NHL po noci: McDavid překonal Gretzkyho, Pastrňák zářil a český brankář zažil nečekaný debut

Čtvrteční program NHL přinesl hned několik výkonů, které přesahují běžné zápasové statistiky. Connor McDavid pokračoval v historickém začátku sezony, David Pastrňák znovu potvrdil výbornou formu a dva brankáři zažili velmi rozdílné premiérové okamžiky.
Z českého pohledu stojí za pozornost především Boston, kde bodovali Pastrňák i Pavel Zacha, a Detroit, za který poprvé nastoupil Michal Postava. V Calgary navíc asistoval Adam Klapka a v sestavě Flames se objevili také slovenští reprezentanti Šimon Nemec a Martin Pospíšil.
Boston – Nashville 6:0. Pastrňák čtyřmi body rozebral soupeře
David Pastrňák zaznamenal dva góly a dvě asistence a stal se hlavní ofenzivní hvězdou vítězství Bostonu nad Nashvillem.
Český útočník nejprve připravil úvodní branku Caseymu Mittelstadtovi, ve druhé třetině tečoval střelu Charlieho McAvoye a v závěru přidal druhý gól. Pavel Zacha přispěl dvěma asistencemi, McAvoy zaznamenal hned čtyři.
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Výborný večer prožil také brankář Michael DiPietro, který zastavil všech 28 střel Predators a poprvé v kariéře vychytal čisté konto v NHL. Boston bodoval posedmé za sebou a z těchto utkání šest vyhrál. Pastrňák má po jedenácti zápasech sezony šest gólů a deset asistencí.
Edmonton – Carolina 6:5 po nájezdech. McDavid překonal Gretzkyho rekord
Connor McDavid předvedl další pětibodový večer a posunul hranice klubové historie Edmontonu. Dvěma góly a třemi asistencemi se dostal na 31 bodů během úvodních deseti zápasů sezony. Dosavadní rekord Oilers držel Wayne Gretzky s třiceti body.
Proti Carolině to ale dlouho vypadalo na porážku. Hurricanes vedli ještě v závěru třetí třetiny 5:4, než McDavid vyrovnal pouhých 88 sekund před koncem.
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Leon Draisaitl rovněž nasbíral pět bodů za dva góly a tři asistence. V samostatných nájezdech rozhodl Ryan Nugent-Hopkins, který nastoupil poprvé v sezoně po zranění.
Edmonton tak po velkém obratu porazil jednoho z nejsilnějších soupeřů soutěže a jeho kapitán se zařadil do společnosti historických legend NHL.
Toronto – New York Rangers 5:4. Stecher rozhodl v posledních sekundách
Ještě necelou půlminutu před koncem základní hrací doby směřoval dramatický souboj Toronta s Rangers k prodloužení. Pak ale obránce Troy Stecher využil přihrávku Morgana Riellyho a rozhodl o vítězství Maple Leafs.
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Toronto vyhrálo potřetí za sebou, přestože v utkání několikrát přišlo o vedení. Brandon Duhaime zaznamenal gól a dvě asistence, za Rangers nasbíral obránce Adam Fox čtyři asistence.
Významný historický milník přidal brankář Sergej Bobrovskij. Připsal si 459. vítězství v NHL a vyrovnal Henrika Lundqvista. Společně nyní drží nejvyšší počet výher mezi brankáři narozenými mimo Severní Ameriku.
Vancouver – Detroit 2:5. Michal Postava nečekaně debutoval v NHL
Pro českého brankáře Michala Postavu se čtvrteční večer změnil v okamžik, na který bude vzpomínat celý život. Detroit vstoupil do utkání výborně a už během úvodních devíti minut vstřelil tři góly. Dvakrát se prosadil Lucas Raymond, který celkem nasbíral tři body.
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Po druhé třetině však kvůli zranění horní části těla odstoupil brankář John Gibson. Do třetí části proto nastoupil čtyřiadvacetiletý Postava, který byl teprve ve čtvrtek povolán z farmy. Při svém prvním startu v NHL zneškodnil sedm z osmi střel a pomohl Detroitu udržet vítězství 5:2.
Vancouver naopak prohrál podeváté v řadě a během této série získal jediný bod. Ještě horší zprávou pro domácí je, že ve druhé třetině nedokázali vyslat na branku Detroitu ani jednu střelu.
Pittsburgh – Florida 4:0. Nejvyšší brankář historie NHL zažil těžkou premiéru
Cooper Black se při svém prvním startu za Floridu zapsal do historie NHL. Pětadvacetiletý Američan se stal nejvyšším brankářem, který kdy nastoupil do utkání základní části soutěže. Jeho rekordní debut však výsledkově nevyšel. Pittsburgh zvítězil 4:0, když Nick Robertson vstřelil dva góly a další přidali Hendrix Lapierre a Jevgenij Malkin.
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Black inkasoval třikrát, poslední branka Penguins padla při hře Floridy bez brankáře. Na opačné straně kluziště vychytal Arturs Šilovs druhé čisté konto sezony. Pittsburgh tak ukončil čtyřzápasovou sérii porážek.
St. Louis – Vegas 6:2. Barron čtyřmi body zastínil Golden Knights
St. Louis si připsalo výrazné vítězství nad favorizovaným Vegas. Hlavní hvězdou byl obránce Justin Barron, který zaznamenal gól a tři asistence. Dylan Holloway přidal dva góly a jednu asistenci. Blues rozhodli především ve třetí třetině, v níž vstřelili tři branky a odskočili soupeři na konečných 6:2.
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Z československého pohledu přinesl zápas hned několik jmen. Adam Jiříček asistoval u gólu Masona McTavishe, Dalibor Dvorský odehrál za St. Louis více než patnáct minut a na opačné straně nastoupil Tomáš Hertl. Vegas se tentokrát nedokázalo opřít o svou obvyklou ofenzivní sílu. Jeho dvě branky vstřelili Brett Howden a Jack Eichel.
Calgary – Minnesota 2:1. Klapka asistoval, Cooley zastavil 36 střel
Calgary porazilo Minnesotu 2:1 především zásluhou výborného výkonu brankáře Devina Cooleyho. Ten zneškodnil 36 ze 37 střel a pomohl Flames ubránit těsný náskok. Domácí rozhodli už v první třetině. Skóre otevřel Ajdar Sunijev po asistenci českého útočníka Adama Klapky a druhou branku přidal Joel Farabee.
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Minnesota dokázala snížit až ve třetí části zásluhou Michaela McCarrona, ale vyrovnání se nedočkala. Vedle Klapky nastoupili za Calgary také slovenští hokejisté Šimon Nemec a Martin Pospíšil. Nemec odehrál přes 21 minut, zatímco Pospíšil strávil na ledě necelých šestnáct minut. Flames tak získali cenné vítězství navzdory tomu, že je Minnesota výrazně přestřílela.
Dallas – Winnipeg 3:2 po prodloužení. Hintz rozhodl dvakrát
Roope Hintz se stal hrdinou Dallasu v utkání, které už v závěru základní hrací doby směřovalo k vítězství Winnipegu. Jets vedli 2:1 po gólech Gabriela Vilardiho a Kylea Connora. Dvě minuty před koncem však Dallas odvolal brankáře a Hintz po přihrávce Mikka Rantanena vyrovnal.
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Finský útočník následně rozhodl i prodloužení, když se dostal do samostatného úniku a překonal Stuarta Skinnera. Dallas vyhrál počtvrté za sebou. Winnipeg naopak nedokázal proměnit svůj náskok ve vítězství, přestože Skinner předvedl 35 úspěšných zákroků. Za Stars nastoupil také český útočník Radek Faksa.
San Jose – Ottawa 6:2. Askarov vychytal 41 střel
San Jose zvítězilo na ledě Ottawy 6:2 a výraznou zásluhu na výsledku měl brankář Jaroslav Askarov. Ruský gólman zaznamenal 41 zákroků, což představovalo jeho dosavadní osobní maximum v NHL. Sharks rozhodli především ve druhé třetině, kdy během přibližně čtyř minut vstřelili tři branky.
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Ottawa se v poslední části pokoušela vrátit do utkání a dokázala snížit, ale výrazná střelecká převaha jí k obratu nestačila. Domácí navíc při závěrečném risku inkasovali dvakrát do odkryté branky. San Jose tak odvezlo dva body z utkání, v němž se muselo dlouhé pasáže spoléhat na svého brankáře.
New Jersey – Anaheim 4:1. Devils prodloužili trápení Ducks
New Jersey si připsalo vítězství 4:1 nad Anaheimem, který prohrál už páté utkání za sebou. Devils získali rozhodující náskok v první třetině. Skóre otevřel Arsenij Gricjuk a krátce před přestávkou přidal druhou branku Nico Hischier.
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Anaheim se prosadil až ve třetí části, ale domácí dokázali odpovědět a utkání kontrolovali až do závěru. Za New Jersey skórovali také Anthony Mantha a Jack Hughes. Český brankář Lukáš Dostál tentokrát zůstal pouze na střídačce. V brance Ducks dostal přednost Ville Husso.
New York Islanders – Los Angeles 2:3 po prodloužení. Panarin dal dva góly, Clarke rozhodl
Los Angeles porazilo Islanders 3:2 po prodloužení, přestože během utkání přišlo o dvoubrankový náskok. Hlavní postavou úvodních čtyřiceti minut byl Artěmij Panarin, který vstřelil oba góly Kings. Domácí ale postupně odpověděli zásahy Viktora Eklunda a Matthewa Schaefera.
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O vítězi tak muselo rozhodnout prodloužení. V něm se prosadil obránce Brandt Clarke a zajistil Kings druhý bod. Islanders dokázali z nepříznivého vývoje vytěžit alespoň bod, ale na vítězství nedosáhli.
Seattle – Utah 5:3. Kraken zastavili Mammoth, Vejmelka čtyřikrát inkasoval
Seattle porazil Utah 5:3 a zaskočil mužstvo, které do zápasu vstupovalo ve velmi dobré formě. Kraken získali náskok už v první třetině zásluhou Jordana Eberleho a Mattyho Beniersa. Další branku přidal Brandon Montour, zatímco Utah se ve třetí části pokoušel zápas zdramatizovat.
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Logan Cooley vstřelil dvě branky a pomohl Mammoth snížit, ale Seattle si vítězství pohlídal. Český brankář Karel Vejmelka zneškodnil 18 střel, čtyřikrát inkasoval a pátá branka padla při hře Utahu bez brankáře. Na straně Seattlu zaznamenal Philipp Grubauer 33 zákroků.
Česká a slovenská stopa noci
Nejvýraznější český výkon předvedl David Pastrňák se čtyřmi body. Dvě asistence přidal Pavel Zacha a významný kariérní moment prožil Michal Postava, který při debutu v NHL pomohl Detroitu k vítězství.
Bodovali také Adam Klapka a Adam Jiříček, zatímco na ledě se představili mimo jiné Dalibor Dvorský, Šimon Nemec, Martin Pospíšil, Tomáš Hertl a Radek Faksa. Karel Vejmelka tentokrát vítězství Utahu neudržel a Lukáš Dostál zůstal v utkání Anaheimu na střídačce.
Největší individuální příběh však napsal Connor McDavid. Jeho 31 bodů během prvních deseti utkání sezony znamená překonání klubového maxima Waynea Gretzkyho a další důkaz, že kapitán Edmontonu zažívá historicky výjimečný start ročníku.
Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], Onlajny.com – NHL, výsledky a statistiky zápasů z 22. a 23. října 2026 [ 2 ], Reuters – David Pastrnak scores 2 goals, Bruins thrash Predators [ 3 ], Associated Press / theScore – McDavid has third 5-point game of season in Oilers win [ 4 ], Reuters – Lucas Raymond's 3-point effort propels Red Wings past skidding Canucks [ 5 ], Reuters – Leafs pull out victory over Rangers on Troy Stecher's last-minute goal [ 6 ], Reuters – Arturs Silovs stops 26 shots as Penguins blank Panthers [ 7 ], Detroit Red Wings – Red Wings recall Michal Postava under emergency conditions [ 8 ].