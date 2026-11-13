NHL po noci: Vejmelka vychytal nulu i při porážce, Winnipeg dal Dallasu osm gólů a Boldy nasázel hattrick

Čtvrteční program NHL měl neobvykle široký záběr. Začal v Helsinkách, kde Carolina porazila Seattle, a pokračoval deseti zápasy v Severní Americe. V některých rozhodovala výrazná střelecká produktivita, jinde se o vítězi nerozhodlo ani během pětašedesáti minut hokeje. Přehled zahrnuje všech jedenáct utkání podle severoamerického data 12. listopadu.
Seattle – Carolina 1:4: Aho dvakrát skóroval ve Finsku
NHL Global Series v Helsinkách přinesla jednoznačný výkon Caroliny. Hurricanes vyhráli 4:1, soupeře přestříleli 30:13 a Sebastian Aho se před finskými fanoušky prosadil dvakrát. Další branky Caroliny přidali Nikolaj Ehlers a Juuso Välimäki. Seattle snížil až ve třetí třetině zásluhou Fredericka Gaudreaua. Výjimečný večer prožil i Taylor Hall: odehrál svůj tisící zápas NHL.
VIDEO Boston – Montreal 2:5: Canadiens si odvezli body z TD Garden
Montreal zvládl utkání v Bostonu 5:2. Už po první třetině vedl o dva góly a ve druhé zvýšil svůj náskok. Bruins sice dvakrát skórovali, ale na návrat do zápasu to nestačilo. Brankář Jacob Fowler zaznamenal třicet zákroků, Casey Mittelstadt dal dvě branky. Při podrobnějším českém rozboru tohoto utkání je vhodné doplnit individuální údaje Davida Pastrňáka a ostatních Čechů přímo z konečného oficiálního zápisu.
VIDEO Toronto – Minnesota 2:5: Boldy dokončil hattrick
Minnesota porazila Toronto 5:2 a výrazně pomohl Matt Boldy, který vstřelil tři góly. Hosté přitom museli reagovat na průběh prostřední třetiny, v níž se Toronto dvakrát prosadilo. Závěrečnou část už ale ovládla Minnesota třemi brankami. Kirill Kaprizov přidal tři asistence. Maple Leafs tak pokračují v nepříjemné sérii porážek.
VIDEO Ottawa – Colorado 4:3 po prodloužení: Pinto rozhodl, Avalanche přišli o dvě hvězdy
Ottawa vedla po první třetině 2:0, ale Colorado dokázalo skóre postupně srovnat. V prodloužení rozhodl Shane Pinto, který měl v utkání dva góly a asistenci. Pro Avalanche je výsledek nepříjemný také kvůli zdravotním problémům Nathana MacKinnona a Calea Makara, kteří podle zpráv po utkání předčasně odstoupili. Délku případné absence však nelze bez dalšího vyjádření klubu předjímat.
VIDEO New Jersey – Washington 5:2: Devils rozhodli třemi góly ve třetí třetině
Po dvou třetinách bylo skóre 2:2 a zápas zůstával zcela otevřený. New Jersey ale poslední část vyhrálo 3:0 a celkově 5:2. Washington nedokázal zareagovat na rozhodující domácí nástup. Slovenský obránce Martin Fehérváry se v dostupném přehledu mezi bodujícími neobjevil.
VIDEO Columbus – Tampa Bay 1:3: Lightning rozhodli až v závěru
Columbus dlouho držel s Tampou vyrovnané skóre. Po první třetině bylo 1:1, ve druhé nepadl gól a hosté rozhodli až dvěma zásahy ve třetí části. Lightning vyhráli 3:1 a potvrdili, že dokážou zvládnout i utkání, v němž soupeře brzy nezlomí. Tampa vyhrála střelecky těsnější duel poměrem 28:29 z pohledu Columbusu.
VIDEO Florida – Detroit 5:4: Panthers otočili ztrátu tří branek
Detroit měl na Floridě velmi dobře rozehraný zápas. Po dvou třetinách vedl 4:2 a během večera držel až tříbrankový náskok. Jenže Panthers ve třetí třetině třikrát skórovali a zvítězili 5:4. Dva góly dal Anton Lundell, Carter Verhaeghe přispěl třemi asistencemi. Obrat je dobrou připomínkou toho, že průběžné vedení ještě nemusí znamenat kontrolu poslední části utkání.
VIDEO Chicago – Buffalo 3:2 po prodloužení: Nazar pomohl ukončit sérii porážek
Buffalo po úvodní části vedlo 2:1 a dlouho se drželo před domácím Chicagem. Blackhawks ale vyrovnali ve třetí třetině a v prodloužení rozhodli. Frank Nazar vstřelil dvě branky, Chicago vyhrálo 3:2 a ukončilo šestizápasové čekání na vítězství. Po předchozích těžkých porážkách šlo pro mladé mužstvo o důležitou psychickou vzpruhu.
VIDEO Dallas – Winnipeg 3:8: Jets nasázeli osm gólů a pokračují v sérii
Dallas vedl po první třetině 2:0. Následně se však hra zcela otočila. Winnipeg nasázel pět branek ve druhé části a další tři v závěrečné třetině, takže zvítězil 8:3. Mark Scheifele vstřelil dva góly a přidal asistenci, Kyle Connor měl gól a dvě přihrávky. Jets vyhráli popáté za sebou. Pro Dallas byl nejhorší prostřední úsek, kdy se jeho původně velmi slibné vedení změnilo v těžký debakl.
VIDEO Utah – St. Louis 0:1 po nájezdech: Vejmelka vychytal čisté konto, rozhodla osmá série
Český brankář Karel Vejmelka předvedl velmi dobrý výkon. V základní hrací době a prodloužení chytil všech 22 střel St. Louis. Na druhé straně byl stejně neprůstřelný Joel Hofer s 29 zákroky. V průběhu utkání nepadl jediný platný gól a o vítězi rozhodly až nájezdy. V jejich osmé sérii uspěl Connor McMichael a Blues vyhráli 1:0. Oba brankáři přitom podle pravidel získali čisté konto, přestože vítězství si odvezli pouze hosté. Vejmelkův výkon je jedním z nejpozoruhodnějších českých momentů noci.
VIDEO Los Angeles – NY Islanders 2:5: Schenn přinesl konec čekání
Islanders zvítězili v Los Angeles 5:2 a ukončili sérii čtyř porážek. Brayden Schenn nasbíral gól a dvě asistence, Ilja Sorokin zaznamenal 26 zákroků. Výraznou roli sehráli také mladí hráči Matthew Schaefer a Victor Eklund. Kings sice dvakrát skórovali, ale hosté jim postupně utekli a v závěru vítězství pojistili.
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Největšími individuálními příběhy večera jsou Ahovy dvě branky v Helsinkách, Boldyho hattrick, Vejmelkovo čisté konto a Scheifeleho produktivita při osmigólové demolici Dallasu. A právě tyto konkrétní okamžiky dávají jedenácti výsledkům smysl i nad rámec tabulky.
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Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL – oficiální výsledky 12. listopadu 2026 [ 2 ], NHL.sk – výsledky a hvězdy utkání [ 3 ], NHL – Hofer makes 29 saves, Blues defeat Mammoth in double shutout [ 4 ], CBS Sports – Islanders at Kings, game recap [ 5 ], Reuters – NHL roundup, Boldy, Ottawa, Florida and other games [ 6 ].