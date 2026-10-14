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NHL po noci: Jiříček dal první gól, Pospíšil zachránil Calgary a bratři Tkachukové řádili. V akci bylo všech 32 týmů

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Šestnáct zápasů během jediného večera nabídlo v NHL mimořádnou dávku hokejových příběhů. Český obránce Adam Jiříček vstřelil první gól kariéry při vítězství St. Louis 7:2 nad Ottawou. Slovenský útočník Martin Pospíšil rozhodl zápas Calgary v Anaheimu a pomohl Flames ukončit pětizápasovou sérii porážek. Florida přejela Columbus 7:3 díky hattricku Bradyho Tkachuka a pěti asistencím jeho bratra Matthewa. Connor Bedard se vrátil po operaci ramene, Rangers znovu vyhráli bez Igora Šesťorkina a Philadelphia prodloužila své historicky nejhorší čekání na první výhru.
NHL po noci: Jiříček dal první gól, Pospíšil zachránil Calgary a bratři Tkachukové řádili. V akci bylo všech 32 týmů

NHL po noci: Jiříček dal první gól, Pospíšil zachránil Calgary a bratři Tkachukové řádili. V akci bylo všech 32 týmů

Doba čtení 12 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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