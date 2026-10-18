NHL po noci: Florida přepsala historii, McDavid nasbíral pět bodů a Vladař konečně dovedl Flyers k výhře

Washington Capitals – New Jersey Devils 4:2 Washington otočil zápas čtyřmi góly v řadě. New Jersey sice otevřelo skóre, ale Ryan Leonard nádherným sólem přes celé kluziště vyrovnal a Capitals pak ve druhé třetině převzali kontrolu. Ilya Protas, Dylan Strome a Boone Jenner dostali Washington do vedení 4:1, které už Devils pouze kosmeticky upravili. Logan Thompson zastavil 29 střel. VIDEO Winnipeg Jets – Carolina Hurricanes 2:3 Carolina prodloužila vítěznou sérii už na sedm zápasů. Rozhodující gól vstřelil v přesilovce Nikolaj Ehlers proti svému bývalému klubu, když ve třetí třetině poslal Hurricanes do vedení 3:2. Winnipeg přitom vedl po trefách Marka Scheifeleho a Alexe Iafalla, ale Carolina postupně převzala iniciativu a soupeře nakonec přestřílela 37:23. VIDEO Tampa Bay Lightning – Vancouver Canucks 4:2 Vancouver vedl 2:0, ale ani tentokrát náskok neudržel. Nikita Kučerov dvěma góly během necelých pěti minut srovnal a Tampa pak utkání otočila zásahy Jakea Guentzela a Pontuse Holmberga. Lightning zůstávají doma stoprocentní, zatímco Canucks protáhli sérii bez vítězství už na sedm zápasů. VIDEO Florida Panthers – Seattle Kraken 8:3 Florida vytvořila historii NHL. Carter Verhaeghe vstřelil tři góly svého týmu v řadě a Panthers tak zaznamenali přirozený hattrick ve třetím po sobě jdoucím utkání, což se dosud žádnému týmu nepodařilo. Sam Bennett navíc přidal vlastní hattrick. Florida tak během tří zápasů vyprodukovala čtyři třígólové výkony. VIDEO Montreal Canadiens – Buffalo Sabres 4:3 po prodloužení Cole Caufield rozhodl zápas už po 54 sekundách prodloužení a završil svůj dvougólový večer. Montreal vedl, Buffalo se ale dokázalo vrátit a vynutit si nastavený čas. Caufield pak využil odraženého puku, dostal se do samostatného úniku a překonal Ukko-Pekku Luukkonena. Canadiens porazili Buffalo podruhé během pěti dnů. VIDEO Toronto Maple Leafs – New York Islanders 1:4 Islanders zvládli utkání navzdory tomu, že už v první třetině přišli o dva útočníky. Bo Horvat zaznamenal gól a asistenci, Simon Holmström skóroval dvakrát a Ilja Sorokin chytil 28 střel. Toronto naopak prohrálo pátý z posledních šesti zápasů a dál se trápí bez Johna Tavarese. VIDEO Detroit Red Wings – San Jose Sharks 4:3 po nájezdech Detroit uspěl až v samostatných nájezdech po vyrovnaném utkání, ve kterém San Jose několikrát dokázalo odpovědět na soupeřův tlak. Sharks znovu spoléhali na Macklina Celebriniho a aktivní ofenzivu, ale rozhodující bonusový bod zůstal domácím. Pro Detroit šlo o cenné vítězství po zápase, který se dlouho mohl překlopit na kteroukoli stranu. VIDEO Columbus Blue Jackets – New York Rangers 1:0 po prodloužení Jediný gól celého utkání padl až v čase 63:26. Kent Johnson využil přihrávku Zacha Werenskiho a z první překonal Dylana Garanda. Jet Greaves na druhé straně chytil všech 29 střel Rangers a zapsal čisté konto. Columbus navíc ubránil všechny tři přesilovky soupeře ve třetí třetině. VIDEO Philadelphia Flyers – Ottawa Senators 3:1 Flyers se konečně dočkali. Po devíti zápasech bez vítězství porazili Ottawu 3:1 a ukončili nejhorší start sezony v klubové historii. Dan Vladař zastavil 25 z 26 střel a podržel tým především v závěru. Matvej Mičkov a Porter Martone měli shodně gól a asistenci, Trevor Zegras uzavřel skóre do prázdné branky. VIDEO Chicago Blackhawks – Dallas Stars 0:4 Jake Oettinger vychytal třetí čisté konto během šesti startů v sezoně. Stačilo mu k tomu 19 zákroků, protože Dallas před ním odehrál velmi kontrolovaný zápas. Arttu Hyry zaznamenal první dvougólové utkání kariéry v NHL, trefili se také Jason Robertson a Roope Hintz. VIDEO Nashville Predators – St. Louis Blues 5:2 Nashville rozhodl především díky speciálním formacím a postupně převzal kontrolu nad utkáním. Predators využili své šance efektivněji než soupeř a po vyrovnanější první části si vytvořili náskok, který St. Louis už nedokázalo smazat. Blues tak po nadějné sérii znovu narazili na problémy v defenzivě. VIDEO Los Angeles Kings – Boston Bruins 1:4 Boston rozhodl až v závěrečné třetině. Marat Chusnutdinov dal vítězný gól necelých sedm minut před koncem a Bruins pak přidali dva zásahy do prázdné branky. David Pastrňák zaznamenal gól a asistenci a prodloužil svou bodovou sérii na pět zápasů. Boston vyhrál popáté za sebou, zatímco Kings zůstávají bez vítězství. VIDEO Vegas Golden Knights – Pittsburgh Penguins 6:2 Vegas rozhodlo prakticky už v první třetině. Rasmus Andersson, Noah Hanifin a Mark Stone poslali Golden Knights rychle do tříbrankového vedení a Pittsburgh už se zpět do zápasu nedostal. Sidney Crosby sice skóroval v přesilovce, ale Vegas odpovědělo dalšími góly a podruhé za sebou zvítězilo 6:2. VIDEO Utah Mammoth – Edmonton Oilers 2:6 Connor McDavid předvedl nejproduktivnější výkon noci. Dva góly a tři asistence znamenaly pět bodů a celkem už 23 bodů v osmi zápasech sezony. Edmonton zároveň vrátil Utahu porážku z předchozího vzájemného utkání a zůstal venku stoprocentní. Karel Vejmelka inkasoval pětkrát ze 17 střel a ve druhé třetině byl vystřídán. VIDEO Česká stopa noci Nejvýraznější českou postavou byl jednoznačně Dan Vladař . Pětadvaceti zákroky výrazně pomohl Philadelphii ukončit devítizápasové čekání na první vítězství sezony. David Pastrňák přidal při výhře Bostonu nad Los Angeles gól a asistenci a prodloužil svou bodovou sérii na pět utkání. V Utahu se naopak nedařilo Karlu Vejmelkovi , který inkasoval pět branek ze 17 střel a po druhé třetině přenechal branku Sebastianu Cossovi. 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