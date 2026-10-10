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Neznámý cyklista bodl běžkyni nožem do zad a ujel. Pátrají po něm desítky policistů

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Neznámý cyklista napadl a bodl nožem do zad ženu u Velkého Boleveckého rybníku v Plzni. Po činu muž ujel. Žena si na uvedeném místě byla zaběhat. Událost se stala v sobotu kolem jedné hodiny odpoledne. Po pachateli teď v okolí pátrají policisté. Zraněná skončila v péči záchranářů.
Neznámý cyklista bodl běžkyni nožem do zad a ujel. Pátrají po něm desítky policistů

Neznámý cyklista bodl běžkyni nožem do zad a ujel. Pátrají po něm desítky policistů

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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