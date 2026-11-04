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Ničivý požár haly s nábytkem. U D35 na Olomoucku zasahovalo 9 jednotek hasičů

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V noci z úterý na středu zasahovalo celkem devět jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů ze širokého okolí u požáru haly s nábytkem na okraji litovelské části Unčovice. Z budovy u dálničního EXITu šlehaly plameny, při události nedošlo ke zranění osob.
Ničivý požár haly s nábytkem. U D35 na Olomoucku zasahovalo 9 jednotek hasičů

Ničivý požár haly s nábytkem. U D35 na Olomoucku zasahovalo 9 jednotek hasičů

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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