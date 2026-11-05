Nikdo mi nevěří, že tyto nadýchané copánky dělám ze zbylé bramborové kaše od oběda. Jsou měkké jako peřinka

Čerstvě upečený cop leží na prkénku, kůrka při krájení tiše zapraská a uvnitř se ukáže měkká, vláčná střídka. Kousek si utrhnete ještě teplý a hned je jasné, že tohle domácí pečivo má něco navíc. Kynutý cop z bramborového těsta se hodí ke snídani, k večeři i k misce husté polévky. A jestli vám od oběda zbyla bramborová kaše, máte příležitost využít ji trochu jinak než obvykle.
Brambory mají v domácím pečení své místo už dlouhá léta. Přidávaly se do těsta nejen proto, že byly běžně dostupné, ale také proto, že pomáhají udržet pečivo vláčné. Škrob v bramborách váže vodu, takže střídka nemusí tak rychle vysychat.
Na domácím copu je příjemné i to, že si jeho chuť můžete přizpůsobit podle toho, k čemu ho chcete podávat. Sezam nebo slunečnicová semínka mu dodají jemně oříškový tón, kmín se zase dobře hodí k polévce, pomazánkám nebo slaným snídaním. Těsto může kynout přes noc v lednici, což se hodí, když chcete mít druhý den méně práce. Chladnější těsto se navíc lépe tvaruje, jen mu po vytažení dopřejte čas, aby před pečením dostatečně vykynulo.
Upečený cop nechte po vytažení z trouby chvíli odpočinout na mřížce, aby se pod ním nesrážela pára a kůrka nezvlhla. Nejlepší bývá v den pečení, kdy je povrch křupavý a střídka ještě měkká. Pokud ho nesníte celý, zabalte ho do bavlněné nebo lněné utěrky. A až budete příště vařit brambory, vzpomeňte si na tento recept: někdy právě z obyčejného zbytku vznikne pečivo, které stojí za to upéct znovu.
Do mísy nalijte 100 ml vlažného mléka, rozdrobte do něj čerstvé droždí, přidejte cukr a 2 lžíce mouky. Vše promíchejte a nechte přibližně 10 minut stát, dokud se na povrchu nezačne tvořit pěna. Pokud používáte sušené droždí, postupujte podle pokynů na obalu.
K vzešlému kvásku přidejte bramborovou kaši, vejce, sůl, zbytek mléka a mouku. Pomocí robota nebo rukou vypracujte těsto, které bude měkké a mírně lepivé. Hněťte přibližně 10 minut, aby se suroviny dobře spojily a těsto získalo pružnost.
Ruce si lehce potřete olejem a těsto přendejte do mísy. Zakryjte ji a nechte těsto pomalu kynout v lednici přibližně 12 hodin. Po této době bude vychlazené, pevnější a bude se lépe rozvalovat.
Pracovní plochu lehce pomoučněte a těsto rozválejte na obdélník přibližně 60 × 40 cm. Máslo nakrájejte na tenké plátky a rozložte je po celé ploše těsta. Těsto přeložte na třetiny jako dopis a poté přeložte ještě z opačné strany, aby vznikl menší čtvercový balíček.
Těsto zakryjte a nechte 20 minut odpočívat. Poté ho rozdělte na 6 stejně velkých dílů, tedy po 3 dílech na každý cop. Pracujte opatrně, aby se máslo zbytečně nevytlačovalo ven.
Každý díl rozválejte a srolujte do dlouhého pramene. Prameny by měly mít přibližně stejnou délku a tloušťku, aby se cop propekl rovnoměrně. Pokud se těsto při tvarování příliš stahuje, nechte ho několik minut odpočinout a pokračujte.
Z každých 3 pramenů upleťte cop a konce dobře spojte, aby se při kynutí nerozpletly. Oba copy přeneste na plech vyložený pečicím papírem a nechte mezi nimi dostatek místa. Zakryjte je a nechte přibližně 1 hodinu kynout, dokud viditelně nezvětší objem.
Troubu předehřejte na 220 °C. Na dno trouby vložte žáruvzdornou nádobu s horkou vodou, pokud ji výrobce trouby dovoluje používat tímto způsobem. Vykynuté copy lehce potřete vlažnou vodou a podle chuti posypte sezamem, mákem, kmínem nebo slunečnicovými semínky.
Plech vložte do trouby a pečte 10 minut při 220 °C. Poté teplotu snižte na 190 °C a pokračujte v pečení dalších 20–25 minut, dokud nebudou copy zlatavé a propečené. Pokud povrch tmavne příliš rychle, volně ho přikryjte pečicím papírem.
Upečené copy vyjměte z trouby a nechte je vychladnout na mřížce. Pro měkčí povrch je můžete ihned po upečení lehce potřít nebo postříkat vodou, ale pokud chcete zachovat křupavou kůrku, tento krok vynechte. Před krájením jim dopřejte alespoň 30–45 minut odpočinku.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová