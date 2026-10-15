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NHL po noci: Tuch dvěma góly táhl Washington, Dallas vrátil Coloradu porážku. Rozhodl až Hintz v nájezdech

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Po šestnáctizápasovém úterním maratonu Frozen Frenzy nabídla NHL ve středu pouze dvě utkání. Washington Capitals porazili Montreal Canadiens 5:4 díky dvěma gólům Alexe Tucha a rozhodující trefě Justina Holla, který skóroval podruhé ve dvou zápasech od návratu z farmy. V Denveru se pak znovu utkali Colorado Avalanche a Dallas Stars. Hosté tentokrát uspěli 3:2 po samostatných nájezdech a odčinili úterní porážku. Rozhodující pokus proměnil Roope Hintz, zatímco brankář Casey DeSmith předvedl 25 zákroků a další tři úspěšné zásahy v nájezdech.
NHL po noci: Tuch dvěma góly táhl Washington, Dallas vrátil Coloradu porážku. Rozhodl až Hintz v nájezdech

NHL po noci: Tuch dvěma góly táhl Washington, Dallas vrátil Coloradu porážku. Rozhodl až Hintz v nájezdech

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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