NHL po noci: Nylander sestřelil Colorado, Kaprizov dal hattrick a Montreal vyhrál i se třemi neuznanými góly

Toronto Maple Leafs – Colorado Avalanche 6:3: Nylander nasbíral pět bodů a zastavil MacKinnona
Colorado vstoupilo do utkání ve velkém tempu a Nathan MacKinnon dvěma góly otočil úvodní vedení Toronta. Avalanche se během zápasu dostali do vedení ještě jednou díky Brocku Nelsonovi, ale Maple Leafs dokázali pokaždé odpovědět.
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Hlavní postavou večera byl William Nylander, který vstřelil dvě branky, přidal tři asistence a vyrovnal své kariérní maximum pěti bodů v jednom utkání. Auston Matthews zaznamenal další čtyři body za dva góly a dvě přihrávky. Toronto rozhodlo třemi góly v závěru druhé a ve třetí třetině, přičemž vítěznou branku vstřelil Easton Cowan. Maple Leafs si připsali první venkovní vítězství sezony a brankář Sergej Bobrovskij přispěl 30 zákroky.
Montreal Canadiens – Detroit Red Wings 1:0 po nájezdech: Tři neuznané góly a výhra až v šesté sérii
Montreal dokázal něco, co se v NHL příliš často nevidí. Během zápasu proti Detroitu dostal puk třikrát do soupeřovy branky, ale ani jedna situace neskončila uznaným gólem. Cole Caufieldovi rozhodčí branku neuznali, protože puk nepřešel celým objemem brankovou čáru, Zachary Bolduc doplatil na nedovolené bránění brankáři a Alexandre Texier v prodloužení na ofsajd.
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Utkání tak zůstalo bez branek až do samostatných nájezdů. V šesté sérii se prosadil právě Bolduc a Montreal zvítězil 1:0. Jacob Fowler i detroitský Daniil Tarasov předvedli shodně 30 zákroků. Pro Red Wings šlo o další nepovedený výsledek po páteční šestigólové porážce se Seattlem.
Minnesota Wild – Florida Panthers 4:1: Kaprizov hattrickem ukončil neporazitelnost obhájců
Kirill Kaprizov se postaral o rozhodující okamžiky utkání Minnesoty proti Floridě. Ruský útočník vstřelil tři góly, přidal asistenci a zaznamenal sedmý hattrick své kariéry v NHL. Další branku Wild vstřelil Matt Boldy.
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Florida, která do zápasu vstupovala bez porážky v základní hrací době, tentokrát našla jediného střelce v Matthewovi Tkachukovi. Jesper Wallstedt zastavil 29 z 30 střel a pomohl Minnesotě ukončit dvouzápasové období bez vítězství. Wild tak ukázali, že jejich největší útočná hvězda dokáže rozhodnout utkání i proti jednomu z nejsilnějších týmů soutěže.
New York Islanders – Tampa Bay Lightning 3:5: Hagel rozhodl v závěru a završil hattrick
Islanders dokázali s Tampou dlouho držet krok a ve třetí třetině vyrovnali na 3:3. Jenže Brandon Hagel měl jiné plány. Necelé dvě minuty před koncem vstřelil vítězný gól a následnou trefou do prázdné branky dokončil svůj čtvrtý kariérní hattrick.
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Hagel přidal také asistenci, zatímco Jake Guentzel skóroval dvakrát. Tampa Bay zvítězila 5:3 a prodloužila svou vítěznou sérii na čtyři zápasy. Brankář Andrej Vasilevskij přispěl 20 zákroky včetně důležitého zásahu proti samostatnému úniku Bo Horvata. Islanders utrpěli první domácí porážku sezony.
Boston Bruins – Philadelphia Flyers 5:1: Zacha skóroval, Boston udržel Flyers bez vítězství
Boston proti Philadelphii od začátku diktoval tempo a po dvou třetinách vedl 2:0 díky brankám Pavla Zachy a Masona Lohreie. Flyers sice ve třetí části snížili zásluhou Portera Martoneho, ale domácí odpověděli třemi dalšími góly.
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Nejproduktivnějším hráčem utkání byl Fraser Minten, který nasbíral tři body za gól a dvě asistence. Prosadili se také Marat Chusnutdinov a Casey Mittelstadt. Jeremy Swayman potřeboval k vítězství pouze 14 zákroků, protože Boston přestřílel soupeře 32:15. Philadelphia zůstává po šesti zápasech bez výhry a její problémy na začátku sezony se dál prohlubují.
New Jersey Devils – Vancouver Canucks 4:1: Hischier oslavil 200. gól v NHL
Kapitán New Jersey Nico Hischier vstřelil dva góly v přesilových hrách, přičemž jedním z nich dosáhl na metu 200 branek v NHL. Přidal také asistenci a stal se hlavní postavou vítězství Devils nad Vancouverem.
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Další góly domácích vstřelili Jesper Bratt a Jesper Boqvist, Jack Hughes zaznamenal dvě asistence. Brankář Jake Allen oslavil svůj 500. zápas v NHL vítězstvím a 20 zákroky. Vancouver dokázal odpovědět pouze brankou Linuse Karlssona a utrpěl třetí porážku za sebou. New Jersey naopak ukončilo dvouzápasovou sérii neúspěchů.
San Jose Sharks – Edmonton Oilers 1:3: Celebrini se vrátil gólem, McDavid přesto slavil
Macklin Celebrini se po dvouzápasové absenci způsobené zraněním vrátil do sestavy San Jose a okamžitě připomněl svou střeleckou kvalitu. Ve třetí třetině se prosadil přesnou střelou zápěstím, ale Sharks už nedokázali zvrátit vývoj zápasu.
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Edmonton zvítězil 3:1 díky brankám Mattiase Ekholma, Vasilije Podkolzina a Alexe Formentona. Connor McDavid přidal další asistenci a v úvodu sezony pokračuje ve vysoké produktivitě. Tristan Jarry zastavil 19 střel a Oilers zaznamenali čtvrté vítězství v řadě po úvodní porážce sezony.
Buffalo Sabres – Utah Mammoth 1:4: Vejmelka pomohl k obratu, Schmaltz dál střílí
Buffalo se ujalo vedení v první třetině díky přesilovkové brance Tagea Thompsona, ale Utah postupně převzal kontrolu nad utkáním. Kailer Yamamoto vyrovnal, Nick Schmaltz ve druhé třetině otočil skóre a Anders Lee zvýšil na 3:1. Výsledek uzavřel John Marino dalším gólem v početní výhodě.
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Nick Schmaltz zaznamenal už šestou branku v šesti zápasech sezony a patří mezi nejvýraznější střelce úvodu ročníku. Český brankář Karel Vejmelka pomohl Utahu 23 zákroky. Mammoth zvítězili 4:1 a napravili předchozí porážku, zatímco Buffalo prohrálo podruhé za sebou.
Ottawa Senators – Nashville Predators 3:2: Senators zvládli těsný souboj
Ottawa si v domácím utkání proti Nashvillu připsala důležité vítězství 3:2. Predators drželi zápas výsledkově otevřený až do závěru, ale Senators dokázali jednobrankový náskok udržet.
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Pro Ottawu jde o cenné dva body v úvodu sezony, kdy se v Atlantické divizi rychle vytvářejí rozdíly mezi týmy. Nashville naopak odjíždí bez bodu ze zápasu, ve kterém mu k prodloužení stačila jediná branka. Podrobnější individuální statistiky tohoto utkání se mi nepodařilo nezávisle potvrdit, proto zůstává review omezené na ověřený výsledek.
Pittsburgh Penguins – Dallas Stars 2:1: Penguins napravili předchozí porážky
Pittsburgh po sérii nepovedených výsledků konečně zabral a před domácími fanoušky porazil Dallas 2:1. Penguins přitom nastupovali krátce po náročném utkání v Columbusu, kde navzdory výbornému výkonu Sergeje Murašova prohráli po nájezdech.
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Dallas přijel do Pittsburghu se dvěma vítězstvími v řadě a bez inkasované branky v předchozích dvou zápasech. Tentokrát však jeho ofenziva našla cestu do sítě soupeře pouze jednou. Pittsburgh vybojoval důležité vítězství před nadcházejícím venkovním programem.
Chicago Blackhawks – Carolina Hurricanes 2:5: Carolina pokračuje ve vítězném tempu
Carolina zvládla další zápas úvodu sezony a na ledě Chicaga zvítězila 5:2. Hurricanes tak navázali na předchozí výrazné vítězství nad Vancouverem, při kterém Logan Stankoven zaznamenal svůj první hattrick v NHL.
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Chicago tentokrát nedokázalo zastavit produktivní ofenzivu soupeře a inkasovalo pět branek. Carolina si naopak připsala další výhru a potvrzuje, že její útočný potenciál patří v úvodu ročníku mezi nejsilnější zbraně mužstva.
St. Louis Blues – Columbus Blue Jackets 5:3: Snuggerud dvěma góly nastartoval obrat
Columbus začal utkání výborně a po první třetině vedl 2:0 zásluhou Valerije Ničuškina a Kenta Johnsona. St. Louis ale ve druhé části dokázalo vývoj zápasu otočit. Jake Neighbours snížil a Jimmy Snuggerud dvěma brankami poslal Blues do vedení.
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Cole Sillinger sice ve třetí třetině vyrovnal na 3:3, ale Jonatan Berggren vrátil domácím náskok a Pavel Bučněvič rozhodl gólem do prázdné branky. Dylan Holloway přispěl třemi asistencemi a Jordan Binnington zaznamenal 20 zákroků. St. Louis ukončilo třízápasovou sérii bez vítězství a poprvé v sezoně nastřílelo pět branek.
Calgary Flames – Anaheim Ducks 2:4: Flames zažívají nejhorší start klubové historie
Calgary nezvládlo ani další utkání a po porážce 2:4 s Anaheimem utrpělo pátý neúspěch za sebou. Podle Reuters jde o nejhorší vstup do sezony v historii organizace.
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Anaheim získal rozhodující náskok ve třetí třetině, když se prosadil Ryan Poehling. Další branky Ducks vstřelili Frank Vatrano, Jackson LaCombe a Nikita Nesterenko. Brankář Ville Husso při svém sezonním debutu zastavil 27 střel.
Calgary skórovalo zásluhou Morgana Frosta a Aydara Sunieva, ale ani jejich trefy nestačily. Anaheim naopak vyhrál čtyři z prvních pěti zápasů. Nepříjemností pro Ducks jsou zdravotní problémy Ryana Poehlinga a Cuttera Gauthiera, kteří utkání nedohráli.
Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights 1:2 po prodloužení: Marner rozhodl v přesilovce
Vegas prodloužilo vítěznou sérii na čtyři zápasy díky Mitchi Marnerovi, který ve třetí minutě prodloužení využil přesilovou hru a rozhodl o výhře 2:1 na ledě Los Angeles.
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Marner skóroval po vyloučení Scotta Laughtona a zaznamenal svou první vítěznou branku v prodloužení v dresu Golden Knights. Další gól Vegas vstřelil Trevor Connelly, který přidal také asistenci. Carter Hart přispěl 26 zákroky.
Za Kings skóroval pouze Artěmij Panarin. Los Angeles prohrálo i čtvrtý zápas nové sezony a pod trenérem Peterem Laviolettem stále čeká na první vítězství. Golden Knights se naopak díky dalším dvěma bodům posunuli do čela Pacifické divize.
Česká stopa noci: Zacha skóroval, Vejmelka slavil a Vladař čelil Bostonu
Čeští hokejisté měli v sobotním programu NHL několik výrazných momentů. Pavel Zacha se střelecky prosadil při vítězství Bostonu nad Philadelphií 5:1. Brankář Karel Vejmelka zaznamenal 23 zákroků a pomohl Utahu porazit Buffalo 4:1.
Na druhé straně bostonského utkání stál český brankář Dan Vladař, který zastavil 27 střel, ale porážce Flyers zabránit nedokázal. Philadelphia nadále čeká na první vítězství v sezoně.
Pozitivní zprávou je především Vejmelkova výhra, protože Utah má za sebou velmi slušný vstup do ročníku. Zacha zase potvrdil, že dokáže Bostonu přispívat nejen prací ve středu útoku, ale také góly.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL.com – Toronto vs. Colorado [ 2 ], NHL.com – Montreal vs. Detroit [ 3 ], NHL.com – Utah vs. Buffalo [ 4 ], NHL.com – St. Louis vs. Columbus [ 5 ], Reuters – NHL game coverage, October 10–11 [ 6 ], NHL – Official schedule and scores [ 7 ].