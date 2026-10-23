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Nicolas Cage s prasečím rypákem. Slavný herec září v traileru další akční bizarnosti

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Nicolas Cage si kariérně polepšil, nevzdal se ale rolí, v nichž může podat řádně excentrický výkon. V akčním thrilleru Best Pancakes in the County ztvární bizarní figuru, která spustí monstrózní přestřelku.
Nicolas Cage s prasečím rypákem. Slavný herec září v traileru další akční bizarnosti

Nicolas Cage s prasečím rypákem. Slavný herec září v traileru další akční bizarnosti

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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