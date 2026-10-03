NHL po noci: Peterka rozhodl v prodloužení, Tuch dal při debutu dva góly a Rangers mají druhou nulu za tři zápasy

Páteční noc nebyla gólově tak šílená jako předchozí program, ale nabídla několik velmi čistých individuálních příběhů. Boston znovu dostal rozhodující příspěvek od JJ Peterky, Washingtonu okamžitě zafungovala letní posila Alex Tuch a dva různí brankáři večer zakončili čistým kontem. Carolina naopak začala obhajobu Stanley Cupu druhou porážkou za sebou.
Detroit Red Wings – New York Rangers 0:2
Rangers zvládli druhý zápas během dvou dnů a po domácím vítězství nad Tampou tentokrát udrželi čisté konto v Detroitu. Dylan Garand zastavil všech 22 střel a zapsal první shutout své kariéry v NHL, zatímco Sean Durzi otevřel skóre v přesilovce a Eeli Tolvanen přidal v závěru gól do prázdné branky.
Detroit bez zraněného Dylana Larkina vytvořil ve třetí třetině jen dvě střely na branku a publikum dalo nespokojenost hlasitě najevo. Rangers tak po úvodní porážce s Bostonem vyhráli dva zápasy za sebou a v obou pustili dohromady jediný gól.
Carolina Hurricanes – Washington Capitals 2:5
Alex Tuch potřeboval na první góly za Washington jedinou třetinu. Při debutu za Capitals skóroval dvakrát během úvodních dvaceti minut a položil základ vítězství 5:2; Logan Thompson k tomu přidal 31 zákroků.
Carolina po úvodní bezbrankové porážce s Floridou znovu dlouho čekala na první gól a obhajobu Stanley Cupu tak začala dvěma porážkami. Pozitivem bylo alespoň to, že tentokrát vytvořila 33 střel místo pouhých patnácti z opening night, jenže herní převaha se do výsledku nepromítla.
Winnipeg Jets – Boston Bruins 3:4 po prodloužení
Boston už podruhé v sezoně dostal velký moment od JJ Peterky. Jets ještě v závěru základní hrací doby vedli, ale Elias Lindholm vyrovnal 1:38 před koncem při hře bez brankáře a v prodloužení pak Peterka po přihrávce Davida Pastrňáka rozhodl.
Peterka má po příchodu do Bostonu dva góly ve dvou zápasech a oba měly přímý vliv na výsledek. Bruins navíc dostali první gól v NHL od Jamese Hagense a Jeremy Swayman přidal 30 zákroků, takže po dvou zápasech zůstávají stoprocentní.
Dallas Stars – St. Louis Blues 0:4
St. Louis otevřelo sezonu mimořádně čistým výkonem. Joel Hofer pochytal všech 25 střel Dallasu, přidal devátou nulu kariéry a ještě asistoval u jednoho gólu. Mason McTavish skóroval už po 94 sekundách svého prvního zápasu za Blues a další branku přidal Dalibor Dvorsky.
Dallas naopak nedokázal proměnit ani jednu ze svých šancí a Jake Oettinger zůstal bez větší podpory útoku. Zápas měl i nepříjemnou fyzickou vložku: Brandon Carlo dostal trest do konce utkání za kolizi koleno na koleno s Roope Hintzem.
Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks 3:4
Anaheim zvládl první zápas sezony proti soupeři, který ho na jaře vyřadil z play-off. Ducks vyhráli 4:3, přestože Vegas mělo střeleckou převahu 29:20; Lukas Dostál pochytal 26 střel a výrazně pomohl ubránit těsný náskok.
Leo Carlsson zaznamenal gól a asistenci, trefili se také Alex Killorn, Jeff Malott a Beckett Sennecke. Vegas dostalo dvě asistence od Jacka Eichela, ale tentokrát nedokázalo zopakovat ofenzivní výkon z úvodního vítězství nad Chicagem.
Páteční noc tak nabídla několik témat, která stojí za další sledování. Bostonu se zatím výborně vyplácí investice do Peterky, Rangers po třech zápasech inkasovali jen čtyřikrát a Carolina zatím hledá rytmus po mistrovské sezoně. Washington navíc okamžitě dostal produktivitu od Tucha, přesně kvůli níž ho v létě přivedl.
DALŠÍ NOVINKY Z NHL
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: Reuters – Dylan Garand picks up first shutout as Rangers top Red Wings [1], Reuters – Alex Tuch excels in Capitals debut as Hurricanes' slow start continues [2], Reuters – JJ Peterka OT goal lifts Bruins past Jets [3], Reuters – Joel Hofer, Blues start season with shutout win over Stars [4], NHL.com – Anaheim Ducks at Vegas Golden Knights [5].