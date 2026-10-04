NHL po noci: Kulich po 11 měsících znovu skóroval a rozhodl. Islanders i Colorado nadělovali šestku

Třináct zápasů vytvořilo první opravdu plnou noc nové sezony NHL a nabídlo prakticky všechno. Od velkých obratů přes dvě šestigólové demolice až po zápasy, které rozhodovaly poslední minuty nebo prodloužení. Pro české fanoušky je nejdůležitější návrat Jiřího Kulicha mezi střelce, ale zajímavých příběhů bylo tentokrát podstatně víc.
Buffalo Sabres – Chicago Blackhawks 4:3
Jiří Kulich vstřelil svůj první gól od října minulého roku a rovnou jím 6:40 před koncem rozhodl první výhru Buffala v sezoně. Sabres přitom prohrávali 0:2 a později ještě 2:3, než Rasmus Dahlin vyrovnal a český útočník při hře čtyři na čtyři dokončil obrat.
Pro Kulicha je gól mimořádně důležitý hlavně kvůli kontextu: minulou sezonu odehrál pouze 12 zápasů kvůli krevní sraženině. Chicago naopak ani napotřetí nebodovalo, přestože tentokrát mělo zápas podstatně lépe rozehraný než při předchozích porážkách.
Utah Mammoth – Columbus Blue Jackets 4:1
Utah pokračuje v mimořádně silném začátku sezony. Po úvodním vítězství 6:0 nad Chicagem porazil Columbus 4:1 a v prvních dvou zápasech tak soupeřům nasázel deset gólů při jediném inkasovaném.
Nick Schmaltz skóroval dvakrát a Mammoth využili hned tři přesilové hry. Dylan Guenther zaznamenal gól a dvě asistence, Clayton Keller dosáhl na jubilejní 600. bod v NHL a Sebastian Cossa zvládl svůj první start za Utah.
Edmonton Oilers – Seattle Kraken 3:1
Po divoké přestřelce 9:7 proti Vancouveru tentokrát Edmonton ukázal úplně jiný způsob vítězství. Za stavu 1:1 rozhodl Leon Draisaitl pouhé 2:27 před koncem třetí třetiny a Connor McDavid následně pojistil výsledek gólem do prázdné branky.
McDavid skončil s gólem a asistencí, Devon Levi zastavil 19 střel a Oilers tentokrát především udrželi zápas pod kontrolou. Po šestnácti inkasovaných gólech v prvních dvou duelech bylo vítězství 3:1 možná stejně důležité jako další ofenzivní show.
Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes 2:3 po prodloužení
Carolina se první výhry sezony dočkala až napotřetí a musela si na ni počkat do prodloužení. Sebastian Aho vstřelil dva góly, včetně vyrovnávací trefy ve třetí třetině, a bývalý obránce Flyers Shayne Gostisbehere rozhodl v přesilovce po 2:51 nastavení.
Philadelphia přitom vedla 2:1 a Joseph Woll ji držel ve hře 37 zákroky. Flyers jsou po třech zápasech stále bez vítězství, i když díky dvěma porážkám po základní době už mají dva body.
Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens 6:5 po prodloužení
Pittsburgh vedl 5:1 a vypadal, že po úvodních 7:0 nad Philadelphií znovu kráčí k pohodlné výhře. Montreal ale postupně stáhl náskok a během posledních 68 sekund základní hrací doby skórovali Chris Kreider a Ivan Demidov, takže Canadiens poslali zápas do prodloužení.
Penguins nakonec zachránil Tommy Novak svým druhým gólem večera po 1:33 nastavení. Jevgenij Malkin přidal gól a dvě asistence, zatímco kapitán Montrealu Nick Suzuki nasbíral čtyři body.
Tampa Bay Lightning – Washington Capitals 3:1
Tampa napravila nepovedený vstup do sezony, kdy podlehla Rangers 1:5, a tentokrát rozhodla především výbornou první třetinou. Charle-Edouard D'Astous a Conor Geekie dostali Lightning do vedení 2:0 a Washington už dokázal pouze snížit.
Jake Guentzel přidal gól a asistenci, Brandon Hagel připravil dvě branky a Andrej Vasilevskij zastavil 19 střel. Capitals hráli druhý zápas během dvou dnů a po páteční výhře nad Carolinou tentokrát nedokázali vytvořit dostatečný tlak.
Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators 2:3
Ottawa zvládla sezonní premiéru na ledě jednoho z největších rivalů. Rozhodující gól vstřelil ve třetí třetině Stephen Halliday, zatímco Thomas Chabot přidal gól a asistenci.
Toronto sice dokázalo zápas držet těsný až do konce, ale po úvodní porážce s Montrealem prohrálo také druhé utkání sezony. Maple Leafs tak začali ročník dvěma domácími porážkami proti kanadským soupeřům.
New York Islanders – New Jersey Devils 6:0
Jedna z největších ran celé noci přišla na Long Islandu. Ilja Sorokin pochytal všech 37 střel New Jersey a Islanders soupeře postupně rozebrali šesti góly bez odpovědi.
Victor Eklund vstřelil svůj první gól v NHL a přidal asistenci, Matthew Schaefer dvakrát asistoval. Islanders rozhodli především prostřední částí zápasu a třetí třetinu už proměnili v exhibici.
Nashville Predators – Dallas Stars 2:1
Nashville získal první vítězství sezony hlavně díky přesilovkám a Juusemu Sarosovi. Steven Stamkos a Nils Höglander skórovali v početní výhodě, zatímco finský brankář zastavil 29 střel Dallasu.
Stamkosův gól měl navíc historickou hodnotu: byl jeho 625. v NHL, čímž se dotáhl na Jeroma Iginlu a Joea Sakica na 17. místě historického pořadí. Dallas tak po úvodní nule proti St. Louis vstřelil za dva zápasy pouze jediný gól.
Minnesota Wild – Boston Bruins 4:1
Boston šel do vedení už po necelých dvou minutách, ale od té chvíle střílela pouze Minnesota. Kirill Kaprizov skóroval dvakrát, Quinn Hughes přidal vítězný gól a asistenci a Wild čtyřmi trefami v řadě otočili domácí premiéru.
Jesper Wallstedt zastavil 26 střel a Minnesota začala sezonu dvěma výhrami. Bruins naopak poprvé prohráli poté, co úvodní dva zápasy zvládli proti Rangers a Winnipegu.
Colorado Avalanche – St. Louis Blues 6:1
Colorado podruhé za sebou nastřílelo minimálně šest gólů a po dvou utkáních má na kontě už čtrnáct branek. Martin Nečas byl hlavní postavou vítězství se dvěma góly a asistencí, Nathan MacKinnon třikrát asistoval a Artturi Lehkonen přidal gól a přihrávku.
Útok Lehkonen–MacKinnon–Nečas posbíral dohromady osm bodů a Avalanche ukázali, že jejich úvodní osmigólová exploze proti Los Angeles nebyla jednorázovým výstřelem. Jediný gól St. Louis vstřelil Dalibor Dvorský.
San Jose Sharks – Los Angeles Kings 5:4 po prodloužení
San Jose zvládlo další těsný zápas a tentokrát ho rozhodl Daniil Černyšov. Ruský útočník vstřelil dva góly včetně vítězného po 3:18 prodloužení.
Macklin Celebrini přidal dvě asistence a Sharks tak znovu ukázali, že jejich mladý útok dokáže vytvářet rozhodující momenty i v závěrech zápasů. Kings tentokrát odjeli alespoň s bodem, ale po divokém vstupu do sezony zůstávají jejich zápasy mimořádně otevřené.
Vancouver Canucks – Calgary Flames 4:1
Calgary dlouho vedlo 1:0 a zdálo se, že má zápas pod kontrolou. Vancouver ale ve třetí třetině nastřílel čtyři góly bez odpovědi a celé utkání během dvaceti minut úplně otočil.
Rozhodující trefu vstřelil obránce Elias Pettersson, Liam Öhgren přidal gól a asistenci a Leevi Meriläinen pochytal 23 střel. Flames tak začali sezonu dvěma porážkami, zatímco Vancouver po divokých duelech s Edmontonem konečně zvládl zápas, v němž nemusel vstřelit šest nebo sedm branek.
Třináctizápasová noc tak nabídla několik výrazných trendů už v úplném úvodu sezony. Colorado nastřílelo za dvě utkání čtrnáct branek, Utah má skóre 10:1, Pittsburgh zůstává stoprocentní navzdory málem promarněnému čtyřgólovému náskoku a Chicago čeká po třech utkáních na první bod. Pro české fanoušky je ale největší zprávou návrat Jiřího Kulicha: po zdravotně mimořádně složitém roce potřeboval jen druhý zápas nové sezony, aby znovu rozhodoval utkání NHL.
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Zdroje: NHL.com – Kulich scores first goal in 11 months, Sabres edge Blackhawks [1], Utah Mammoth – Utah vs Columbus [2], NHL.com – Draisaitl breaks tie late to lift Oilers past Kraken [3], NHL.com – Gostisbehere has OT game-winner, Hurricanes defeat Flyers [4], NHL.com – Novak has OT winner, Penguins recover to defeat Canadiens [5], NHL.com – Guentzel has two points, Lightning edge Capitals [6], Ottawa Senators – Senators get past Maple Leafs in 3rd [7], NHL.com – Sorokin makes 37 saves, Islanders cruise to shutout of Devils [8], NHL.com – Hoglander helps Predators edge Stars [9], NHL.com – Kaprizov, Hughes help Wild storm past Bruins [10], NHL.com – Necas gets 3 points, Avalanche cruise past Blues [11], NHL.com – Chernyshov scores twice, gets OT winner for Sharks [12], Reuters – Canucks keep Flames winless with four-goal third period [13].