý si nejprve vybral ten nejhezčí kousek, ale nakonec stejně nezůstalo téměř nic. Právě takovou atmosféru připomínají jablkové řezy s ořechovou náplní a čokoládou. Jsou trochu slavnostnější než obyčejná buchta na plech, a přitom se připravují ze surovin, které dobře známe z domácího pečení. Pod tenkou vrstvou čokolády se ukrývá ořechový krém, dva pláty křehkého těsta a mezi nimi pořádná porce jablek. Podobné vrstvené moučníky byly oblíbené zejména v době, kdy se na rodinné oslavy peklo doma a recepty se předávaly mezi sousedkami, kolegyněmi nebo zapisovaly do sešitů.
Hlavní roli zde hrají jablka. Na rozdíl od klasického jablečného koláče se nepokládají přímo na těsto, ale nejprve se podusí a spojí s ovocným želé. Díky tomu vznikne náplň, která po vychlazení lépe drží tvar a při krájení nevytéká. Nejlépe se hodí jablka s výraznější kyselostí, například odrůdy Granny Smith nebo Jonagold. Jejich svěží chuť příjemně vyvažuje sladší ořechovou vrstvu i čokoládovou polevu. Pokud použijete velmi sladká jablka, přidaný cukr můžete úplně vynechat.
Vlašské ořechy dodávají moučníku výraznější chuť a příjemnou strukturu. Po jemném namletí a spaření horkým mlékem změknou, takže se dobře spojí s máslovým krémem. Záleží však na jejich čerstvosti. Starší ořechy mohou být nahořklé a jejich chuť by se promítla do celé náplně. Pokud chcete jejich aroma ještě zvýraznit, můžete je před mletím krátce nasucho opražit a nechat vychladnout.
Na závěr přijde čokoládová poleva, která jednotlivé chutě pěkně uzavře. Hořká čokoláda vytvoří výraznější kontrast ke sladké náplni, mléčná zase potěší ty, kdo dávají přednost jemnějším dezertům. Hotové řezy potřebují několik hodin v lednici, ideálně do druhého dne. Náplně zpevní, vrstvy se propojí a moučník se bude lépe krájet. Podávejte ho vychlazený ke kávě nebo černému čaji. Na slavnostní stůl se hodí menší obdélníkové porce, protože díky několika vrstvám je dezert poměrně sytý.
Do větší mísy prosejte hladkou mouku a přidejte krupicový cukr. Studené máslo nakrájejte na menší kostky a společně se žloutky přidejte k mouce. Vše rychle zpracujte na hladké, kompaktní těsto, které rozdělte na 2 stejně velké části. Obě zabalte a nechte přibližně 30 minut odpočinout v lednici.
Troubu předehřejte na 180 °C a připravte si plech o rozměrech 21 × 35 cm. Každou část těsta rozválejte mezi 2 listy pečicího papíru na obdélník odpovídající velikosti plechu. První plát přeneste na plech a pečte přibližně 25–30 minut, dokud nebude mít světle zlatavou barvu. Stejným způsobem upečte také druhý plát a oba nechte zcela vychladnout.
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na menší kousky nebo nahrubo nastrouhejte. Přendejte je do širšího hrnce a na mírném ohni duste přibližně 15–20 minut, dokud nezměknou a část tekutiny se neodpaří. Během dušení je několikrát promíchejte, aby se nepřichytila ke dnu. Pokud jsou příliš suchá, přidejte malé množství vody.
Do ještě horkých podušených jablek nasypte želé v prášku a přidejte špetku skořice. Směs důkladně promíchejte, aby se prášek rovnoměrně rozpustil a v náplni nezůstaly hrudky. Ochutnejte a podle potřeby přislaďte 2–3 lžícemi cukru. Hotovou náplň nechte mírně zchladnout, ale nenechávejte ji úplně ztuhnout.
Na dno formy položte první vychladlý plát křehkého těsta. Na jeho povrch rovnoměrně rozetřete vlažnou jablečnou směs a uhlaďte ji až k okrajům. Přiklopte druhým upečeným plátem a lehce přitlačte, aby se jednotlivé vrstvy spojily. Takto připravený základ nechte vychladnout.
Vlašské ořechy najemno umelte a nasypte do misky. Mléko zahřejte téměř k bodu varu a přelijte jím připravené ořechy. Důkladně promíchejte, aby vznikla hustá, rovnoměrně zvlhčená směs. Nechte ji zcela vychladnout, protože teplé ořechy by mohly způsobit sražení máslového krému.
Změklé máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem do světlého a nadýchaného krému. Po menších dávkách do něj zašlehávejte vychladlou ořechovou směs, dokud nezískáte hladkou náplň. Připravený krém rovnoměrně rozetřete na horní plát křehkého těsta a povrch uhlaďte stěrkou.
Smetanu ke šlehání nalijte do menšího kastrůlku a zahřívejte ji na mírném ohni, dokud nebude horká, ale nezačne vřít. Odstavte ji z plotny a přidejte čokoládu nalámanou na menší kousky. Nechte přibližně 2 minuty odstát a poté pomalu míchejte, dokud nevznikne hladká a lesklá poleva.
Čokoládovou polevu nechte krátce zchladnout a následně ji rovnoměrně rozetřete na ořechovou náplň. Moučník vložte do lednice alespoň na 4 hodiny, nejlépe však přes noc, aby náplně zpevnily a křehké pláty mírně zvláčněly. Před podáváním řezy nakrájejte ostrým nožem na pravidelné obdélníkové porce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová