Nikdo nečekal, že zrovna hráč čtvrté formace rozhodne zápas. Klapka dal gól i asistenci a Calgary slaví výhru

Sobotní večer 17. ledna 2026 ve Scotiabank Saddledome začal nenápadně. Calgary vedlo 1:0 a na led poslalo formaci, od které trenéři chtějí hlavně nasazení, souboje u mantinelu a klid ve vlastním pásmu. Ryan Lomberg, Justin Kirkland a Adam Klapka se postarali o víc. Během necelých sedmi minut druhé třetiny byli u dvou branek, posunuli domácí na 3:0 a z obranné trojice udělali hlavní příběh zápasu. Klapka odehrál 11:38 a skončil s bilancí gól a asistence. Vítězný gól nakonec oficiálně připadl Kirklandovi, ale vznikl ve střídání, ve kterém měl prsty i dvoumetrový Pražan.
Teč, která otevřela druhou třetinu
Ve 23:04, tedy tři minuty po začátku druhé třetiny, vystřelil obránce Kevin Bahl zápěstím od pravé strany modré čáry. Nebyla to rána, která by sama o sobě brankáře zaskočila. Před brankovištěm ale stál Klapka. Puk se mu odrazil od hokejky a nohy a změnil směr tak, že na něj David Rittich nestihl zareagovat. Bylo to 2:0.
Zápas měl i český rozměr. V brance Islanders stál bývalý reprezentant Rittich, který kdysi sám chytal právě za Calgary. Klapka ho překonal gólem, jaký se do sestřihů nedostává pro krásu, ale pro poctivou práci. Postavit se před brankáře, vydržet tlak obránců a nechat se trefit. Při výšce přes dva metry je to jeho řemeslo.
Šest minut, které zlomily Islanders
Druhá akce přišla v čase 29:50. Čtvrtá formace se znovu prosadila v útočném pásmu a Lomberg našel v přečíslení dva na jednoho Kirklanda. Ten zakončil a zvýšil na 3:0. Klapka byl zapsán s asistencí. Zápis na NHL.com jeho konkrétní dotek v akci podrobně nepopisuje, oficiální statistika ho ale vede jako spoluautora branky.
Právě tenhle gól se nakonec ukázal jako rozhodující. Calgary pak ještě ve druhé třetině přidalo čtvrtou branku a po čtyřiceti minutách vedlo 4:1, Islanders ve třetím dějství snížili už jen na 4:2. Kirklandův zásah, jeho první v sezoně, tak vešel do statistik jako vítězný.
Jak velkou roli tedy Klapka sehrál? Podle nás zásadní. Nebyl střelcem vítězného gólu, ale byl u obou branek, které z vyrovnaného zápasu udělaly jasnou záležitost. Rozhodující obrat se odehrál během jeho střídání. Rozhodčí to sice do zápisu nenapíšou, ale každý, kdo zápas viděl, ví, odkud vítr foukal.
Zásluhy je přesto potřeba rozdělit poctivě:
|Hráč
|Role ve výhře
|Kevin Bahl
|1. hvězda, 2 asistence, +3
|Adam Klapka
|2. hvězda, 1 gól + 1 asistence, +2
|Justin Kirkland
|vítězný gól na 3:0
|Dustin Wolf
|28 zákroků z 30 střel
Bahl byl u obou zásadních momentů, Wolf podržel tým ve chvílích, kdy Islanders tlačili. Klapka ale byl tváří večera, kterou nikdo dopředu nečekal.
Proč se od čtvrté lajny góly nečekají
Čtvrtá formace je v hokejové hierarchii poslední. Hraje nejméně a nedostává přesilovky. Dostává jiné úkoly: vyhrát souboj v rohu, dohrát hit, vystřídat unavené lídry a hlavně neinkasovat. Ze statistik je to vidět jasně. Lomberg strávil na ledě 10:37, Kirkland 10:45, Klapka 11:38. Vyšší formace Calgary hrály výrazně déle.
Klapkův sezonní profil tu roli potvrzuje téměř učebnicově. V ročníku 2025/26 trávil na ledě v průměru 10:38 za zápas a podle portálu HockeyStats patřil v počtu hitů do 99. percentilu útočníků ligy. Celkem jich rozdal 295. V bodování se ale držel ve 25. percentilu a v čase na ledě dokonce v šestém. Je to hráč, který soupeře otloukává. Body od něj nikdo plánovaně nečeká.
Proto byl zápas s Islanders výjimečný. Šlo o jeho první vícebodový večer sezony a po něm měl na kontě 5 gólů a 6 asistencí ve 47 zápasech. Kariérně to nebyla premiéra, gól s asistencí zvládl už v dubnu 2025 proti San Jose. V ročníku, ve kterém se poprvé usadil v NHL natrvalo, to ale byl jeho nejlepší večer.
Podle nás je to přesně ten typ zápasu, který rozhoduje o tom, kdo se v sestavě udrží. Hvězdy body vozí pravidelně. U hráče spodní formace stačí jedno střídání, kdy soupeře přejede a ještě skóruje, aby trenér věděl, že se na něj může spolehnout.
Dvoumetrový Pražan, kterého nikdo nedraftoval
Klapkova cesta do NHL nebyla přímočará. Narodil se 14. září 2000 v Praze, s hokejem začínal ve Slavii a v extralize nastupoval za Liberec. Pak odešel do americké juniorské soutěže USHL, kde hrál za Tri-City Storm. Draft ho minul. Calgary ho podepsalo jako volného hráče 16. května 2022 a dalo mu dvouletou nováčkovskou smlouvu.
Měří zhruba 203 centimetrů a váží kolem 107 kilogramů. Takové rozměry jsou v dnešní NHL vzácné, a i proto si ho Flames vybrali. Na farmě v AHL za Calgary Wranglers nasbíral 97 bodů ve 158 zápasech a ukázal, že kromě síly umí i něco s pukem. V NHL debutoval v sezoně 2023/24, na jaře 2025 reprezentoval Česko na mistrovství světa a v červnu téhož roku Calgary Flames oznámili prodloužení smlouvy o dva roky s průměrným ročním platem zhruba 26 milionů korun.
Jeho vzestup je vidět spíš v počtu zápasů než v bodech:
- 2023/24: 6 zápasů, 1 gól, 0 asistencí
- 2024/25: 31 zápasů, 6 gólů, 4 asistence
- 2025/26: 79 zápasů, 6 gólů, 12 asistencí
Z občasného hosta se stal hráčem, který odehrál prakticky celou sezonu. Mezi českými hráči v NHL, kterým bodově vládnou Martin Nečas a David Pastrňák, nehraje roli střelce. Je fyzickým útočníkem spodní formace a v Calgary si to místo vybojoval.
Co ten večer změnil a co ne
Trenér Ryan Huska po zápase Klapku pochválil. Řekl, že byl dobrý, že v něj tým věří a vidí v něm potenciál. Na tak strohého kouče to není málo.
Okamžitý posun do vyšší formace ale nepřišel. O dva dny později, 19. ledna proti New Jersey, nastoupil Klapka znovu ve čtvrté lajně s Lombergem a Kirklandem. Calgary prohrálo 1:2 po prodloužení. Výhra nad Islanders byla pro Flames druhá v řadě a třetí ze čtyř posledních zápasů, posunula je na bilanci 21-23-4, ale delší sérii nespustila.
Sezona pak dopadla bez šťastného konce. Calgary 8. dubna 2026 definitivně přišlo o šanci na play-off a skončilo se 77 body na 14. místě Západní konference. Na postup bylo potřeba 90 bodů. Huska ale v rozboru NHL.com po vyřazení zmínil Klapku mezi mladými hráči, se kterými klub počítá do budoucna.
Argumenty pro jeho další růst jsou jasné: velikost, tvrdost a schopnost čas od času rozhodnout zápas body. Proti stojí malý prostor na ledě a minimální role v přesilovkách. Rozhodne se v podobných krátkých střídáních, jako bylo to sobotní.
Čtvrtá lajna nemá zápasy vyhrávat, má je jen nepokazit. V lednovou sobotu v Saddledome se to otočilo a Klapka byl u toho dvakrát. Jednou s hokejkou nastavenou před Rittichem, podruhé ve chvíli, kdy Islanders pochopili, že ten zápas už nedotáhnou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka