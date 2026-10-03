Nikdo si ho příliš nevšímal, nakonec porazil 99 soupeřů a získal miliony. Jeho příběh teď dojímá diváky

Z nenápadného soutěžícího vítězem Physical 100: Mexico
Když
Netflix představil mexickou verzi populární reality show Physical Mexiko: Sto statečných (Physical 100: Mexico), do arény nastoupila stovka fyzicky zdatných soutěžících. Mezi nimi nechyběli profesionální sportovci, zápasníci, vojáci ani známé osobnosti.
Jedním z účastníků byl také 38letý Ángel Quintero, specialista na překážkové závody. Na rozdíl od některých výraznějších soupeřů však zpočátku příliš pozornosti nepřitahoval. Jeho cesta soutěží navíc rozhodně nebyla bezproblémová.
Foto: Netflix
V průběhu soutěže totiž vypadl. Díky speciální šanci na návrat se však dokázal vrátit mezi ostatní účastníky a postupně se probojoval až do finále. Tam na něj čekal Jesús Cárcamo, příslušník mexické armády.
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Rozhodující disciplína nesla název Váha velikosti. Finalisté museli přemisťovat různě těžké pytle na váhu, která ovlivňovala stabilitu jejich sádrových torz. Komu se torzo zřítilo jako prvnímu, prohrál. V napínavém souboji nakonec uspěl Quintero a získal hlavní cenu ve výši tří milionů mexických pesos.
Foto: Netflix Jako dítě běhal kilometry do školy. Dnes patří mezi nejlepší sportovce
Za Quinterovým vítězstvím se skrývá pozoruhodný životní příběh. Rodák z mexického Naucalpanu se sportu věnuje více než dvacet let. Začínal s atletikou, postupně se dostal k horským běhům a překážkovým závodům.
Podle
mexického deníku La Razón má za sebou úspěchy na mezinárodních soutěžích Spartan Race a věnuje se také náročným závodům HYROX, které kombinují běh se silovými disciplínami.
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Přestože je ve svém oboru zkušeným sportovcem, před kamerami nepůsobil jako člověk, který by se snažil za každou cenu upoutat pozornost. A právě jeho nenápadnost a skromné vystupování si získaly sympatie diváků. V
diskusi na Redditu věnované finále fanoušci připomínají také jeho vyprávění o dětství, kdy musel běhat dlouhé vzdálenosti do školy. Z každodenní nutnosti se postupně stala vášeň, která ho provází celým životem.
Quintero se mezitím stal otcem. Vítězství pro něj nepředstavovalo pouze sportovní úspěch nebo cestu ke slávě. Důležitou motivací byla také snaha dopřát synovi možnosti, které sám jako dítě neměl.
Diváci neskrývají dojetí. Vítězství mu přejí i fanoušci jeho soupeře
Zatímco italská adaptace Physical: 100 vyvolala mezi částí fanoušků
kontroverze kvůli pravidlům a vyřazování, mexické finále přineslo odlišné reakce. V diskusích se objevují komentáře diváků, kteří Quinterovi od začátku fandili, ale také těch, kteří si ho všimli až během pozdějších disciplín. Jeden z fanoušků na Redditu například přiznal, že ho vítězství mexického sportovce naplnilo nečekanou radostí a hrdostí. Foto: Netflix
Další diskutující oceňují především jeho vytrvalost, skromnost a skutečnost, že se dokázal vrátit do hry po předchozím vyřazení. Zároveň vyzdvihují výkon poraženého finalisty Jesúse Cárcama. I on si musel své místo ve finále vybojovat prostřednictvím tvrdé návratové disciplíny.
Quinterův příběh připomíná, že ani v soutěži zaměřené na mimořádnou fyzickou sílu nemusí rozhodovat největší svaly nebo nejslavnější jméno. Důležitou roli mohou sehrát také vytrvalost, zkušenosti a schopnost nevzdat se po neúspěchu.
Všech devět epizod
Physical Mexiko: Sto statečných je již dostupných na Netflixu. Foto: Netflix
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