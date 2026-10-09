NHL po noci: Pastrňák čtyřmi body probudil Boston, Stankoven dal tři různé góly a Vegas otočilo z 0:3

NHL nabídla deset zápasů a tentokrát bylo z čeho vybírat. David Pastrňák konečně otevřel střelecký účet sezony rovnou dvěma góly, Carolina našla autora jednoho z nejzajímavějších hattricků posledních let a Colorado den po porážce ve Winnipegu znovu pustilo svou ofenzivu ze řetězu.
Velké příběhy ale vznikaly i v brankách. Jake Oettinger vychytal druhou nulu za sebou a Ilya Sorokin protáhl vlastní sérii bez inkasovaného gólu přes 165 minut.
Montreal Canadiens – Nashville Predators 2:5
Montreal vedl 2:0 a ještě na začátku druhé poloviny zápasu měl duel pod kontrolou. Nashville ale odpověděl pěti góly v řadě a kompletně otočil průběh. Rozhodující trefu vstřelil Ryan O'Reilly v přesilovce 3:16 před koncem. Juuse Saros pochytal 32 střel a Predators pak výsledek pojistili dvěma góly Adama Edstroma do prázdné branky. Pro Nashville šlo o první venkovní vítězství sezony. NHL
Buffalo Sabres – Dallas Stars 0:4
Dallas našel po pomalém startu sezony velmi rychle opačný extrém. Po výhře 5:0 nad San Jose přidal další čisté konto, tentokrát v Buffalu. Jake Oettinger zastavil všech 26 střel a má dvě nuly za sebou. Mikko Rantanen se podílel na všech čtyřech gólech bilancí 1+3, Wyatt Johnston třikrát asistoval. Buffalo zároveň pokračovalo v trápení v přesilovkách a po tomto utkání bylo na začátku sezony 0 z 13. NHL
Ottawa Senators – Philadelphia Flyers 2:1
Philadelphia čeká dál. Flyers prohráli i pátý zápas sezony a jejich bilance spadla na 0–3–2. O výhře Ottawy rozhodl ve třetí třetině teprve druhým gólem kariéry jednadvacetiletý obránce Carter Yakemchuk, který využil přesilovku. Linus Ullmark předvedl 28 zákroků. Špatnou zprávou pro Senators bylo zranění Williama Eklunda, který po nárazu do mantinelu nedokázal zatížit levou nohu a utkání nedohrál.
Boston Bruins – Utah Mammoth 6:1
David Pastrňák čekal čtyři zápasy na první gól sezony. Proti Utahu si to vynahradil. Český kapitán Bostonu vstřelil dvě branky a na další dvě přihrál. Oba jeho góly padly v přesilovce a Pastrňák se podílel na všech třech využitých početních výhodách Bruins.
Právě speciální týmy byly největším obratem večera. Boston před zápasem neproměnil ani jednu z deseti přesilovek. Tentokrát skončil 3 ze 4. Utah naopak přijel s nejlepší přesilovkou ligy, ale nevyužil ani jednu ze sedmi možností. Jeremy Swayman chytil 36 střel. Pastrňák se navíc 422. gólem za Bruins dotáhl na Brada Marchanda na čtvrtém místě klubové historie.
Carolina Hurricanes – Vancouver Canucks 7:2
Logan Stankoven zaznamenal první hattrick kariéry. Mnohem zajímavější je ale způsob, jakým k němu došel. Jeden gól dal při hře pět na pět, jeden v přesilovce a jeden v oslabení. Stal se teprve čtvrtým hráčem historie organizace, kterému se všechny tři typy gólu podařily v jediném zápase, a současně překročil hranici sta bodů v NHL. Carolina proměnila všechny tři přesilovky a vyhrála potřetí za sebou. Vancouveru nestačily ani dvě trefy Jakea DeBruska.
Tampa Bay Lightning – Minnesota Wild 3:2
John Carlson čekal po letním příchodu do Tampy na první gól za nový klub. Proti Minnesotě dal rovnou dva. Lightning vedli po první třetině 3:0 a nakonec náskok těsně udrželi. Dennis Hildeby při svém debutu za Tampu předvedl 34 zákroků a Nikita Kučerov dvakrát asistoval. Tampa tím završila domácí sérii třemi vítězstvími.
New York Islanders – Chicago Blackhawks 4:1
Bo Horvat pokračoval ve výborném startu sezony dvěma góly. V přesilovce se prosadil už ve třetím utkání za sebou. Ještě zajímavější číslo vytvořil Ilya Sorokin. Brankář Islanders neinkasoval 165 minut a 31 sekund, což je nejdelší série bez gólu v jeho kariéře. O druhou nulu v řadě ho připravil Frank Nazar až 2:34 před koncem. Chicago tak po prvním vítězství sezony znovu narazilo.
St. Louis Blues – San Jose Sharks 2:3 po prodloužení
San Jose odehrálo druhý zápas bez zraněného Macklina Celebriniho a tentokrát našlo cestu k vítězství. V prodloužení rozhodl už po 63 sekundách Darnell Nurse, pro kterého šlo o první gól po letním příchodu z Edmontonu. Sharks tak zvládli těsný zápas i bez hráče, kolem něhož má být velká část jejich ofenzivy postavená.
Calgary Flames – Colorado Avalanche 3:7
Pokud Winnipeg den předtím ukázal, že se Colorado dá přibrzdit, Calgary dostalo okamžitou připomínku opačné varianty. Avalanche nastříleli sedm gólů. Cale Makar dal dva a přidal asistenci, Nathan MacKinnon měl 1+2 a po dvou gólech nastříleli také Devon Toews a Jaden Schwartz.
Colorado tak během prvních čtyř zápasů nasázelo už několik vysokých výsledků a velmi rychle se vrátilo k ofenzivě, kterou Winnipeg předchozí večer udržel na dvou brankách. Calgary naopak prohrálo i čtvrtý zápas sezony.
Vegas Golden Knights – Toronto Maple Leafs 4:3 po nájezdech
Toronto vedlo v Las Vegas 3:0. Nestačilo to. Golden Knights postupně stáhli celé manko a Jack Eichel vyrovnal z trestného střílení. V nájezdech pak rozhodli Braeden Bowman a Trevor Connelly, zatímco Adin Hill všechny čtyři pokusy Toronta zastavil.
Pro Maple Leafs je to o to bolestivější, že sami o několik dní dříve proti Nashvillu otočili právě třígólovou ztrátu. Tentokrát si stejný scénář vyzkoušeli z opačné strany. Vegas vyhrálo potřetí za sebou.
Desetizápasová noc měla několik výrazných individuálních výkonů, ale nejvíc z ní vyčnívají dvě věci. Pastrňák nepřidal jen čtyři body, ale prakticky sám pomohl nastartovat přesilovku Bostonu, která do té chvíle nefungovala vůbec. A Stankovenův hattrick nebyl jen první v kariéře – každý ze tří gólů vznikl v jiné herní situaci.
Vedle nich stojí Oettingerovy dvě nuly za sebou a Colorado, které během jediného dne přešlo od dvougólového večera ve Winnipegu k sedmi brankám v Calgary. Právě tyhle linie už mají smysl sledovat dál, protože přestávají být jen jedním náhodným výsledkem.
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Zdroje: NHL.com – O'Reilly's late power-play goal lifts Predators past Canadiens [1], NHL.com – Rantanen has four points, Stars blank Sabres [2], NHL.com – Senators prevail in home opener, keep Flyers winless [3], NHL.com – Pastrnak's first two goals of season, two assists help Bruins cruise past Mammoth [4], NHL.com – Stankoven scores first hat trick, Hurricanes cruise past Canucks [5], NHL.com – Carlson scores first two goals with Lightning, who hold off Wild [6], NHL.com – Horvat stays hot with two goals, Islanders defeat Blackhawks [7], NHL.com – Nurse scores in OT, Sharks defeat Blues [8], NHL.com – Makar, MacKinnon each gets three points, Avalanche keep Flames winless [9], NHL.com – Golden Knights rally from down three, edge Maple Leafs in shootout [10].