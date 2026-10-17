Nezavolali mi, tak prohrají. Jeremy Renner o tom, že Avengers v Doomsday bez Hawkeye nemají šanci

Jeremy Renner mluvil v rozhovoru s Madeline Schofield ze společnosti Salesforce, který vznikl pro sérii Icons and Innovators na konferenci Dreamforce. Klip se po několika týdnech znovu rozšířil po sociálních sítích a upozornil na něj web ComicBook. Hvězda Marvelu v něm nenechala nikoho na pochybách.
„Ne, ne, ne, ne. V tomhle nejsem,“ odpověděl Renner na otázku, jestli se v Avengers: Doomsday objeví. „Doomsday je beze mě, takže Avengers nejspíš prohrají, jen abyste věděli. Nezavolali mi, takže je to jejich vina,“ vtipkoval herec v rozhovoru, jak ho přepsal web ComingSoon. Podle webu SuperHeroHype přitom kdosi z publika přisadil, že to už jednou bylo. Foto: Marvel Studios Kdo chybí, ten prohrává
Fanoušci Rennerovu pointu hned rozebrali. Jak připomněl web ComicBook, v prvních Avengers i v Age of Ultron stál Hawkeye v týmu a hrdinové bitvu ustáli. V Infinity War chyběl a právě tenhle díl patří pro fanoušky k nejbolestnějším, ve finálním Endgame se pak vrátil.
ČTĚTE TAKÉ: Interstellar nebo Avengers aneb 7 ikonických filmů, které mají obří vadu na kráse. Filmoví fanoušci kvůli nim dodnes zuří
Připomeňme, že v Infinity War Clint Barton chyběl kvůli domácímu vězení, do kterého se dostal po událostech Občanské války. Čeští diváci mají oba závěrečné díly rádi:
Avengers: Infinity War má na Kinoboxu hodnocení 87 % a Avengers: Endgame 86 %. První Avengers z roku 2012 si drží 82 %.
ČTĚTE TAKÉ: Spider-Man míří za Oscarem. Tom Holland si zahraje hollywoodskou legendu, která si ale film o sobě výslovně nepřála
Doomsday mezitím nabírá jména, o kterých se dlouho jen spekulovalo. Jako Doctor Doom se vrací
Robert Downey Jr., režírují bratři Russoové a návrat Chrise Evanse Marvel potvrdil už letos. Naopak Samuel L. Jackson prozradil, že ve filmu nebude. Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures Úplně odepsaný Hawkeye ale není
Naposledy se Clint Barton objevil v roce 2021 v seriálu
Hawkeye na Disney+, kde vzal pod křídla mladou lukostřelkyni Kate Bishop. V srpnu navíc na Instagramu přibyla fotka Hawkeyova kostýmu, která fanoušky pořádně rozpálila. Potvrzení návratu ale nepřišlo.
ČTĚTE TAKÉ: Netflix vytáhl velké eso s Benem Affleckem. Nový thriller ale tvrdě narazil, hodnocení má daleko pod průměrem
Podle webu ComingSoon
Marvel naznačil, že oznámené obsazení Doomsday ještě není kompletní. Překvapení tedy vyloučit nejde, Renner ale zněl jako člověk, kterému pozvánka opravdu nepřišla. Práce mu ostatně nechybí, diváci ho znají i z drsného seriálu Mayor of Kingstown. Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures Kdy jdou Avengers: Doomsday do kin?
V Česku vstoupí Avengers: Doomsday do kin 17. prosince 2026, distribuuje je Falcon. V Americe mají premiéru o den později a na film pak naváže Avengers: Secret Wars. Filmu
Avengers: Doomsday Kinobox zatím předpovídá hodnocení 75 % a sami ho budete moct ohodnotit od české premiéry.
Avengers: Doomsday vstoupí do českých kin 17. prosince 2026. Hawkeye u toho podle všeho nebude, takže se ukáže, jestli měl Renner pravdu. Zdroje: ComicBook, ComingSoon, SuperHeroHype, Kinobox, Marvel