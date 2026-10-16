NHL po noci: Čtyři hattricky, Kaneův historický rekord a gól 0,8 sekundy před koncem. Florida předvedla neuvěřitelný obrat

Brady Tkachuk odmítl porážku. Floridě stačilo posledních třináct sekund
Florida Panthers – Vancouver Canucks 3:2 po prodloužení
Vancouver měl ještě na začátku třetí třetiny zápas velmi dobře rozehraný. Po gólech Liama Öhgrena a Eliase Petterssona vedl 2:0 a brankář Leevi Meriläinen držel domácí střelce na uzdě. Florida přitom výrazně přestřílela soupeře, ale dlouho nedokázala najít způsob, jak se prosadit.
Pak si vzal zápas pro sebe Brady Tkachuk. V závěrečné části nejprve snížil a při hře bez brankáře vyrovnal pouhých třináct sekund před koncem základní hrací doby. Ve třetí minutě prodloužení přidal vítěznou branku a dokončil čistý hattrick, při němž mezi jeho třemi góly neskóroval žádný spoluhráč.
Pro Tkachuka to byl navíc druhý hattrick za sebou. Stejnou věc naposledy dokázal Auston Matthews v únoru 2024. Florida vyhrála 3:2, zatímco Vancouver prodloužil sérii bez vítězství na šest zápasů.
Českou stopu měl také návrat Filipa Chytila. Útočník Canucks nastoupil poprvé v sezoně po zranění ramene a asistoval u druhého gólu Vancouveru. Přestože jeho mužstvo prohrálo, pro samotného Chytila šlo o důležitý krok zpět do zápasového rytmu.
Toronto dostalo hattrick od Marchenka. Buffalo ale mělo Jacka Quinna
Toronto Maple Leafs – Buffalo Sabres 4:5 po prodloužení
Tři góly Kirilla Marchenka měly Torontu stačit alespoň k tomu, aby doma získalo dva body. Maple Leafs vedli po druhé třetině 4:2 a jejich střelec právě oslavil svůj pátý hattrick v NHL. Jenže Buffalo se nevzdalo.
Dennis Gilbert a Mattias Samuelsson během třetí třetiny vyrovnali a v prodloužení rozhodl Owen Power. Vítěznou branku připravil Jack Quinn, který měl na konci večera dva góly, dvě asistence a také bitku. Vedle čtyřbodového výkonu si tak připsal i takzvaný hattrick Gordieho Howea, tedy kombinaci gólu, asistence a rvačky v jednom utkání.
Marchenko tak zažil večer, v němž individuálně předvedl téměř všechno, co si útočník může přát. Jeho tým přesto nedokázal ubránit dvougólové vedení a Buffalo si odvezlo vítězství 5:4.
Kane překonal Housleyho. Bedard se po operaci začíná prosazovat
Chicago Blackhawks – Winnipeg Jets 4:3 po prodloužení
Chicago vstoupilo do utkání výborně a už po první třetině vedlo 3:1. Winnipeg však postupně dotahoval a ve třetí části vyrovnal na 3:3, takže o výsledku muselo rozhodnout prodloužení.
V něm se po 97 sekundách prosadil Arťom Levšunov a zajistil domácím vítězství. U rozhodujícího gólu asistoval Connor Bedard, který se vrátil po operaci ramene a ve svém druhém utkání sezony zaznamenal také přesilovkovou branku.
Hlavní historická událost večera ale patřila Patricku Kaneovi. Dvěma asistencemi se dostal na 895 přihrávek v NHL a překonal Phila Housleyho v počtu asistencí mezi hráči narozenými ve Spojených státech.
Chicago tak během jediného utkání nabídlo dvě zajímavé generační linky. Jedna z největších amerických hokejových legend dál přepisuje historii soutěže, zatímco Bedard po zdravotní pauze znovu ukazuje, jak zásadní může být pro budoucnost Blackhawks.
Boldy a Stone doplnili hattrickový festival
Minnesota Wild – St. Louis Blues 5:4
Minnesota zvítězila nad St. Louis v utkání, které se málem změnilo v nečekané drama. Matt Boldy vstřelil tři góly, přidal asistenci a zaznamenal pátý hattrick kariéry. Výrazně mu pomáhal Kirill Kaprizov, který zaznamenal branku a dvě přihrávky.
Wild si vybudovali náskok, ale Blues se dokázali vrátit do zápasu a závěr výrazně zdramatizovali. Minnesota nakonec těsné vítězství uhájila. Kaprizov navíc prodloužil svou bodovou sérii na pět utkání a potvrdil mimořádně produktivní začátek sezony.
Vegas Golden Knights – Calgary Flames 6:2
Čtvrtým autorem hattricku se stal Mark Stone. Kapitán Vegas vstřelil ve třetí třetině tři góly za sebou a zajistil Golden Knights přesvědčivé vítězství nad Calgary.
Jack Eichel přispěl gólem v oslabení a dvěma asistencemi, Ivan Barbašev přidal tři přihrávky. Vegas vyhrálo šestý ze sedmi posledních zápasů a opět ukázalo, že jeho útočná síla nestojí pouze na jediném hráči. Calgary naopak utrpělo šestou porážku v sedmi utkáních.
Stamkos zachránil Nashville v poslední sekundě. Na výhru to nestačilo
Nashville Predators – San Jose Sharks 2:3 po samostatných nájezdech
Steven Stamkos předvedl moment, který by při vítězství domácích mohl být hlavním příběhem celého večera. Nashville prohrával se San Jose 1:2, když jeho zkušený střelec dokázal vyrovnat pouhých 0,8 sekundy před koncem třetí třetiny.
Branka poslala utkání do prodloužení a dala Predators šanci dokončit obrat. Jenže další gól už domácí nepřidali. V samostatných nájezdech uspěl jako jediný Macklin Celebrini a zajistil San Jose výhru.
Brankář Sharks Alex Nedeljkovic předvedl 32 zákroků a výrazně pomohl zastavit domácí snahu o vítězství. Nashville tak po mimořádně dramatickém vyrovnání nakonec získal pouze bod.
Rangers přijeli jako favorit. New Jersey jim nasázelo sedm gólů
New Jersey Devils – New York Rangers 7:1
Newyorské derby nabídlo nejjednoznačnější výsledek večera. Rangers vstupovali do utkání s jedním z nejlepších gólových rozdílů v NHL, ale jejich obrana proti Devils naprosto selhala.
Luke Hughes vstřelil dva góly a poprvé v kariéře zaznamenal vícególový zápas. New Jersey přidalo další zásahy zásluhou Evana Rodriguese, Nica Hischiera, Arsenije Gricjuka, Stefana Noesena a Codyho Glasse.
Rangers inkasovali čtyřikrát ještě před polovinou utkání a brankář Dylan Garand musel střídat. Pro trenéra Devils Sheldona Keefa šlo navíc o jubilejní 300. vítězství v NHL.
Vejmelka zastavil Edmonton. Utah vyhrál potřetí v řadě
Edmonton Oilers – Utah Mammoth 2:4
Utah dokázal zastavit pětizápasovou vítěznou sérii Edmontonu, který vstupoval do utkání bez porážky v základní hrací době.
Hlavní ofenzivní postavou Mammoth byl Clayton Keller se dvěma góly, prosadili se také Logan Cooley a Barrett Hayton. Český brankář Karel Vejmelka přispěl 22 úspěšnými zákroky a pomohl Utahu k třetímu vítězství za sebou.
Edmonton sice skóroval zásluhou Leona Draisaitla a Šakira Muchamadullina, ale tentokrát nedokázal soupeře přehrát ani přes přítomnost Connora McDavida v sestavě. Utah naopak potvrdil, že jeho povedený vstup do sezony není založen pouze na jednom vydařeném zápase.
Další tři zápasy: Hedman rozhodl prodloužení, Ottawa nájezdy a Philadelphia dál čeká
Tampa Bay Lightning – Seattle Kraken 4:3 po prodloužení
Victor Hedman rozhodl zápas ve třetí minutě prodloužení a Tampa Bay tak uhájila domácí neporazitelnost v nové sezoně. Brandon Hagel vstřelil dvě branky a Ilja Michejev přidal stý gól své kariéry v NHL. Seattle dokázal udržet utkání vyrovnané, ale ani 31 zákroků Philippa Grubauera nestačilo na vítězství.
Ottawa Senators – New York Islanders 2:1 po samostatných nájezdech
Ottawa uspěla v utkání, v němž oba brankáři dlouho drželi své týmy ve hře. Ridly Greig vyrovnal ve druhé třetině na 1:1 poté, co Islanders poslal do vedení Matias Maccelli. Rozhodující samostatný nájezd proměnil Shane Pinto. Islanders získali bod, ale druhý jim nepřál ani vyrovnaný průběh zápasu.
Detroit Red Wings – Philadelphia Flyers 2:1
Philadelphia dál čeká na první vítězství sezony. Matvej Mičkov ji sice poslal do vedení, ale Anton Johansson svým prvním gólem v NHL vyrovnal a Andrew Copp rozhodl necelých pět minut před koncem. Flyers tak prodloužili rekordní klubovou sérii bez výhry na úvod sezony na devět utkání.
Noc, ve které padaly hattricky, ale ne vždy vítězily
Čtvrteční program NHL přinesl hned čtyři třígólové střelce. Brady Tkachuk, Kirill Marchenko, Matt Boldy a Mark Stone předvedli individuální výkony, které by v jiný den samy o sobě dominovaly hokejovým zprávám.
Jenže noc zároveň ukázala, jak málo někdy podobné představení znamená pro konečný výsledek. Marchenko dal Torontu tři branky, přesto Maple Leafs prohráli. Stamkos vyrovnal za téměř neuvěřitelných okolností, ale Nashville se stejně nedočkal vítězství.
Pro české fanoušky byl příjemným momentem návrat Filipa Chytila a další vítězství Karla Vejmelky. Pro fanoušky Chicaga pak Kaneův rekord a Bedardův návrat k produktivitě představují důvod sledovat tým, který v posledních letech procházel složitou přestavbou.
Nad vším však tentokrát stojí výkon Bradyho Tkachuka. Šest gólů ve dvou zápasech a vítězná trefa v prodloužení jsou skvělou odpovědí hráče, který dokáže změnit výsledek prakticky sám. Vancouver měl k vítězství pouhých třináct sekund, přesto nakonec odjel jen s bodem.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Vše o sportu [1], NHL – Kompletní výsledky 15. října 2026 [2], Reuters – NHL roundup: Panthers' Brady Tkachuk caps 2nd straight hat trick in OT [3], NHL – Brady Tkachuk scores second hat trick in row, lifts Panthers past Canucks in OT [4], NHL – Power scores in OT, Sabres rally past Maple Leafs [5], NHL – Luke Hughes scores twice, Devils ease past Rangers [6], Reuters – Blackhawks emerge with overtime win despite Jets' comeback [7].