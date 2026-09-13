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Nikdo Kreidera nechtěl za 6,5 milionu. Montreal ho vzal za třetinu – právě klub, jehož fanoušci ho roky vypískávali

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Chris Kreider prošel waiver listinou bez zájmu při cap hitu 6,5 milionu dolarů. O pár dní později podepsal s Montrealem za 2,15 milionu. Stejný hráč, jiná cena – a klub, kde ho od roku 2014 provází bučení kvůli Careymu Priceovi.
Nikdo Kreidera nechtěl za 6,5 milionu. Montreal ho vzal za třetinu – právě klub, jehož fanoušci ho roky vypískávali

Nikdo Kreidera nechtěl za 6,5 milionu. Montreal ho vzal za třetinu – právě klub, jehož fanoušci ho roky vypískávali

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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