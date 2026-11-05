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Nikdo mi nevěří, že tyto nadýchané copánky dělám ze zbylé bramborové kaše od oběda. Jsou měkké jako peřinka

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Upečte si vlastní pečivo, které se hodí ke snídani i k večeři. Bramborové těsto mu dodá vláčnost a kůrka při zakousnutí příjemně křupne.
Nikdo mi nevěří, že tyto nadýchané copánky dělám ze zbylé bramborové kaše od oběda. Jsou měkké jako peřinka

Nikdo mi nevěří, že tyto nadýchané copánky dělám ze zbylé bramborové kaše od oběda. Jsou měkké jako peřinka

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 05:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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