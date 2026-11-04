Ničivý požár haly s nábytkem. U D35 na Olomoucku zasahovalo 9 jednotek hasičů

Ničivý požár haly s nábytkem. U D35 na Olomoucku zasahovalo 9 jednotek hasičůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ničivý požár haly s nábytkem. U D35 na Olomoucku zasahovalo 9 jednotek hasičůZdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Článek byl publikován 04.11.2026 05:30
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