Neznám lepší sušenky než tyto – stačí na ně jen pár obyčejných surovin, jsou v mžiku hotové a na jazyku se doslova rozplývají

Hledáte dokonalý způsob, jak provonět celý dům skořicí a uctít rodinu nebo návštěvu bleskovým moučníkem bez zdlouhavého chystání? Rychlé sušenky s jablky a drobenkou představují naprosto úžasný kompromis mezi klasickým jablečným koláčem a drobným svátečním pečivem. Žádné suché těsto ani složité vrstvení. Kouzlo těchto jednotlivých porcí spočívá v kombinaci jemného vláčného korpusu s bílým jogurtem, teplé ovocné náplně a křupavého strouhaného vršku, který při pečení vytvoří neuvěřitelně atraktivní texturu.
Pečení z podušených jablek se skořicí má hlubokou tradici v české i středoevropské kuchyni, kde byly jablečné koláče se strouhanou drobenkou odjakživa symbolem domácí pohody. Použití nastrouhaného zmraženého těsta namísto klasického prstového žmolení drobenky je pak velice oblíbeným trikem, který pochází z receptů na takzvané „hraběnčiny koláče“. Tento postup zajistí, že se posypka na povrchu sušenek propeče rovnoměrně, zůstane krásně lehká a dodá celému dezertu dokonalou křupavost.
Tenhle variabilní recept navíc skýtá neomezený prostor pro vaše vlastní sezónní nápady. Do jablečné náplně můžete kromě skořice a medu přimíchat nasekané vlašské ořechy, rozinky namočené v rumu nebo trošku strouhaného zázvoru pro pikantnější nádech. Pokud nemáte po ruce jablka, skvěle poslouží i šťavnaté hrušky nebo mražené lesní ovoce. Podávané jen tak lehce zaprášené moučkovým cukrem nebo s kopečkem šlehačky představují tyto sušenky naprostý hit k odpolednímu čaji.
Začněte s přípravou náplně. Oloupaná jablka nastrouhejte a vložte do pánve. Ovoce smíchejte s cukrem, skořicí, máslem a vše důkladně promíchejte.
Poznámka: Před strouháním z jablek odstraňte jádřince.
Náplň smažte asi 5 minut a vmíchejte do ní med. Poté ji odstavte z tepla a nechte zcela vychladnout. Mezitím připravte těsto. Ve větší míse vyšlehejte vejce se špetkou soli a klasickým i vanilkovým cukrem.
Postupně přidejte škrob, olej, jogurt a nakonec mouku s kypřicím práškem do pečiva.
Tip: Před použitím mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Ze vzniklého těsta odřízněte ⅓ jeho množství, kterou zabalte do sáčku a vložte na 20 minut do mrazáku. Zbytek těsta vyválejte na obdélníkový plát o tloušťce 0,5 cm, který rozkrojte na stejně velké obdélníky.
Kousky těsta vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem a pokryjte je jablečnou náplní. Poté je posypte nastrouhaným těstem z mrazáku a pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 20 minut.
Rychlé sušenky s jablky a drobenkou nechte vychladnout a poté je servírujte posypané moučkovým cukrem.
Poznámka: Díky nižší teplotě bude pochoutka lépe stravitelná.
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Zdroj receptu: Ricette dolce facili
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová