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Neznám lepší úpravu na kuřecí prsa – zapečená v této sýrové peřině chutnají neuvěřitelně. Příprava navíc zabere jen okamžik

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Pokud nechcete ušpinit hory nádobí, připravte si tyto zapečené kuřecí kousky v sýrové peřině. Jsou hotové za pár minut, nádherně voní a mají bohatou chuť.
Neznám lepší úpravu na kuřecí prsa – zapečená v této sýrové peřině chutnají neuvěřitelně. Příprava navíc zabere jen okamžik

Neznám lepší úpravu na kuřecí prsa – zapečená v této sýrové peřině chutnají neuvěřitelně. Příprava navíc zabere jen okamžik

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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