NHL po noci: Ullmark drží Ottawu mezi nejlepšími, Buffalo přišlo o Dahlina a Minnesota zastavila rozjeté Vegas

New Jersey Devils – Ottawa Senators 1:4: Ullmark znovu dominoval, Stützle zařídil dva body
Ottawa Senators pokračují ve výborném vstupu do sezony. Na ledě New Jersey zvítězili 4:1 a po šesti zápasech mají bilanci pěti výher a jediné porážky.
Ještě zajímavější je forma brankáře Linuse Ullmarka. Švédský gólman nastoupil k pátému utkání a připsal si páté vítězství. Tentokrát zastavil 29 střel Devils a od začátku sezony inkasoval pouhých šest branek.
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První třetina skončila bez gólů, ale Ottawa rozhodla zápas velmi dobrým výkonem ve druhé části. Hned po devíti sekundách se prosadil Shane Pinto, který využil přihrávku Michaela Amadia.
V polovině utkání zvýšil Stephen Halliday v přesilovce a ve třetí třetině přidal další branku Tim Stützle, jenž zároveň asistoval u Hallidayova gólu.
New Jersey se pokusilo vrátit do zápasu a po jedné z akcí se dokonce radovalo ze snížení. Ottawa však úspěšně využila trenérskou výzvu kvůli nedovolenému kontaktu s brankářem a gól nebyl uznán.
Devils se nakonec dočkali až v 55. minutě zásluhou Arsenije Gricjuka. Tyler Kleven pak střelou do prázdné branky uzavřel výsledek na 4:1.
Ottawa ovšem musela řešit také zdravotní komplikaci. Obránce Nikolas Matinpalo po nebezpečném zákroku Anthonyho Manthy odstoupil a Senators dohrávali pouze s pěti obránci.
Pátým vítězstvím v prvních šesti zápasech Ottawa vyrovnala jeden ze svých nejlepších historických vstupů do sezony. Stejně rychle se na tuto hranici dostala pouze v ročnících 2005/06 a 2007/08.
Pro New Jersey jde naopak o upozornění, že mužstvo zatím nedokáže dostatečně pravidelně přetavovat svou útočnou aktivitu v góly. Devils sice ve třetí třetině přestříleli soupeře 14:3, ale proti Ullmarkovi už stihli pouze snížit.
Buffalo Sabres – Florida Panthers 5:3: Östlund rozhodl, vítězství však zastínilo Dahlinovo zranění
Buffalo Sabres dokázali po dvou porážkách znovu zvítězit. Proti Floridě Panthers uspěli 5:3, přestože během zápasu přišli o svého kapitána Rasmuse Dahlina.
Švédský obránce přitom začal velmi dobře. V první třetině skóroval v přesilové hře a poslal domácí do vedení 2:1.
Jenže ve druhé části přišlo zranění, které může být pro Buffalo mnohem důležitější než samotný výsledek. Dahlin po jednom ze svých střeleckých pokusů zamířil do kabiny a do utkání už nenastoupil.
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Trenér Lindy Ruff následně oznámil, že kapitán zůstane na domácí půdě a neodcestuje s týmem k nejbližšímu venkovnímu zápasu v Montrealu. Jeho zdravotní stav zatím klub hodnotí ze dne na den.
Samotný zápas se dlouho vyvíjel velmi vyrovnaně. Florida dokázala opakovaně reagovat na vedení domácích, především zásluhou Sama Reinharta, který skóroval dvakrát.
Za zmínku stojí také první bod Bradyho Tkachuka v dresu Panthers. Americký útočník krásnou přihrávkou mezi nohama připravil Reinhartovi jeden z gólů.
Ve třetí třetině za stavu 3:3 však rozhodla přesilovka Buffala. Zach Benson našel před brankou Noaha Östlunda, který poslal Sabres do vedení.
Výsledek následně pojistil Tage Thompson.
Zajímavostí bylo také střídání brankářů na obou stranách. Floridského Jacoba Markströma po první třetině nahradil Akira Schmid, zatímco Buffalo ve druhé části poslalo místo Coltena Ellise do branky Ukka-Pekku Luukkonena.
Pro Sabres je vítězství povzbuzením, ale ztráta Dahlina představuje vážnou komplikaci. Kapitán je klíčovým hráčem jejich defenzivy, podílí se na rozehrávce a patří mezi nejdůležitější postavy přesilových her.
Pokud by měl chybět delší dobu, museli by Sabres hledat způsob, jak jeho roli rozdělit mezi ostatní obránce.
Minnesota Wild – Vegas Golden Knights 4:2: Tři góly v první třetině rozhodly o konci vítězné série
Minnesota Wild potvrdili, že se jim na domácím ledě daří. Proti Vegas Golden Knights zvítězili 4:2 a ukončili soupeřovu sérii čtyř výher v řadě.
Domácí rozhodli o výsledku především výborným závěrem první třetiny.
Matt Boldy otevřel skóre v čase 11:50, když se prosadil po vlastní dorážce. O necelé tři minuty později zvýšil Maxim Šabanov v přesilové hře a v 17. minutě přidal třetí branku Danila Jurov.
Minnesota tak odcházela do kabin s vedením 3:0.
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Vegas však ukázalo, proč patří mezi silná mužstva Západní konference. Ve druhé třetině snížil Rasmus Andersson a následně se prosadil také William Karlsson.
Z původně jednoznačného zápasu byla najednou dramatická bitva, ve které Golden Knights ztráceli jediný gól.
Minnesota ale dokázala těsný náskok ubránit. Brankář Jesper Wallstedt předvedl 21 zákroků a Wild zvládli také důležitá oslabení.
V závěru pak Joel Eriksson Ek střelou do prázdné branky uzavřel výsledek na 4:2.
Výraznou postavou vítězného týmu byl obránce Quinn Hughes, který zaznamenal dvě asistence a bodoval také v šestém utkání od začátku sezony. Mezi americkými obránci jde o jednu z nejdelších podobných sérií v historii NHL.
Zápas měl bohužel také nepříjemnou zdravotní dohru. Útočník Minnesoty Nico Sturm utrpěl zranění po zásahu pukem do horní části těla a musel s pomocí dalších osob opustit led. Klub následně potvrdil, že byl převezen do nemocnice na vyšetření. Bez dalších lékařských informací zatím nelze odhadovat vážnost jeho stavu.
Pro Minnesotu šlo o čtvrté vítězství sezony, zatímco Vegas prohrálo po čtyřech předchozích výhrách.
Co ukázal pondělní program NHL?
Nejvýraznější sportovní příběh pondělka patří Ottawě, která dokázala získat páté vítězství během prvních šesti zápasů. Linus Ullmark zatím podává výkony, na nichž může tým stavět i ve chvílích, kdy soupeř dokáže vyvinout velký tlak.
Buffalo zase ukázalo schopnost zvládnout vyrovnané utkání, ale otázkou zůstává zdravotní stav Rasmuse Dahlina.
Minnesota potvrdila kvalitní vstup do sezony proti silnému Vegas. Kromě výsledku však bude sledovat především další informace o Nicu Sturmovi.
Už dnes večer čeká NHL mimořádný program Frozen Frenzy, při kterém nastoupí všech 32 týmů soutěže. Středeční přehled tak nabídne hned šestnáct utkání a pravděpodobně mnohem širší výběr individuálních příběhů.
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Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL.com – Stutzle has goal, assist, Senators defeat Devils for third straight win [ 2 ], NHL.com – Sabres defeat Panthers, lose Dahlin to upper-body injury [ 3 ], NHL.com – Wild score three in first period, end Golden Knights' winning streak [ 4 ], NHL – Official schedule, October 12, 2026 [ 5 ].