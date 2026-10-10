Neznámý cyklista bodl běžkyni nožem do zad a ujel. Pátrají po něm desítky policistů

Neznámý cyklista bodl běžkyni nožem do zad a ujel. Pátrají po něm desítky policistůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Neznámý cyklista bodl běžkyni nožem do zad a ujel. Pátrají po něm desítky policistůZdroj: Policie České republiky
Článek byl publikován 10.10.2026 12:16
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Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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