NHL po noci: Tuch dvěma góly táhl Washington, Dallas vrátil Coloradu porážku. Rozhodl až Hintz v nájezdech

Washington Capitals – Montreal Canadiens 5:4: Tuch zazářil, Holl rozhodl
Washington potřeboval po dvou porážkách v řadě znovu zvítězit. Proti Montrealu však nezačal ideálně. Canadiens se dostali do vedení už v páté minutě zásluhou Joshe Andersona, který využil přihrávku Alexe Newhooka.
Domácí odpověděli poměrně rychle. Jordan Kyrou vyrovnal na 1:1, ale Montreal si ještě během první třetiny vzal vedení zpět, když se prosadil Lane Hutson. Washington ovšem odmítl odejít do kabin s nepříznivým skóre. Těsně před koncem úvodní části vyrovnal Ivan Mirošničenko, pro kterého šlo o první gól v sezoně.
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Ve druhé třetině se začal výrazně prosazovat Alex Tuch. Útočník Capitals nejprve v oslabení využil rychlý protiútok a poslal domácí do vedení 3:2. Montreal však znovu dokázal odpovědět, když Anderson přidal svou druhou branku utkání. Do poslední třetiny se tak vstupovalo za stavu 3:3.
Rozhodující okamžik přišel ve 53. minutě. Obránce Justin Holl vystřelil od modré čáry přes clonící hráče a překonal Jakuba Dobeše. Pro Holla to byla druhá branka během dvou zápasů od povolání z farmářského týmu Hershey. Washington tím získal velmi cenné vedení, které následně navýšil Tuch svým druhým gólem večera.
Canadiens však ještě nesložili zbraně. V závěru odvolali brankáře a během přesilové hry využili situaci šesti proti čtyřem. Nick Suzuki snížil na 4:5 a připravil dramatické poslední okamžiky. Montreal už ale další branku nevstřelil. Brankář Charlie Lindgren pomohl Capitals 25 zákroky a domácí nakonec těsné vítězství uhájili.
Zajímavý individuální milník zaznamenal také Alexandr Ovečkin. U Hollova vítězného gólu si připsal 760. asistenci kariéry v NHL a přiblížil se na rozdíl dvou přihrávek klubovému rekordu Nicklase Bäckströma. Pro Washington je vítězství důležité především z hlediska návratu k úspěšným výsledkům.
Tuch předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů od příchodu do klubu a Holl ukázal, že může být užitečnou posilou obranných řad. Montreal naproti tomu musí litovat, že nedokázal využít dva góly Joshe Andersona a další slibné útočné momenty.
Colorado Avalanche – Dallas Stars 2:3 po nájezdech: Hintz rozhodl odvetu
Colorado a Dallas se během dvou dnů utkaly podruhé. V úterý uspěli Avalanche 3:2 na ledě Stars, když dvě branky vstřelil český útočník Martin Nečas. Středeční odveta se odehrála v Denveru a nabídla další velmi vyrovnaný průběh. Dallas se tentokrát rozhodl výrazně zlepšit vlastní defenzivní organizaci a od začátku bylo patrné, že nechce soupeři dovolit takové množství kvalitních příležitostí jako v předchozím utkání.
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Colorado přesto dokázalo skórovat zásluhou Gabriela Landeskoga a Brocka Nelsona. Za Dallas se prosadili obránce Miro Heiskanen a útočník Arttu Hyry, který zaznamenal důležitý gól v oslabení na začátku třetí třetiny. Po šedesáti minutách byl stav 2:2. Prodloužení vítěze nepřineslo a oba týmy tak musely rozhodnout v samostatných nájezdech. V nich se za Dallas prosadili Jason Robertson a Roope Hintz. Právě Hintz proměnil rozhodující pokus ve čtvrté sérii a zajistil Stars vítězství 3:2.
Výraznou zásluhu na úspěchu měl brankář Casey DeSmith, který během utkání předvedl 25 zákroků a následně zastavil tři nájezdy domácích. Na druhé straně si Scott Wedgewood připsal dvacet zákroků.
Dallas zvládl odvetu, Colorado opět bez Makara
Dvojzápas mezi Dallasem a Coloradem nabídl velmi dobrý obraz toho, jak těsné mohou být souboje dvou kvalitních mužstev Centrální divize. V úterý uspěli Avalanche díky dvěma gólům Martina Nečase a velmi dobrému výkonu Mackenzieho Blackwooda.
O den později dokázal Dallas upravit některé herní detaily, lépe kontrolovat prostor před vlastní brankou a dovést vyrovnaný zápas až do nájezdů. Colorado navíc znovu nastoupilo bez Calea Makara, který zůstal mimo mužstvo kvůli významné rodinné události. Jeho manželka Tracy mezitím porodila dvojčata.
Pro Avalanche tak pokračuje období, kdy se musejí krátkodobě vypořádat s absencí jednoho z nejlepších obránců NHL. Vítězství Dallasu ovšem není důvodem k výrazným závěrům o změně sil mezi oběma týmy. Každé mužstvo získalo během dvou dnů jednu výhru a rozdíl v obou zápasech byl minimální. Právě to potvrzuje, že jejich vzájemná utkání mohou patřit mezi nejzajímavější souboje Západní konference také v dalších měsících.
Co přinesla středeční noc?
Washington ukončil sérii dvou porážek a získal vítězství především díky povedenému výkonu Alexe Tucha. Justin Holl navíc pokračuje v překvapivě úspěšném návratu z farmy. Dallas dokázal odpovědět na předchozí porážku s Coloradem a získal důležité body díky lepší defenzivní disciplíně a úspěšným samostatným nájezdům.
Pro české fanoušky tentokrát nepřišel žádný mimořádný individuální střelecký milník, ale Jakub Dobeš odchytal náročný zápas proti Washingtonu a Martin Nečas nastoupil v další vyrovnané bitvě Colorada s Dallasem.
Po rekordně nabité úterní noci tak NHL nabídla komornější program, který přesto přinesl dva velmi zajímavé zápasy.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL – Tuch has two goals and assist, Capitals edge Canadiens [ 2 ], Reuters – Stars emerge with shootout win over Avalanche to split two-game set [ 3 ], NHL – Dallas Stars vs Colorado Avalanche, game center [ 4 ].