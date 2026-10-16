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NHL po noci: Čtyři hattricky, Kaneův historický rekord a gól 0,8 sekundy před koncem. Florida předvedla neuvěřitelný obrat

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NHL nabídla v noci na pátek jedenáct zápasů, ve kterých se útočníci pořádně rozstříleli. Brady Tkachuk druhým hattrickem ve dvou utkáních zachránil Floridu proti Vancouveru, Kirill Marchenko dal tři góly Torontu, ale prohrál, a další třígólová představení přidali Matt Boldy s Markem Stonem. Patrick Kane mezitím překonal rekord amerických hokejistů v počtu asistencí, Steven Stamkos vyrovnal pouhých osm desetin sekundy před sirénou a Karel Vejmelka pomohl Utahu zastavit vítěznou sérii Edmontonu.
NHL po noci: Čtyři hattricky, Kaneův historický rekord a gól 0,8 sekundy před koncem. Florida předvedla neuvěřitelný obrat

NHL po noci: Čtyři hattricky, Kaneův historický rekord a gól 0,8 sekundy před koncem. Florida předvedla neuvěřitelný obrat

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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