Někdy stačí otevřít mrazák a člověk si uvědomí, že na plánovaný oběd zapomněl připravit maso. Přesně v takové chvíli přijdou vhod šťavnaté kuřecí placičky s bramborami. Na talíři připomínají trochu bramboráky, ale jejich chuť je jemnější a díky kuřecímu masu také výrazně sytější. Nejlepší jsou čerstvě usmažené, když mají pěkně opečené okraje a uvnitř zůstávají měkké.
Strouhané brambory mají v české kuchyni své pevné místo. Nejčastěji si je spojujeme s bramboráky, které se v různých krajích připravovaly pod názvy cmunda, vošouch nebo kramflek. Základem bývaly obyčejné suroviny, které měla hospodyňka po ruce. Přidání masa je jednou z možností, jak z podobné směsi připravit vydatnější hlavní chod. Kuřecí prsa navíc nemají příliš výraznou vlastní chuť, takže dobře přijímají vůni bylinek a koření.
Zajímavou roli v receptu hrají samotné brambory. Obsahují škrob, který pomáhá jednotlivé suroviny spojit a při smažení přispívá k vytvoření opečeného povrchu. Záleží ovšem i na jejich odrůdě. Pro podobné placičky se dobře hodí brambory varného typu B nebo C, které mají vyšší obsah škrobu než pevné salátové odrůdy. Směs tak lépe drží pohromadě a snadněji se obrací.
K dochucení můžete použít petrželku, pažitku nebo trochu majoránky, která placičkám dodá známou vůni českých bramboráků. Výborně chutnají s okurkovým salátem, jogurtovým dipem s česnekem nebo kysaným zelím. Pokud je připravujete pro děti, vynechte výraznější koření a přidejte jemně nasekanou petrželku. Podávejte je nejlépe rovnou z pánve, kdy je jejich povrch nejchutnější.
Zmrazená kuřecí prsa nechte v lednici mírně povolit, aby nebyla příliš tvrdá, ale stále si zachovala pevnou konzistenci. Poté je nastrouhejte nahrubo do větší mísy pomocí ručního nebo vhodného elektrického struhadla.
Brambory oloupejte, omyjte a nastrouhejte na hrubém struhadle. Přendejte je do čisté utěrky nebo jemného cedníku a důkladně z nich vymačkejte přebytečnou tekutinu. Díky tomu nebude směs příliš řídká a placičky se budou při smažení lépe spojovat.
K nastrouhanému kuřecímu masu přidejte připravené brambory a 2 vejce. Přisypte sůl, mletý černý pepř, sladkou papriku a nadrobno nasekanou petrželku nebo pažitku. Vše důkladně promíchejte, aby se maso, zelenina a koření rovnoměrně rozložily a vznikla soudržná směs.
Ve větší nepřilnavé pánvi rozehřejte část rostlinného oleje na středním stupni. Lžící odebírejte menší porce připravené směsi a pokládejte je na pánev s dostatečnými rozestupy. Každou porci lehce rozetřete do placičky silné přibližně 1 cm, aby se maso mohlo rovnoměrně propéct.
Placičky smažte na středním stupni přibližně 3–4 minuty z první strany, dokud jejich okraje nezezlátnou. Potom je opatrně obraťte a pokračujte další 3–4 minuty z druhé strany.
Hotové placičky přeneste na talíř vyložený papírovou utěrkou a nechte krátce odsát přebytečný tuk. Stejným způsobem usmažte zbývající směs a podle potřeby průběžně doplňujte olej.
Usmažené kuřecí placičky rozložte na servírovací talíře a doplňte čerstvým zeleninovým salátem nebo jogurtovým dipem. Pokud chcete vydatnější oběd, můžete k nim nabídnout dušenou zeleninu či bramborovou kaši. Nejlépe chutnají ještě teplé, kdy mají příjemně opečený povrch a jemný vnitřek.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová