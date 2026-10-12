NHL po noci: Rangers vyhráli bez Šesťorkina, Philadelphia vytvořila ostudný rekord a Ovečkin vstřelil 930. gól

New York Rangers – Vancouver Canucks 6:2: Garand zvládl první zápas v nové roli
New York Rangers měli za sebou mimořádně nepříjemné dny. V pátek přišli o zraněného Igora Šesťorkina a o den později se dozvěděli, že jejich nejlépe placený brankář v historii NHL už do konce sezony nenastoupí.
VIDEO
V neděli tak dostal první velkou příležitost Dylan Garand. Čtyřiadvacetiletý Kanaďan měl před začátkem sezony pouze minimální zkušenosti s NHL, ale proti Vancouveru zvládl svou novou roli velmi dobře.
Rangers začali výborně. Tye Kartye otevřel skóre už po 27 sekundách, jenže Vancouver dokázal vyrovnat zásluhou Jakea DeBruska. Ve druhé třetině poslal domácí znovu do vedení Will Cuylle, ale hosté ještě jednou odpověděli. Obránce Elias Pettersson srovnal ve vlastním oslabení na 2:2.
Rozhodující moment přišel v závěru druhé třetiny, kdy Kartye vstřelil svůj druhý gól utkání. Rangers pak ve třetí části definitivně převzali kontrolu nad zápasem.
Alexis Lafrenière zvýšil v přesilové hře na 4:2, Gabe Perreault přidal další zásah a konečný výsledek 6:2 uzavřel Cuylle svou druhou brankou večera.
Garand zaznamenal 19 zákroků a Rangers si připsali čtvrté domácí vítězství v řadě.
Pro New York jde o důležité povzbuzení. Jedno vítězství samozřejmě neznamená, že se podařilo dlouhodobě vyřešit problém s absencí Šesťorkina, ale mladý brankář ukázal, že dokáže zvládnout tlak spojený s okamžitým převzetím role jedničky.
Vancouver naproti tomu utrpěl čtvrtou porážku za sebou a jeho problémy v úvodu sezony pokračují.
Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes 1:4: Sedm zápasů, sedm porážek a nejhorší start historie
Philadelphia Flyers se v neděli zapsala do vlastní klubové historie, jenže její fanoušci z toho rozhodně nemají radost.
Po porážce 1:4 s Carolinou má mužstvo bilanci 0–5–2. Sedm úvodních utkání bez vítězství představuje nový negativní rekord organizace.
Samotný zápas dlouho nenabízel jasného favorita. První třetina skončila bez branek, ale Carolina následně převzala kontrolu nad prostřední částí.
VIDEO
Andrej Svečnikov otevřel skóre v 31. minutě a Shayne Gostisbehere krátce nato zvýšil na 2:0. Philadelphia sice dokázala snížit zásluhou Christiana Dvoraka, ale její naděje trvaly jen krátce.
Sebastian Aho ještě před druhou přestávkou vrátil Hurricanes dvoubrankový náskok a ve třetí třetině uzavřel výsledek Mark Jankowski.
Aho i Svečnikov zaznamenali po gólu a asistenci, zatímco brankář Pjotr Kočetkov potřeboval k vítězství pouze osmnáct zákroků.
Carolina tak vyhrála páté utkání v řadě a pokračuje ve výborném vstupu do sezony.
Philadelphia se naopak ocitá pod stále větším tlakem. Předchozí rekord šesti zápasů bez vítězství pocházel z ročníků 1999/2000 a 2008/09. Zajímavostí je, že v obou případech se Flyers nakonec dokázali probojovat do play-off.
Současný tým tak ještě nemusí sezonu odepisovat, ale další porážka už představuje historicky nepříjemný začátek.
Washington Capitals – Seattle Kraken 3:5: Ovečkin oslavil 930. gól, McCann rozhodl v závěru
Alexandr Ovečkin se konečně dočkal první branky nové sezony. Ruský útočník Washingtonu se prosadil v první třetině zápasu proti Seattlu a zvýšil svůj historický rekord NHL na 930 gólů v základní části.
Pro Capitals však jeho trefa vítězství nepřinesla.
Seattle se dostal do vedení už v sedmé minutě zásluhou Kaapa Kakka, ale domácí dokázali odpovědět. Jordan Kyrou vyrovnal svou první brankou v dresu Washingtonu a Ovečkin následně otočil skóre na 2:1.
Kraken ale zvládli důležitý moment těsně před první přestávkou. Jordan Eberle vyrovnal pouhých deset sekund před jejím koncem a vrátil hosty do zápasu.
VIDEO
Ve druhé třetině poslal Seattle znovu do vedení Frederick Gaudreau, ovšem Washington dokázal ve třetí části opět vyrovnat. Boone Jenner skóroval už po 46 sekundách a připravil dramatický závěr.
Rozhodující moment přišel v 55. minutě. Jared McCann se protáhl mezi obránci a přesnou střelou překonal Logana Thompsona. Ryan Winterton následně přidal pátý gól a Seattle zvítězil 5:3.
Brankář Joey Daccord přispěl 33 zákroky a Kraken zvládli druhý zápas svého venkovního turné.
Washington tak nedokázal využít ani historický zásah svého kapitána. Ovečkin v poslední plánované sezoně NHL znovu rozšířil vlastní střelecký rekord, ale Capitals přišli o možnost získat další domácí vítězství.
Nejdůležitější příběh noci: Nová šance Rangers a opačný problém Philadelphie
Nedělní program nabídl dva velmi odlišné příběhy týmů, které řeší své ambice na začátku sezony.
Rangers se museli okamžitě vypořádat se ztrátou jedné z největších opor NHL, ale první zápas s Garandem v brankovišti zvládli přesvědčivě.
Philadelphia naproti tomu dál hledá první vítězství a dostává se do situace, kdy každé další utkání zvyšuje tlak na realizační tým i samotné hráče.
Rozdíl mezi oběma mužstvy je zatím výrazný. Zatímco Rangers mají po sedmi zápasech pět výher a pokračují ve velmi dobrém startu, Flyers mají po stejném počtu utkání pouze dva body získané za porážky po prodloužení nebo nájezdech.
Výkony obou týmů budou v nejbližších dnech patřit k nejsledovanějším příběhům Východní konference.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL.com – Garand makes 19 saves, Rangers defeat Canucks [ 2 ], NHL.com – Aho, Svechnikov help Hurricanes keep Flyers winless [ 3 ], NHL.com – Kraken overcome Ovechkin's first goal of season [ 4 ], NHL – Official scores, October 11, 2026 [ 5 ].