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NHL po noci: Kulich po 11 měsících znovu skóroval a rozhodl. Islanders i Colorado nadělovali šestku

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NHL nabídla v noci na neděli třináct zápasů a českou stopu tentokrát obstaral především Jiří Kulich. Prvním gólem po jedenácti měsících rozhodl obrat Buffala proti Chicagu. Islanders smetli New Jersey 6:0, Colorado znovu nasázelo šest branek a Pittsburgh málem zahodil vedení 5:1.
NHL po noci: Kulich po 11 měsících znovu skóroval a rozhodl. Islanders i Colorado nadělovali šestku

NHL po noci: Kulich po 11 měsících znovu skóroval a rozhodl. Islanders i Colorado nadělovali šestku

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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