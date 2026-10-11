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NHL po noci: Nylander sestřelil Colorado, Kaprizov dal hattrick a Montreal vyhrál i se třemi neuznanými góly

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Sobotní program NHL přinesl čtrnáct zápasů, několik mimořádných individuálních výkonů a pořádnou dávku dramatických okamžiků. William Nylander nasbíral pět bodů při vítězství Toronta nad Coloradem, Kirill Kaprizov sestřelil Floridu hattrickem a Brandon Hagel stejným způsobem rozhodl zápas Tampy Bay. Montreal třikrát přišel o uznaný gól, ale Detroit nakonec stejně porazil. Český brankář Karel Vejmelka pomohl Utahu k vítězství nad Buffalem a Pavel Zacha skóroval při jasné výhře Bostonu.
NHL po noci: Nylander sestřelil Colorado, Kaprizov dal hattrick a Montreal vyhrál i se třemi neuznanými góly

NHL po noci: Nylander sestřelil Colorado, Kaprizov dal hattrick a Montreal vyhrál i se třemi neuznanými góly

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 11.10.2026 07:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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