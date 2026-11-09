Nikdy bych neřekla, že obyčejný cibulový koláč bude chutnat tak dobře. Přitom na něj stačilo jen pár surovin. Doporučuji všemi deseti

Čekáte návštěvu a přemýšlíte, čím ji pohostit, aby to nebyly stále stejné chlebíčky nebo slané tyčinky? Zkuste tentokrát něco trochu jiného. Kynutý cibulový koláč se slaninou a kmínem má tenký měkký základ a na něm pořádnou vrstvu šťavnaté náplně. Jakmile se začne péct, kuchyní se rozline vůně pomalu restované cibule, opečené slaniny a koření. Podávat ho můžete ještě teplý, ale dobře chutná i po vychladnutí, takže se hodí také na rodinné posezení nebo neformální oslavu.
Inspirací je německý Zwiebelkuchen, tradiční cibulový koláč oblíbený především ve vinařských oblastech jihozápadního Německa. Jeho historie je spojená s podzimním obdobím sklizně hroznů a ochutnáváním mladého, čerstvě kvašeného vína, kterému se říká Federweißer. V jednotlivých regionech se připravuje v různých podobách, někde z kynutého těsta, jinde z křehkého. Společným znakem však zůstává bohatá cibulová náplň, která tvoří mnohem větší část koláče než samotné těsto.
Právě cibule je v tomto receptu hlavní surovinou, nikoli jen obyčejným základem pod maso. Při pomalém restování postupně měkne, ztrácí svou ostrou chuť a získává příjemnou nasládlost. Obsahuje také vlákninu a rostlinné látky, mezi které patří flavonoid kvercetin. Když ji doplníte slaninou, zakysanou smetanou, vejci a kmínem, vznikne výrazná, ale chuťově vyvážená náplň. S restováním proto nespěchejte a cibuli nechte změknout, aniž by se příliš zbarvila.
Koláč podávejte nakrájený na menší čtverce nebo klínky. Skvěle se hodí k čerstvému zeleninovému salátu, nakládané zelenině nebo sklenici mladého vína. Pokud připravujete pohoštění předem, můžete ho upéct už několik hodin před příchodem návštěvy a před podáváním krátce prohřát. Zbylé kousky uložte do lednice v uzavřené nádobě. Druhý den je můžete podávat studené nebo je na chvíli ohřát v troubě. Kynuté těsto i cibulová náplň zůstávají příjemné a koláč tak nepřijde nazmar.
Čerstvé droždí rozdrobte do části vlažného mléka, přidejte cukr a nechte přibližně 10 minut vzejít kvásek. Pokud používáte sušené droždí, můžete ho rovnou smíchat s moukou podle pokynů na obalu. Do větší mísy prosejte mouku, přidejte sůl, vejce, zbývající mléko a připravený kvásek.
Začněte suroviny zpracovávat a postupně přidejte změklé máslo. Vypracujte hladké, pružné těsto, které se nebude výrazně lepit na stěny mísy. Přikryjte ho čistou utěrkou a nechte na teplém místě kynout přibližně 60 minut, dokud nezdvojnásobí svůj objem.
Mezitím nakrájejte slaninu na malé kostičky a vložte ji do studené pánve. Pomalu ji zahřívejte, aby pustila tuk a začala zlátnout. Přidejte oloupanou cibuli nakrájenou na tenké půlměsíce a za občasného míchání ji restujte na mírném ohni přibližně 20–25 minut, dokud nezměkne a neztratí svou štiplavost.
Hotovou cibulovou směs odstavte z plotny a nechte ji zcela vychladnout. V samostatné míse rozšlehejte vejce se zakysanou smetanou. Přidejte kmín, pepř a podle chuti také muškátový oříšek, se solí zacházejte opatrně, protože slanina už bývá dost slaná.
Vychladlou cibuli se slaninou vmíchejte do smetanové směsi. Náplň ochutnejte a případně dolaďte kořením. Měla by být dostatečně výrazná, protože tvoří hlavní chuť celého koláče.
Vykynuté těsto přendejte na lehce pomoučněnou pracovní plochu a rozválejte na velikost připraveného plechu. Přeneste ho na plech vyložený pečicím papírem a prsty vytvarujte po obvodu nízký okraj. Přikryjte a nechte ještě přibližně 15 minut odpočívat.
Na připravené těsto rovnoměrně rozetřete cibulovou náplň. Rozprostřete ji až k okrajům, aby byla její vrstva všude přibližně stejně vysoká. Vložte do trouby předehřáté na 190 °C a pečte přibližně 30–40 minut, dokud těsto nezezlátne a náplň neztuhne a na povrchu lehce nezhnědne.
Upečený koláč vyjměte z trouby a nechte ho alespoň 10–15 minut odpočinout, aby se náplň zpevnila. Potom ho nakrájejte na čtverce nebo menší obdélníky. Podávejte ještě teplý nebo při pokojové teplotě.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová