Nicolas Cage s prasečím rypákem. Slavný herec září v traileru další akční bizarnostiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nicolas Cage s prasečím rypákem. Slavný herec září v traileru další akční bizarnosti
Článek byl publikován 23.10.2026 09:05
Jeremy Saulnier se po úspěchu kriminálního thrilleru Rebel Ridge vrací k hororovému žánru, který ho před...
Danny Boyle patří k nejzajímavějším britským režisérům a jeho filmy se vyznačují dravým stylem a výraznou...
Mělo jít o jasný komerční megahit a další přírůstek do série úspěšných hraných předělávek disneyovských...
Seriál TO: Vítejte v Derry (It: Welcome to Derry) slíbil drsný hororový hit a také ho dodal. Prequel k...
Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...Všechny články tohoto autora →
- Kdo může být vyvolený? Do kin míří netradiční film s Donutilem, Bokovou i neherci
- Havlová a Kronerová jako důchodkyně utržené ze řetězu. V nové české komedii hulí trávu a házejí po sobě dorty
- Ondříčkovi „Samotáři 2“ nasytí duši i bránici. Bez jedné postavy by se však obešli
- KVÍZ: Husákovy děti je milovaly. Pamatujete si detaily ze seriálů, u kterých sedělo celé Československo?