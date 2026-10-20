NHL po noci: McKenna rozhodl souboj draftových hvězd, Mičkov sestřelil Colorado. Nečasův gól nestačil

Gavin McKenna a Ivar Stenberg se budou v NHL pravděpodobně potkávat ještě řadu let. Jednička a dvojka draftu 2026 proti sobě poprvé nastoupily v pondělí a první výrazný moment jejich vzájemného soupeření patřil McKennovi. Osmnáctiletý útočník Toronta vstřelil vítěznou branku proti San Jose a pomohl Maple Leafs ukončit třízápasovou sérii bez vítězství. Velmi zajímavé utkání se odehrálo také ve Philadelphii. Flyers po devíti zápasech bez výhry najednou uspěli podruhé za sebou, tentokrát proti Coloradu. Matvej Mičkov skóroval dvakrát, Trevor Zegras připravil tři góly a českému útočníkovi Martinu Nečasovi jeho pátá trefa sezony na body nestačila. Zbylá dvě utkání měla odlišný průběh. Rangers proti Anaheimu potvrdili mimořádně úspěšný domácí start, zatímco Utah musel v závěru bránit těsné vítězství nad Pittsburghem. Toronto – San Jose 3:1. McKenna má první vítězný gól proti Stenbergovi V Torontu se očekával především souboj mladých talentů. Gavin McKenna, kterého Maple Leafs vybrali jako jedničku letošního draftu, poprvé nastoupil proti Ivaru Stenbergovi, dvojce draftu hájící barvy San Jose. Dlouho však nebylo jisté, zda bude mít McKenna důvod k radosti. Sharks otevřeli skóre ve čtrnácté minutě první třetiny zásluhou Masona Marchmenta a vedení udrželi téměř do druhé přestávky. VIDEO Auston Matthews ale pouhých dvanáct sekund před koncem druhé třetiny vyrovnal v přesilové hře a připravil půdu pro McKennův moment. V čase 44:56 dostal osmnáctiletý útočník puk na pravé straně útočného pásma, navedl si jej do výhodnější střelecké pozice a zápěstím překonal Jaroslava Askarova. Pro McKennu šlo o první přesilovkovou branku v NHL a zároveň vítězný zásah. Výsledek na 3:1 uzavřel při hře soupeře bez brankáře Nick Paul. Matthews dokončil utkání s gólem a dvěma asistencemi, zatímco Sergej Bobrovskij přispěl k vítězství třiceti zákroky. Stenberg se do statistik zapsal jednou střelou na branku a záporným bodem v hodnocení plus/minus. Ze samotného prvního utkání samozřejmě nelze soudit, který z dvojice bude mít úspěšnější kariéru. McKenna však první přímé srovnání rozhodl gólem, který jeho tým skutečně potřeboval. Philadelphia – Colorado 3:2. Mičkov dal dva góly, Nečas snížil Flyers vstoupili do nové sezony katastrofálně. Prvních devět utkání nevyhráli a vytvořili klubový rekord v délce čekání na úvodní vítězství. V sobotu proti Ottawě ale konečně uspěli a v pondělí ukázali, že nemuselo jít pouze o ojedinělý úspěch. Proti Coloradu se hlavní postavou stal Matvej Mičkov. Ruský útočník nejprve v osmé minutě využil přesilovou hru, když se k němu odrazil puk po kombinaci s Trevorem Zegrasem. Ve druhé třetině přidal další branku střelou přes clonící hráče a poslal Philadelphii do vedení 2:0. VIDEO Colorado se ještě před druhou přestávkou vrátilo do hry. Martin Nečas využil volný prostor nad pravým kruhem a prudkou střelou překonal Josepha Wolla. Byl to jeho pátý gól sezony. Ve třetí třetině zvýšil Noel Acciari na 3:1, ale T. J. Hughes v závěrečné desetiminutovce znovu snížil. Avalanche poté odvolali brankáře a snažili se vyrovnat, jenže Philadelphia tentokrát tlak ustála. Mičkov zakončil utkání se dvěma góly, Zegras zaznamenal tři asistence a Woll předvedl 24 zákroků. Český brankář Dan Vladař zůstal tentokrát na střídačce. Druhé vítězství za sebou ještě neznamená, že Flyers překonali všechny problémy nepovedeného začátku. Důležité však je, že dokázali navázat na první úspěch proti velmi kvalitnímu soupeři, přestože jim chyběli zranění Travis Konecny a Owen Tippett. Rangers – Anaheim 5:2. Šestá domácí výhra a další problém pro Ducks New York Rangers jsou zatím na domácím ledě mimořádně úspěšní. V pondělí porazili Anaheim 5:2 a vyhráli všech šest úvodních utkání v Madison Square Garden. Takový start předvedli naposledy v sezoně 1990/91, kdy zvládli prvních osm domácích zápasů. Tentokrát otevřel skóre už po 78 sekundách Sean Durzi. Ve druhé třetině zvýšil J. T. Miller, následně se prosadili Gabe Perreault a Oliver Bjorkstrand. Posledně jmenovaný přidal na začátku třetí části svůj druhý gól a Rangers vedli už 5:0. Brankář Dylan Garand přišel o čisté konto až v posledních 69 sekundách. Nick Jensen a A. J. Greer ještě upravili skóre, ale Anaheim už neměl šanci výsledek zásadně změnit. VIDEO Garand zakončil utkání s 29 zákroky. Jeho úspěšné období je pro Rangers důležité také proto, že klub postrádá zraněného Igora Šesťorkina. Mladý brankář zatím pomáhá udržovat domácí vítěznou sérii bez toho, aby se tým musel opírat o svou největší hvězdu mezi tyčemi. Anaheim navíc absolvoval před zápasem mimořádně komplikovanou cestu z Kalifornie. Kvůli změně letiště a technickým problémům letadel strávil na cestě přibližně patnáct hodin a do hotelu dorazil až ve 2:30 ráno. Takový přesun rozhodně není ideální přípravou na zápas NHL. Samotnou porážku ale nelze automaticky vysvětlit únavou. Rangers byli od úvodních minut efektivnější a domácí vítězství si vypracovali především kvalitní hrou. Utah – Pittsburgh 5:4. Mammoth málem promarnili třígólový náskok Utah dokázal porazit Pittsburgh 5:4, ale v posledních minutách se musel obávat o výsledek zápasu, který měl velmi dobře rozehraný. Penguins sice otevřeli skóre zásluhou Erika Karlssona, domácí však odpověděli góly Claytona Kellera a Kevina Stenlunda. Po vyrovnání Rickarda Rakella se prosadili ještě Nate Schmidt, Kailer Yamamoto a Nick Schmaltz. VIDEO Utah tak na začátku třetí třetiny vedl už 5:2 a zdálo se, že směřuje k pohodlnému vítězství. Pittsburgh se ale nevzdal. Jegor Činachov nejprve snížil na rozdíl dvou branek a Declan Carlile necelých pět minut před koncem upravil skóre na 5:4. Penguins pak vytvořili ještě několik nebezpečných situací. V rozhodujícím okamžiku zasáhl domácí brankář Sebastian Cossa, který v závěrečných sekundách fantasticky vykopl šanci Bena Kindela. Utah tak těsný náskok udržel. Keller, Schmaltz, Stenlund a Schmidt zaznamenali shodně gól a asistenci. Mammoth vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů, zatímco Pittsburgh prohrál počtvrté za sebou a sedmkrát z posledních osmi utkání. Co ukázala pondělní noc Hlavní pozornost si zaslouží McKennův vítězný gól a pokračující zlepšení Philadelphie. V Torontu získal osmnáctiletý talent první významný moment v očekávaném soupeření se Stenbergem. Ve Philadelphii zase Mičkov ukázal, že i mužstvo s mimořádně špatným začátkem sezony může rychle změnit výsledky, pokud najde produktivní útočníky. Rangers zatím potvrzují, že dokážou vyhrávat i bez Šesťorkina, a Utah ukázal dvě tváře během jediného utkání. Vytvořil si velký náskok, ale proti Pittsburghu jej málem celý ztratil. Pro české fanoušky zůstává nejdůležitějším momentem Nečasův pátý gól sezony. Colorado ovšem v tomto případě narazilo na soupeře, který se po dlouhé sérii neúspěchů konečně naučil dotahovat těsné zápasy do vítězného konce. MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL – McKenna scores go-ahead goal in third, lifts Maple Leafs past Sharks [ 2 ], NHL – Michkov scores twice, Flyers hold off Avalanche [ 3 ], NHL – Garand makes 29 saves, Rangers defeat Ducks [ 4 ], NHL – Mammoth hold off late surge by Penguins [ 5 ].