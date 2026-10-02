Nikdy bych nevěřila, že na tuto buchtu stačí jen sklenice kefíru a pár dalších surovin – nám chutná nejvíc s tímto karamelovým krémem

Představte si neuvěřitelně nadýchanou, tmavou kakaovou buchtu, která je tak vláčná, že se rozplývá na jazyku, a mezi jejími vrstvami se ukrývá sametový krém s bohatou chutí sladkého karamelu. Kefírová buchta s karamelovým krémem představuje naprosto dokonalé spojení pro všechny chvíle, kdy chcete rodině či přátelům dopřát poctivý domácí zákusek, ale nechcete strávit mládí u složitého pečení. Kouzlo celého moučníku spočívá v úžasně křehkém korpusu, jemuž zakysaná mléčná složka propůjčuje neobyčejnou vláčnost i několik dnů po upečení. Když k tomuto nadýchanému základu přidáte lehkou smetanovou náplň s karamelovým tónem a povrch posypete jemnou strouhankou z odřezků těsta, získáte neodolatelnou dobrotu, po níž se u stolu okamžitě zapráší.
Použití fermentovaných mléčných výrobků, jako je kefír, podmáslí či kyselé mléko, má v tradičním středoevropském pečení dlouhou a slavnou historii. Naše babičky moc dobře věděly, že přirozená kyselost těchto surovin reaguje s kypřicími složkami a vytváří v těstě nespočet drobných bublinek, díky kterým je korpus po upečení nadýchaný jako obláček. V kombinaci se zkaramelizovaným kondenzovaným mlékem — což je zas oblíbený vynález modernější cukrařiny 20. století — tak vzniká geniální propojení lidové jednoduchosti s luxusní chutí svátečních dortů.
Tento flexibilní recept navíc přímo vybízí k nápaditým proměnám podle toho, co máte zrovna v chladničce. Pokud zrovna nemáte kefír, můžete jej hladce nahradit poctivým bílým jogurtem nebo hustým podmáslím. Pro osvěžující ovocný akcent se mezi korpus a krém skvěle hodí plátky čerstvých banánů či hrst kyselkavých malin. A pokud milujete křupavou texturu, zkuste karamelový krém posypat nasekanými praženými lískovými oříšky nebo kapkou hořké čokolády.
Ve větší míse smíchejte kefír s jedlou sodou a poté postupně přidejte cukr, vejce a rostlinný olej.
Tip: Kefír můžete nahradit bílým jogurtem.
Vše důkladně promíchejte a nakonec přidejte mouku s kypřicím práškem do pečiva i kakaem.
Poznámka: Suché ingredience prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Do těsta vmíchejte vroucí vodu, vylijte ho na plech pokrytý pečicím papírem a pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 25 minut.
Tip: Zda je korpus upečený, ověřte špejlí.
Po upečení nechte korpus vychladnout a pak z něj odřízněte okraje.
Poznámka: Okraje korpusu rozdrťte a odložte bokem. Budete je potřebovat k závěrečnému zdobení.
Korpus následně horizontálně rozkrojte na dvě části. Pokračujte s přípravou krému. Ve větší míse vyšlehejte zakysanou smetanu se zkaramelizovaným kondenzovaným mlékem a polovinou krému pokryjte první plát korpusu.
Krém zakryjte druhou částí korpusu, který potřete zbylým krémem a celý dezert posypte rozdrceným korpusem. Kefírovou buchtu s karamelovým krémem můžete ihned servírovat nakrájenou na kousky.
Tip: Než pochoutku zkonzumujete, uchovávejte ji ve vzduchotěsném obalu v lednici. Díky chladu dezert zůstane dlouho jedlý a získá tužší konzistenci.
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Zdroj receptu: Przepisy od Pari
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato