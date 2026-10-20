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NHL po noci: McKenna rozhodl souboj draftových hvězd, Mičkov sestřelil Colorado. Nečasův gól nestačil

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NHL v noci na úterý nabídla čtyři zápasy a hned několik výrazných příběhů. Osmnáctiletý Gavin McKenna rozhodl o vítězství Toronta nad San Jose v prvním vzájemném souboji dvou nejvýše draftovaných hráčů roku 2026. Matvej Mičkov dvěma góly pomohl Philadelphii k druhé výhře v řadě, přestože za Colorado skóroval Martin Nečas. Rangers prodloužili domácí neporazitelnost na šest utkání a Utah téměř promarnil třígólové vedení proti Pittsburghu.
NHL po noci: McKenna rozhodl souboj draftových hvězd, Mičkov sestřelil Colorado. Nečasův gól nestačil

NHL po noci: McKenna rozhodl souboj draftových hvězd, Mičkov sestřelil Colorado. Nečasův gól nestačil

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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