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Nezkrotná Angelika: modelům přišili háčky, na prsu držela náplast a vojáci měli herečku za prezidenta

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Dennívýzva
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V dobrodružném filmu Nezkrotná Angelika si herečka vytrpěla své. V podpalubí dostala ránu pouty, útočící kočky měly místo drápů zašité rybářské háčky.
Nezkrotná Angelika

Nezkrotná Angelika

Zdroj: FOTO:S.N. Prodis / distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:15

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