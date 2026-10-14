NHL po noci: Jiříček dal první gól, Pospíšil zachránil Calgary a bratři Tkachukové řádili. V akci bylo všech 32 týmů

Detroit Red Wings – New Jersey Devils 4:5 po prodloužení: Hughes rozhodl souboj, který měl sedm různých střelců
Úvodní utkání mimořádného večera Frozen Frenzy nabídlo dramatickou přestřelku v Detroitu. New Jersey se dokázalo prosadit jako první, ale domácí postupně převzali vedení a oba týmy se během zápasu opakovaně přetahovaly o výsledek.
Výraznou postavou Red Wings byl Alex DeBrincat, který vstřelil dva góly a přidal asistenci. Za Devils se třemi body zazářili Jack Hughes a Jesper Bratt. Rozhodující okamžik přišel až v prodloužení. Hughes využil ztrátu Lucase Raymonda, dostal se do samostatného úniku a v čase 61:19 překonal Johna Gibsona.
Devils zvítězili 5:4 a po předchozí porážce s Ottawou se vrátili na vítěznou cestu. Pro Detroit šlo o další zápas, ve kterém dokázal vstřelit dostatek branek na úspěch, ale jeho obrana nedokázala udržet výsledek.
VIDEO Columbus Blue Jackets – Florida Panthers 3:7: Bratři Tkachukové předvedli rodinný koncert
Jeden z nejvýraznějších individuálních výkonů celého večera předvedla bratrská dvojice Brady a Matthew Tkachukovi. Florida porazila Columbus 7:3 a oba bratři se výrazně podepsali pod její vítězství.
Brady Tkachuk vstřelil ve druhé třetině tři góly za sebou, tedy čistý hattrick. Matthew mu asistoval u všech tří branek a během utkání nasbíral celkem pět asistencí. Zvlášť pozoruhodné je, že Brady všechny tři góly zaznamenal během pouhých osmi minut a tří sekund. Pro nového útočníka Panthers šlo o první branky od letního příchodu z Ottawy.
Florida navíc předvedla velmi úspěšné přesilové hry, když využila čtyři ze šesti příležitostí. Columbus měl dlouho velké problémy s disciplínou a domácí brankář Cam Talbot inkasoval šest branek, než ho vystřídal Jet Greaves. Pokud se oba bratři dokážou podobně doplňovat také v dalších zápasech, může Florida získat jednu z nejnebezpečnějších útočných kombinací celé soutěže.
VIDEO Montreal Canadiens – Buffalo Sabres 4:3 po nájezdech: Bolduc znovu rozhodl, Slafkovský přidal dvě asistence
Montreal zvládl další dramatický zápas, přestože se musel vypořádat se soupeřem, který dokázal vytvářet velký tlak. Canadiens porazili Buffalo 4:3 po samostatných nájezdech a podruhé během několika dní se stal rozhodující postavou Zachary Bolduc.
Tentokrát proměnil rozhodující nájezd proti Ukko-Pekku Luukkonenovi. V předchozím utkání s Detroitem přitom zařídil vítězství Montrealu v šesté sérii nájezdů. Výrazně se prosadili také Lane Hutson a Cole Caufield, kteří zaznamenali po gólu a asistenci.
Slovenský útočník Juraj Slafkovský přidal dvě asistence a potvrdil, že dokáže být důležitým tvůrcem útočných akcí Canadiens. Buffalo tentokrát nastoupilo bez zraněného kapitána Rasmuse Dahlina. Luukkonen předvedl 35 zákroků, ale ani jeho výkon nestačil na vítězství. Montreal tak získal další důležité body a ukázal, že má v nájezdech hráče, na kterého se trenér Martin St. Louis může spolehnout.
VIDEO Carolina Hurricanes – Washington Capitals 4:2: Svečnikov rozhodl, vítězná série pokračuje
Carolina pokračuje ve velmi úspěšném úvodu sezony. Proti Washingtonu zvítězila 4:2 a připsala si šesté vítězství v řadě. Hlavní postavou utkání byl Andrej Svečnikov, který zaznamenal dva góly a asistenci.
Washington se přitom dvakrát dostal do vedení. Nejprve skóroval Boone Jenner a později se prosadil Justin Holl, který nastoupil poprvé po povolání z farmářského týmu Hershey. Carolina však v obou případech dokázala vyrovnat. Rozhodující okamžik přišel ve třetí třetině, kdy Svečnikov v přesilové hře překonal Logana Thompsona a poslal Hurricanes do vedení 3:2.
Mark Jankowski následně přidal gól do prázdné branky a prodloužil svou střeleckou sérii na pět zápasů. Washington tak prohrál druhé utkání v řadě, zatímco Carolina potvrzuje, že její dobrý vstup do ročníku není založený pouze na jednom úspěšném útoku.
Philadelphia Flyers – Seattle Kraken 2:3 po nájezdech: Zegras vyrovnal, Grubauer se smál naposledy
Philadelphia je po osmi zápasech stále bez vítězství. Flyers tentokrát proti Seattlu prohrávali 0:2, ale ve třetí třetině dokázali během 73 sekund vyrovnat zásluhou Christiana Dvoraka a Trevora Zegrase. Právě Zegras měl během utkání velmi osobní souboj s brankářem Philippem Grubauerem.
Oba se po několika konfliktech dokonce dostali do situace, kdy si demonstrativně posílali puk, a rozhodčí jejich hádku ukončili vzájemnými tresty. Zegras následně dokázal německého brankáře překonat a vyrovnat na 2:2. V samostatných nájezdech však Grubauer zneškodnil čtyři z pěti pokusů Philadelphie a Bobby McMann v páté sérii rozhodl o vítězství Seattlu. Kraken tak zvládli třetí utkání svého venkovního turné. Philadelphia má po osmi zápasech bilanci 0–5–3 a dál prohlubuje nejhorší začátek sezony ve své historii.
VIDEO New York Rangers – Tampa Bay Lightning 4:1: Lafrenière září, Garand znovu obstál bez Šesťorkina
New York Rangers pokračují ve vítězné sérii na domácím ledě a zatím zvládají i první zápasy bez své zraněné brankářské jedničky. Proti Tampě Bay zvítězili 4:1 a hlavní postavou byl Alexis Lafrenière. Kanadský útočník vstřelil dva góly a prodloužil svou střeleckou sérii na čtyři utkání. Během nich zaznamenal už sedm branek. Další góly Rangers přidali Will Cuylle a Mika Zibanejad.
V brance opět nastoupil Dylan Garand, který po vážném zranění Igora Šesťorkina dostal příležitost převzít roli jedničky. Tentokrát zaznamenal 25 zákroků a pomohl New Yorku ukončit čtyřzápasovou vítěznou sérii Tampy. Pro Rangers je to důležitý začátek nové situace.
Dvě vítězství ještě nedokazují, že dokážou Šesťorkina nahradit během celé sezony, ale Garand zatím ukazuje dostatek sebevědomí, aby mužstvo nemuselo okamžitě propadat panice.
VIDEO Ottawa Senators – St. Louis Blues 2:7: Jiříček slavil první gól, Ullmarkova Ottawa dostala tvrdou lekci
Ottawa ještě v pondělí patřila mezi nejpříjemnější překvapení úvodu sezony. Proti St. Louis však zažila večer, který by nejraději rychle vymazala. Blues zvítězili 7:2 a hned tři jejich hráči vstřelili dvě branky. Pius Suter, Jake Neighbours a Mason McTavish se postarali o šest zásahů. Sedmý přidal český obránce Adam Jiříček, který se v šestém utkání kariéry dočkal prvního gólu NHL.
Ve třetí třetině vystřelil z prostoru nad pravým kruhem a v čase 56:32 zvýšil vedení St. Louis na 7:1. Pavel Bučněvič přispěl třemi asistencemi. Ottawa tentokrát nasadila do branky Samuela Erssona, ale její problémy se rozhodně nedaly svést pouze na gólmana. Senators často ztráceli puky a ve třetí třetině nedokázali zastavit ofenzivní tlak hostů. Pro Jiříčka však zůstane utkání především krásnou osobní vzpomínkou.
VIDEO New York Islanders – Vancouver Canucks 3:2: Palmieri se dočkal, Vancouver prohrál popáté za sebou
New York Islanders zvládli vyrovnaný domácí zápas proti Vancouveru a zvítězili 3:2. Dvě branky vstřelil Kyle Palmieri, který se tak poprvé v nové sezoně prosadil mezi střelce. Pro zkušeného útočníka má výsledek také osobní rozměr, protože se vrací po vážném zranění předního zkříženého vazu.
Další gól Islanders přidal Matias Maccelli, který zaznamenal také asistenci. Dvěma přihrávkami přispěl obránce Matthew Schaefer. Brankář Ilja Sorokin zastavil 24 střel Vancouveru. Canucks sice dokázali v prostřední části utkání vytvářet nebezpečné situace, ale Islanders ve třetí třetině zlepšili defenzivní organizaci a těsný náskok udrželi.
Vancouver tak prohrál už pátý zápas v řadě a jeho vstup do sezony se stále více komplikuje. Pro Islanders je naopak povzbudivé, že se začal střelecky prosazovat Palmieri, který může po dlouhé zdravotní pauze znovu získávat důležitou roli v útoku.
VIDEO Chicago Blackhawks – Pittsburgh Penguins 5:3: Bedard se vrátil, Kane vyrovnal americký rekord
Chicago se konečně dočkalo návratu svého kapitána Connora Bedarda. Jednadvacetiletý útočník nastoupil poprvé po letní operaci ramene, přestože se původně očekávalo, že bude mimo hru až do listopadu. Blackhawks proti Pittsburghu zvítězili 5:3 a Bedard si připsal asistenci na gól Romana Kantserova.
Dvě branky vstřelili Teuvo Teräväinen a Kantserov, zatímco na druhé straně zaznamenal Sidney Crosby své první dva góly sezony. Zápas měl ještě jednu výraznou historickou rovinu. Patrick Kane zaznamenal 894. asistenci kariéry a vyrovnal Phila Housleyho na prvním místě mezi hráči narozenými ve Spojených státech.
Chicago tak během jediného večera oslavilo návrat mladého kapitána, vítězství nad silným soupeřem i další milník jedné z největších klubových legend.
VIDEO Winnipeg Jets – Minnesota Wild 5:2: Scheifele a Perfetti zastavili rozjetou Minnesotu
Winnipeg zvládl důležitý divizní zápas proti Minnesotě a zvítězil 5:2. Mark Scheifele zaznamenal gól a dvě asistence, Cole Perfetti se prosadil dvakrát a Kyle Connor přidal branku s asistencí. Wild přitom dokázali v první třetině dvakrát odpovědět na vedení domácích. Oba góly Minnesoty vstřelil Kirill Kaprizov, který znovu ukázal svou mimořádnou střeleckou kvalitu. Po první části tak byl stav 2:2.
Rozhodující rozdíl přišel ve druhé třetině, kdy Perfetti využil přesilovou hru a vrátil Winnipegu vedení. Ve třetí části pak Connor zvýšil na 4:2 a domácí už nepřipustili další obrat. Brankář Stuart Skinner zaznamenal 19 zákroků. Minnesota nastoupila pouze den po vítězství nad Vegas, ale tentokrát nedokázala udržet tempo soupeře během celého zápasu.
VIDEO Dallas Stars – Colorado Avalanche 2:3: Nečas rozhodl bez Makara, MacKinnon přidal dvě asistence
Colorado zvládlo náročný zápas proti Dallasu, přestože mu chyběl Cale Makar. Kanadský obránce zůstal doma s manželkou Tracy, protože společně očekávají narození dvojčat. Avalanche přesto zvítězili 3:2 a hlavní postavou se stal Martin Nečas.
Český útočník vstřelil dva góly, Nathan MacKinnon přidal dvě asistence a Artturi Lehkonen zaznamenal další branku hostů. Dallas dokázal reagovat zásluhou Tylera Seguina a Roopeho Hintze, ale poslední slovo měl brankář Mackenzie Blackwood.
Ten předvedl 24 zákroků a pomohl Coloradu ubránit těsný náskok. Pro Avalanche jde o cenné vítězství proti tradičnímu rivalovi a zároveň důkaz, že se mužstvo dokáže krátkodobě vypořádat s absencí jednoho z nejlepších obránců světa.
VIDEO Nashville Predators – Vegas Golden Knights 2:5: Vegas odpovědělo na porážku třemi góly v řadě
Vegas po pondělním neúspěchu s Minnesotou potřebovalo rychle zareagovat. Na ledě Nashvillu dokázalo zvítězit 5:2 a vrátilo se na vítěznou cestu. Brett Howden zaznamenal gól a asistenci, další branky přidali Tomáš Hertl, Jack Eichel, William Karlsson a Trevor Connelly.
Nashville přitom vstoupil do utkání dobře a Ryan O’Reilly otevřel skóre už v první třetině. Golden Knights ale postupně převzali kontrolu nad zápasem. Hertl vyrovnal a Eichel následně poslal hosty do vedení.
Vegas předvedlo dobrý výkon při přechodu do útoku a dokázalo využívat prostor, který soupeř nechával při snaze vytvořit tlak. Brankář Adin Hill přispěl 25 zákroky. Pro Nashville šlo o nepříjemnou domácí porážku, zatímco Vegas potvrdilo, že jedno zaváhání neznamená konec jeho výborného vstupu do sezony.
VIDEO Utah Mammoth – Toronto Maple Leafs 5:4: Vejmelka uhájil vedení proti závěrečnému tlaku Toronta
Utah Mammoth zvítězil nad Torontem 5:4, přestože v závěrečné třetině musel bránit výrazný tlak soupeře. Za domácí se prosadili Michail Sergačov a Dylan Guenther, kteří zaznamenali po gólu a asistenci. Další branky přidali Vincent Trocheck, Daniil But a MacKenzie Weegar.
Toronto však odmítlo kapitulovat. John Tavares nejprve ve třetí třetině snížil na 3:5 a mladý Gavin McKenna následně přidal další zásah, kterým dostal Maple Leafs na rozdíl jediného gólu.
McKenna tak prodloužil svou bodovou sérii na čtyři utkání. Důležitou postavou Utahu byl český brankář Karel Vejmelka, který zaznamenal 22 zákroků a pomohl mužstvu udržet vítězství. Maple Leafs sice dokázali utkání v závěru zdramatizovat, ale pátý gól už nepřidali. Utah tak získal další důležité body a po sedmi zápasech má bilanci pěti vítězství a dvou porážek.
VIDEO Anaheim Ducks – Calgary Flames 2:4: Slovák Pospíšil rozhodl a ukončil katastrofální čekání
Calgary konečně získalo první vítězství nové sezony NHL. Po pěti úvodních porážkách dokázali Flames porazit Anaheim 4:2 a rozhodující gól vstřelil slovenský útočník Martin Pospíšil. V čase 55:38 se prosadil z levého kruhu a poslal Calgary do vedení 3:2.
Do té doby šlo o mimořádně vyrovnaný zápas. Adam Klapka otevřel skóre pro Calgary, ale Anaheim díky Beckettu Senneckemu a Leovi Carlssonovi otočil na 2:1. Ve druhé třetině vyrovnal Ajdar Sunijev a právě Pospíšil následně rozhodl. Konečný výsledek 4:2 uzavřel Jegor Šarangovič gólem do prázdné branky.
Český brankář Lukáš Dostál zaznamenal 32 zákroků, ale domácí Ducks tentokrát museli přijmout porážku. Pro Calgary je úspěch mimořádně důležitý, protože ukončil nejhorší start do sezony v klubové historii. A pro slovenské fanoušky představuje Pospíšilův vítězný zásah jeden z nejvýraznějších momentů celé noci.
VIDEO Los Angeles Kings – Edmonton Oilers 1:4: McDavid oslavil jubilejní 800. zápas čtyřmi body
Connor McDavid nastoupil proti Los Angeles ke svému 800. utkání v základní části NHL a oslavil ho mimořádně povedeným výkonem. Edmonton zvítězil 4:1 a jeho kapitán zaznamenal gól a tři asistence. Oilers rozhodli o výsledku už v první třetině. Leon Draisaitl otevřel skóre, Vasilij Podkolzin zvýšil v přesilové hře a sám McDavid přidal třetí branku ještě před první přestávkou.
Los Angeles dokázalo ve druhé třetině snížit zásluhou Brandta Clarkea, ale Edmonton už soupeři další obrat nepovolil. V závěru přidal Podkolzin druhý zásah do prázdné branky. Kings tak stále čekají na první vítězství nové sezony, zatímco Edmonton pokračuje ve velmi dobrém vstupu do ročníku. Pro McDavida navíc šlo o další připomínku toho, jak výjimečně produktivním hráčem se během prvních osmi stovek zápasů NHL stal.
VIDEO San Jose Sharks – Boston Bruins: Pastrňák bodoval, McAvoy se vrátil
Poslední utkání mimořádného programu začalo až v pět hodin ráno středoevropského času. Při posledním dostupném ověření vedl Boston ve třetí třetině na ledě San Jose 5:3. Konečný výsledek v tu chvíli ještě nebyl potvrzený. Výrazně se prosadil Fraser Minten, který vstřelil dvě branky. Za Bruins skórovali také Charlie McAvoy, Matt Poitras a Pavel Zacha.
Právě McAvoy nastoupil poprvé v sezoně po skončení šestizápasového disciplinárního trestu a návrat oslavil gólem. David Pastrňák si připsal asistenci u Zachovy branky. Za San Jose se prosadili Jacob Trouba, Ivar Stenberg a Macklin Celebrini. Domácí tak v průběhu utkání opakovaně dokázali reagovat na vedení Bostonu, ale Bruins si udržovali náskok. Výsledek tohoto posledního zápasu je potřeba před vydáním článku ověřit a doplnit podle závěrečného stavu.
VIDEO Kdo ovládl mimořádnou hokejovou noc?
Frozen Frenzy nabídlo několik příběhů, které stojí za pozornost i mimo jednotlivé výsledky.
Adam Jiříček se dočkal prvního gólu NHL, Martin Pospíšil rozhodl o prvním vítězství Calgary a bratři Tkachukové předvedli mimořádnou ofenzivní spolupráci při sedmibrankovém triumfu Floridy.
Connor Bedard se vrátil po operaci, Patrick Kane vyrovnal historický rekord amerických hokejistů a Dylan Garand pokračoval ve velmi dobrých výkonech v brankovišti Rangers.
A zatímco několik mladých hráčů slavilo své první góly nebo významné milníky, Philadelphia dál čeká na první vítězství sezony.
Právě podobná kombinace zkušených hvězd, mladých talentů, českých a slovenských úspěchů i nečekaných týmových problémů ukázala, proč je šestnáctizápasový večer NHL tak atraktivní.
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