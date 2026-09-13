Nikdo Kreidera nechtěl za 6,5 milionu. Montreal ho vzal za třetinu – právě klub, jehož fanoušci ho roky vypískávali

Chris Kreider se během několika dní nestal rychlejším, mladším ani produktivnějším. Pořád je mu 35 let, pořád má za sebou sezonu s 50 body v 75 zápasech a pořád je to zkušený útočník, který v NHL nastřílel téměř 350 gólů.
Změnila se jedna věc. Cena. Anaheim Ducks jej minulý týden poslali na unconditional waivers s úmyslem ukončit smlouvu. Kreider měl před sebou poslední rok kontraktu s cap hitem 6,5 milionu dolarů a žádný z dalších klubů NHL si jej za těchto podmínek nevzal.
Po zrušení smlouvy se stal volným hráčem a Montreal Canadiens jej během několika dnů podepsali na rok s cap hitem 2,15 milionu dolarů. Dohoda může díky výkonnostním bonusům vynést víc, základní dopad do platového stropu je ale proti předchozímu kontraktu přibližně třetinový.
Kreider mezitím neodehrál jediný zápas. Přesto se z hráče, kterého nikdo nezvedl z waiver listiny, stal najednou docela logický podpis.
NHL tím ukázala rozdíl mezi „nechceme hráče“ a „nechceme jeho smlouvu“
Waiver listina někdy vytváří trochu klamný obraz. Pokud přes ni známý hráč projde bez povšimnutí, snadno vznikne dojem, že o něj liga ztratila zájem. Jenže klub, který by si Kreidera stáhl, by nepřebíral pouze jeho brusle, zkušenosti a posledních 50 bodů.
Přebíral by také jeho původní smlouvu. A právě 6,5milionový cap hit byl v jeho případě zásadní částí problému. Anaheim se Kreidera nezbavoval po katastrofální sezoně. V 75 zápasech dal 22 gólů a přidal 28 asistencí, Ducks se poprvé od roku 2018 dostali do play-off a zkušený útočník v něm přidal sedm bodů.
Jenže klub mezitím dorovnal pětiletou nabídku Philadelphie pro Lea Carlssona v hodnotě 90 milionů dolarů a potřeboval další prostor také pro Cuttera Gauthiera, který vedl tým se 41 góly a 69 body.
Ve chvíli, kdy mladé jádro začalo být drahé, se 6,5 milionu za pětatřicetiletého veterána stalo luxusem. To ale neznamenalo, že Kreider přestal být užitečný. Jen přestal být užitečný za každou cenu.
Montreal kupuje přesně stejného Kreidera podstatně levněji
Canadiens dostávají hráče, jehož základní hodnota se od minulého týdne prakticky nezměnila. Kreider pořád dokáže skórovat z prostoru před brankou, stále může pomoci přesilovce a přináší zkušenost z 135 zápasů play-off, ve kterých nasbíral 83 bodů.
Na nové smlouvě už ale nemusí hrát jako šestapůlmilionová hvězda. Při cap hitu 2,15 milionu se mění očekávání i riziko. Pokud Kreider zopakuje sezonu kolem dvaceti gólů a padesáti bodů, Montreal dostane velmi dobrou hodnotu. Pokud jeho produkce s věkem klesne, roční kontrakt klub nijak dlouhodobě nesvazuje.
Právě proto může během několika dnů vypadat stejný hráč na trhu úplně jinak. Anaheim potřeboval miliony uvolnit. Montreal nemusí miliony riskovat.
A Kreider chtěl zpět na východní pobřeží, tedy blíž k rodině. Podle severoamerických médií o něj mělo zájem více klubů, ale Canadiens nabídli ještě jednu zajímavou věc: známé prostředí. Trenér Martin St. Louis s Kreiderem kdysi hrál za Rangers a prezident hokejových operací Jeff Gorton jej dobře zná z New Yorku. Přesto je právě Montreal asi nejironičtější místo, kde mohl Kreider skončit.
Bell Centre ho roky vítal bučením
Důvod sahá do roku 2014. Montreal tehdy hrál s New York Rangers finále Východní konference a v prvním zápase série se Kreider při úniku dostal do kontaktu s brankářem Careym Pricem. Price si poranil pravé koleno a do série už nezasáhl. Rangers následně postoupili do finále Stanley Cupu.
O samotné srážce se dodnes vedou dvě verze. Fanoušci Canadiens ji dlouho vnímali jako Kreiderův bezohledný nájezd na jejich nejdůležitějšího hráče, zatímco druhá strana upozorňovala, že Kreider byl před kontaktem zasažen zezadu a nad situací ztratil kontrolu.
NHL sama v pozdějších textech připomínala, že pohled na incident závisí do značné míry na tom, z jaké fanouškovské strany se člověk dívá.
Jeden následek ale sporný nebyl. Price už v sérii nehrál. A Kreider se stal v Montrealu nepřítelem. Kdykoli později přijel s Rangers do Bell Centre, fanoušci mu připomínali, že nezapomněli. Bučení přežilo několik sezon, změny sestavy i celou jednu generaci týmu.
Teď bude mít Kreider na dresu znak Canadiens.
Montreal nemusí přepisovat historii, aby ten podpis dával smysl
Právě tady je možná nejzábavnější část celého přesunu. Canadiens nepodepsali Kreidera proto, aby po dvanácti letech rozhodli spor o Careyho Price. Nemusí vyhlašovat, kdo tehdy nesl vinu, ani přesvědčovat fanoušky, že si událost pamatují špatně.
Hokejová logika je mnohem jednodušší. Montreal je mladý tým, který se v minulé sezoně dostal až do finále Východní konference a potřebuje zkušenost i góly bez toho, aby si dlouhodobě blokoval platový strop. Kreider má za sebou 958 zápasů základní části, téměř tisícovku dalších situací, které mladší hráči ještě nezažili, a jeho kariérní profil přesně odpovídá tomu, co může pomoci týmu v play-off.
Navíc přichází za cenu, při které už není potřeba předstírat, že je stále jedním z hlavních stavebních kamenů mužstva. Canadiens nekupují newyorského Kreidera z jeho padesátigólové sezony 2021/22.
Kupují veterána, který ještě minulý rok zvládl 22 gólů, umí hrát před brankou a nepotřebuje mít puk na holi v každém střídání. Za 2,15 milionu je to úplně jiný obchod než za 6,5.
Nejdřív ho Montreal nenáviděl. Teď bude chtít, aby dělal přesně to, co mu na něm vadilo
Kreider nikdy nebyl hráčem, kterého by soupeřovi fanoušci milovali. Jeho hra dlouho stála na rychlosti, síle, důrazu v předbrankovém prostoru a ochotě jít do míst, kde se obránci i brankáři cítí nejméně komfortně. Právě proto byl v New Yorku tak cenný. A právě proto byl v Montrealu tak snadno nenáviděný.
Canadiens teď budou chtít, aby stejnou nepříjemnost přenesl na druhou stranu. Aby stál před soupeřovým brankářem, clonil, dorážel, tlačil se do branky a v play-off dělal přesně ty věci, které fanoušci Bell Centre dlouhé roky sledovali s úplně opačnými emocemi.
To je na sportu docela spolehlivá ironie. Stačí změnit dres a hráč, na kterého jste dvanáct let bučeli, se může během jediného podpisu změnit v člověka, od kterého chcete dvacet gólů. Chris Kreider za poslední týden nezměnil svou hodnotu jako hokejista. Změnila se jeho cenovka. A změnil se znak na hrudi.
V NHL někdy stačí právě tohle, aby z nechtěného šestapůlmilionového kontraktu vznikla velmi zajímavá posila za třetinu.
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Zdroje: Reuters – Canadiens sign veteran F Chris Kreider to 1-year deal [1], Reuters – Chris Kreider becomes free agent after Ducks terminate contract [2], NHL.com – Kreider free agent after having contract terminated by Ducks [3], NHL.com – Kreider and Price remain a playoff storyline [4], Associated Press – Chris Kreider is signing with the Canadiens after terminating his deal with the Ducks [5].