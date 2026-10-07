NHL po noci: Matthews rozhodl za 14 sekund, Hertl nasbíral čtyři body a Kulich znovu pomohl Buffalu k obratu

Devítizápasová noc nabídla několik příběhů, které by samy vydaly na samostatný článek. Toronto předvedlo velký obrat, Buffalo znovu rozhodovalo v závěru s českým podpisem, Tomáš Hertl režíroval vysokou výhru Vegas a Rangers pokračují v úplně jiném domácím startu než před rokem.
Toronto Maple Leafs – Nashville Predators 5:4 po prodloužení
Toronto prohrávalo 0:3, přesto zápas otočilo a Auston Matthews ho rozhodl už po 14 sekundách prodloužení. Kapitán Maple Leafs zakončil večer s gólem a třemi asistencemi a díky 430. trefě kariéry se posunul výš v historických tabulkách amerických střelců.
První gól kariéry v NHL vstřelila jednička draftu Gavin McKenna, která přidala také asistenci. Nashville měl utkání velmi dobře rozehrané, ale třígólový náskok nedokázal udržet.
VIDEO Utah Mammoth – New Jersey Devils 5:3
Utah pokračuje ve velmi produktivním vstupu do sezony. Nick Schmaltz znovu patřil mezi hlavní postavy útoku a Mammoth dokázali využít také svou sílu v početních výhodách.
New Jersey se několikrát přiblížilo, ale utkání nikdy úplně nepřevzalo. Utah tak potvrdil, že povedený začátek sezony nestojí pouze na jednom vysokém výsledku.
VIDEO Montreal Canadiens – Carolina Hurricanes 4:6
Carolina zvládla divoký večer v Montrealu a pokračovala v nápravě nepovedeného vstupu do sezony. Hurricanes museli reagovat na domácí tlak, ale ve druhé polovině zápasu převzali kontrolu.
Montreal držel utkání dlouho otevřené a mezi střelce se zapsal také Juraj Slafkovský. Šest inkasovaných branek však bylo proti hlubokému útoku Caroliny příliš mnoho.
VIDEO Detroit Red Wings – Ottawa Senators 5:3
Dylan Larkin se vrátil do sestavy Detroitu gólem a asistencí a Red Wings získali první výhru sezony. Alex DeBrincat přidal dva góly a Lucas Raymond třikrát asistoval.
Pro Detroit bylo důležité hlavně to, že po nepovedeném začátku dostal produktivitu od hráčů, na kterých má jeho útok stát. Ottawa tentokrát nedokázala navázat na předchozí povedené výsledky.
VIDEO Buffalo Sabres – Minnesota Wild 3:2 po prodloužení
Buffalo znovu otočilo zápas, v němž prohrávalo. Minnesota vedla 2:0, Sabres ale postupně vyrovnali a prodloužení rozhodl Owen Power.
Na vítězném gólu se asistencí podílel Jiří Kulich. Český útočník tak po rozhodující trefě proti Chicagu znovu zasáhl přímo do akce, která Buffalu přinesla vítězství.
VIDEO New York Rangers – New York Islanders 5:2
Alexis Lafrenière nasbíral hattrick a asistenci a Rangers vyhráli čtvrtý zápas za sebou. V Madison Square Garden jsou na začátku sezony 3–0–0, zatímco loni čekali na třetí domácí vítězství až do prosince.
Z druhé strany je ale největším příběhem Semjon Varlamov. Brankář Islanders nastoupil poprvé po 676 dnech a po částečné náhradě obou kolen. Z 22 střel pustil tři, další dva góly padly do prázdné branky.
VIDEO Chicago Blackhawks – St. Louis Blues 4:2
Chicago získalo první vítězství sezony. Blackhawks zvládli domácí zápas proti St. Louis a po třech úvodních porážkách se konečně dostali k prvním bodům.
Důležité je hlavně to, že tentokrát dokázali dobře rozehraný zápas zavřít. Právě schopnost udržet vedení jsme po předchozí porážce v Buffalu označovali za jednu z prvních věcí, které stojí za sledování.
VIDEO Seattle Kraken – Vegas Golden Knights 2:6
Tomáš Hertl byl jednou z hlavních postav celé noci. Český útočník vstřelil dva góly a na další dva přihrál, takže skončil se čtyřmi body.
Stejně produktivní byl Jack Eichel a Vegas zápas postupně proměnilo v jednoznačnou záležitost. Golden Knights dostali výraznou produkci od svých elitních útočníků a potvrdili silný ofenzivní vstup do sezony.
VIDEO Los Angeles Kings – Florida Panthers 1:2
Nejtěsnější utkání noci rozhodla Florida ve třetí třetině. Panthers získali jednogólový náskok a tentokrát ho dokázali udržet až do konce.
Los Angeles tak znovu odehrálo duel rozhodnutý jedinou brankou, tentokrát ale bez bodu. Florida naopak ukázala, že nemusí vyhrávat pouze otevřené zápasy s vysokým skóre.
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Devět zápasů přineslo několik prvních sezonních linek, které stojí za další sledování. Buffalo už podruhé zvládlo obrat a Kulich se znovu podepsal pod rozhodující akci, Rangers doma vypadají úplně jinak než před rokem a Chicago konečně zvládlo zápas, který potřebovalo zavřít. Českou hvězdou noci byl ale Tomáš Hertl: čtyři body v jednom utkání jsou přesně výkon, který si zaslouží pozornost i mimo výsledkový servis.
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