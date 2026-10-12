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NHL po noci: Rangers vyhráli bez Šesťorkina, Philadelphia vytvořila ostudný rekord a Ovečkin vstřelil 930. gól

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Nedělní program NHL nabídl pouze tři zápasy, ale o zajímavé příběhy rozhodně nebyla nouze. New York Rangers zvládli první utkání poté, co přišli na zbytek sezony o Igora Šesťorkina, a Vancouver porazili 6:2. Philadelphia se naopak zapsala do klubové historie způsobem, o který nestála. Prohrála sedmý zápas v řadě a stále čeká na první vítězství sezony. Ve Washingtonu se poprvé v novém ročníku prosadil Alexandr Ovečkin, jehož 930. gól v NHL však Capitals k úspěchu proti Seattlu nestačil.
ilustrační foto

ilustrační foto

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 08:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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