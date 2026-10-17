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Nezavolali mi, tak prohrají. Jeremy Renner o tom, že Avengers v Doomsday bez Hawkeye nemají šanci

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Čtyřikrát rázně řekl ne a pak přidal pointu, která teď koluje po sociálních sítích. Jeremy Renner tak odpověděl na otázku, jestli ho fanoušci uvidí v Avengers: Doomsday. Superhrdinové podle něj bez Hawkeye nejspíš prohrají a vinu na tom ponese Marvel.
Nezavolali mi, tak prohrají. Jeremy Renner o tom, že Avengers v Doomsday bez Hawkeye nemají šanci

Nezavolali mi, tak prohrají. Jeremy Renner o tom, že Avengers v Doomsday bez Hawkeye nemají šanci

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 08:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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