Nezkrotná Angelika: modelům přišili háčky, na prsu držela náplast a vojáci měli herečku za prezidenta

Nezkrotná Angelika, FOTO: S.N. Prodis / distr. Česká televize Nezkrotná Angelika, FOTO: S.N. Prodis / distr. Česká televize Nezkrotná Angelika, FOTO: S.N. Prodis / distr. Česká televize Nezkrotná Angelika, FOTO: S.N. Prodis / distr. Česká televize Nezkrotná Angelika, FOTO: S.N. Prodis / distr. Česká televize Nezkrotná Angelika, FOTO: S.N. Prodis / distr. Česká televize Nezkrotná Angelika, FOTO: S.N. Prodis / distr. Česká televize Nezkrotná Angelika, FOTO: S.N. Prodis / distr. Česká televize Nezkrotná Angelika, FOTO: S.N. Prodis / distr. Česká televize Nezkrotná Angelika, FOTO: S.N. Prodis / distr. Česká televize
V dobrodružném filmu Nezkrotná Angelika z roku 1967 hlavní hvězda původně vůbec neměla hrát. Tvůrci do role zvažovali Ursulu Andress nebo Claudii Cardinale. Proti změně obsazení se ale postavili zahraniční koproducenti, kteří odmítli riskovat své investice. Michèle Mercier si tak k návratu mohla diktovat mimořádně přísné podmínky. Nucené rozdělení příběhu
Angelika v podání Michèle Mercier opouští francouzský dvůr a vydává se ke Středozemnímu moři hledat svého manžela Jeoffreye de Peyraca, kterého hraje Robert Hossein. Její loď napadne obávaný pirát Rescator, před nímž hlavní hrdinka raději skočí přes palubu do vody. Z vln ji zachrání hrubý d’Escrainville s tváří Rogera Pigauta, ten ji ovšem unese a rozhodne se svou zajatkyni výhodně prodat na trhu s otroky na Krétě. K překvapení všech zúčastněných stran je nebezpečným pirátem právě hledaný manžel de Peyrac.
Putování k trhu s otroky a následné setkání obou manželů představovalo pro tvůrce problém s nadbytkem natočeného materiálu. Čtvrtý díl Nezkrotná Angelika a pátý díl s názvem Angelika a sultán původně vznikaly jako jeden velký film. Snímek by byl v kinech příliš dlouhý, proto ho produkce nakonec rozdělila na dva samostatné projekty.
Smlouva zakázala nahotu
Po dotočení předchozího snímku
chtěla Michèle Mercier s natáčením dalších dílů skončit. Producent Francis Cosne se za ni snažil najít náhradu, italským a německým investorům se ale tento nápad nelíbil. Herečka nakonec souhlasila s účastí ve dvou dalších pokračováních, dohodla si honorář milion franků za každý film a ve smlouvě si také vymínila, že se na plátně už neukáže nahá. Angelika a král
Své rozhodnutí neukazovat holé tělo herečka dodržela i v momentech, které na pohled působí velmi odhaleně. Ve scéně, kdy neznámý muž z hlavní hrdinky svléká vrchní díl oblečení, vidí diváci malý maskovací trik. Ve zpomaleném záběru se na jejím pravém prsu krátce objeví tělová náplast. V celém snímku hvězda celkem vystřídala jedenáct různých kostýmů.
Otoky po úderu řetězem a rybářské háčky
K nejnepříjemnějším okamžikům natáčení patřila pasáž v podpalubí s trestanci. Skupinu útočníků hráli nezkušení komparzisté v římských studiích Cinecittà, konkrétně v bazénu, kde v minulosti vznikal historický film Ben Hur. Muži se na herečku vrhli velmi nešetrně a jeden z nich ji silně udeřil do hrudníku pouty. Filmová hvězda z toho měla otok na prsou, který se hojil téměř dva roky, a během samotné scény po úderu doopravdy omdlela.
Bolestivé bylo také natáčení událostí na Krétě, kde na postavu útočí divoké kočky. Zvířata procházející se po podlaze byla živá, na samotné skoky na ženu filmaři použili vycpané atrapy. Aby tyto modely spolehlivě držely na šatech, připevnili jim tvůrci místo zvířecích drápků ostré rybářské háčky. Představitelka hlavní role tak měla po natáčení po celém těle drobné škrábance.
Zvláštní klauzule a stín mikrofonu
Součástí nové smlouvy byl i požadavek, aby herečka mohla na náklady filmové produkce používat svůj vůz Mercedes. Natáčení probíhalo mimo jiné v tuniském městečku Sidi Bou Said, kde její automobil způsobil velké zmatky. Když s ním Michèle Mercier jezdila po tamních silnicích, místní vojáci a policisté se stavěli do pozoru a salutovali jí. V celém Tunisku v té době jezdil pouze jeden takový automobil, který vlastnil tehdejší prezident, a hlídky se domnívaly, že ve voze sedí on.
Tvůrcům se nevyhnula ani viditelná technická chyba ve studiových dekoracích. Když lodní kapitán vstoupí do kajuty piráta Rescatora, aby mu ohlásil potopení admirálské lodi, objeví se na scéně cizí předmět. Přes velkou část osvětlené místnosti je v záběru jasně vidět mohutný stín mikrofonu.
Dobrodružný film Nezkrotná Angelika vysílá ČT2 3. října ve 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).