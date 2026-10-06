NHL po noci: Stützle sestřelil Boston za 103 sekund, Winnipeg otočil Pittsburgh a Dallas využil absence Celebriniho

Čtyřzápasová noc nabídla tentokrát ideální formát pro rychlý ranní přehled. Ottawa rozhodla svůj duel v Bostonu prakticky už během první třetiny, Winnipeg naopak čekal s útokem až do poslední dvacetiminutovky a Dallas využil absence největší hvězdy San Jose k prvnímu vítězství sezony. Tampa Bay Lightning – Philadelphia Flyers 4:1 Philadelphia zůstává bez vítězství. Flyers drželi zápas dlouho otevřený a ve třetí třetině za stavu 1:2 ještě měli možnost vyrovnat, jenže Ilya Mikheyev tři minuty před koncem zvýšil bekhendem na 3:1 a rozhodl. Pro Mikheyeva šlo o první gól po příchodu z Chicaga a přidal také asistenci. Tampa vyhrála druhý zápas za sebou, přestože její přesilovka zůstává na začátku sezony bez gólu a zatím nevyužila ani jednu z dvanácti početních výhod. VIDEO Pittsburgh Penguins – Winnipeg Jets 2:3 Pittsburgh vedl po dvou třetinách 1:0 a směřoval ke třetí výhře sezony. Pak Winnipeg během 4 minut a 19 sekund vstřelil tři góly a celý zápas otočil. Alex Iafallo vyrovnal, Adam Lowry dostal Jets do vedení a když Declan Carlile srovnal na 2:2, Winnipeg potřeboval na odpověď pouhých devět sekund. Cole Perfetti trefil vítězný gól a po třech utkáních má už pět bodů. Pittsburgh tak poprvé v sezoně prohrál. Po úvodních dvou zápasech, v nichž nasázel třináct branek, tentokrát nestačilo ani vedení do třetí třetiny. VIDEO Boston Bruins – Ottawa Senators 1:4 Tim Stützle rozhodl velkou část utkání během 103 sekund první třetiny. Nejprve skóroval v oslabení, pak přidal druhý gól jen tři sekundy po skončení další bostonské přesilovky. Ve druhé třetině připravil také trefu Drakea Bathersona a Ottawa odskočila až na 4:0. Senators tak vyhráli i druhý zápas sezony a oba proti soupeři z Atlantické divize. Boston naopak pokračuje v trápení v početních výhodách. Proti Ottawě nevyužil ani jednu ze čtyř a celkově je na začátku sezony 0 z 10. David Pastrňák po utkání mluvil právě o nedostatku sebevědomí přesilovkové jednotky. VIDEO Dallas Stars – San Jose Sharks 5:0 San Jose mělo ještě před zápasem úplně jiný problém. Macklin Celebrini absolvoval rozbruslení, ale těsně před utkáním byl kvůli zranění dolní části těla vyškrtnut ze sestavy. Bez kapitána a hráče, který v prvních dvou zápasech nasbíral pět asistencí, vytvořili Sharks jen 13 střel na branku. Dallas toho využil dokonale. Jake Oettinger všechny střely chytil a zaznamenal 17. nulu kariéry, zatímco Jamie Benn a Jason Robertson přidali gól a asistenci. Prosadili se také Miro Heiskanen, Joel Kiviranta a Mikko Rantanen. Stars tak po dvou porážkách získali první vítězství sezony. Pro San Jose je teď důležitější jiná otázka než samotný výsledek 0:5: jak vážný je Celebriniho zdravotní problém. Vzhledem k tomu, že normálně absolvoval rozbruslení, může jít o drobnost, ale dokud klub nezveřejní další informace, zůstává to jedna z věcí, které je potřeba sledovat. VIDEO Čtyřzápasová noc tak přinesla tři velmi odlišné vítězné recepty. Ottawa soupeře zlomila už v první třetině, Winnipeg si nechal všechno na třetí a Dallas prakticky nedovolil San Jose bez Celebriniho vůbec rozjet útok. Největší varování ale míří do Philadelphie a Bostonu: Flyers stále čekají na první vítězství, zatímco Bruins mají přesilovku, která po deseti pokusech stále čeká na první gól. DALŠÍ NOVINKY Z NHL Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu . Zdroje: Reuters – Ilya Mikheyev nets key goal as Lightning defeat Flyers [ 1 ], NHL.com – Jets surge with three goals in third period, hand Penguins first loss [ 2 ], NHL.com – Stutzle has two goals, assist, Senators ease past Bruins [ 3 ], NHL.com – Oettinger makes 13 saves, Stars shut out Celebrini-less Sharks [ 4 ], Reuters – Sharks star Macklin Celebrini scratched at Stars with lower-body injury [ 5 ].