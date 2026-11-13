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Nikdo jiný bojovat nechtěl, tvrdí Procházka. Proti Stirlingovi jde do obrovského rizika

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Dennívýzva
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Jedenáct zápasů, jedenáct výher a poslední oběť jménem Jan Błachowicz. S takovou vizitkou přijede do katarské Dauhá Navajo Stirling, soupeř Jiřího Procházky v hlavním zápase turnaje UFC 21. listopadu. Pro českého bijce to bude první zápas od knokautu, který mu uštědřil Carlos Ulberg.
Nikdo jiný bojovat nechtěl, tvrdí Procházka. Proti Stirlingovi jde do obrovského rizika

Nikdo jiný bojovat nechtěl, tvrdí Procházka. Proti Stirlingovi jde do obrovského rizika

Zdroj: BJP
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 12:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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