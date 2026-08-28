Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Nicolas Cage bude opět hledat poklady. Třetí díl milované série se konečně blíží

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jedna z nejoblíbenějších dobrodružných sérií se konečně dočká pokračování. Na třetí Lovce pokladů čekáme totiž už hodně dlouho, teď je však konečně oficiální, že Nicolas Cage bude opět hledat vzácné artefakty.
Nicolas Cage bude opět hledat poklady. Třetí díl milované série se konečně blíží

Nicolas Cage bude opět hledat poklady. Třetí díl milované série se konečně blíží

Zdroj: Kinobox.cz
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Novinky na Kinoboxu: Komunitní funkce a filtrace watchlistu
Novinky na Kinoboxu: Komunitní funkce a filtrace watchlistu
Nový RoboCop získal tvář. Jak seriál s oblíbeným hercem přistoupí k osmdesátkové brutalitě?
Nový RoboCop získal tvář. Jak seriál s oblíbeným hercem přistoupí k osmdesátkové brutalitě?

Robotický polda s lidskou duší a pěstmi silnějšími než ty Chucka Norrise poprvé zasahoval v...

Výměna v Polabí. Herečku Petru Bučkovou střídá v seriálu nová tvář
Výměna v Polabí. Herečku Petru Bučkovou střídá v seriálu nová tvář

Polabí vítá v podzimní sezóně další novou postavu, kvůli níž tentokrát dojde k personální změně v řadách...

Ve stopách Borata. Legendární rapper Ali G se ve sprostém traileru vrací v té nejlepší formě
Ve stopách Borata. Legendární rapper Ali G se ve sprostém traileru vrací v té nejlepší formě

Sacha Baron Cohen vytvořil několik postav, na které nechává narážet realitu. Ali G fungoval dlouhá léta...

Kinobox Daily: Whitney Houston, Kevin Costner, nečekaná láska a soundtrack, který přepsal historii
Kinobox Daily: Whitney Houston, Kevin Costner, nečekaná láska a soundtrack, který přepsal historii

Dnešní tip je trochu přeslazený, trochu přehnaný a přesně tak devadesátkový, jak jen film může být. Přesto...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.