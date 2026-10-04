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Nezastavila je ani srpnová tragédie. Dva řidiči u Pohořelic výrazně překročili rychlost

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Dennívýzva
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Výrazné překročení povolené rychlosti i jízda dálničním tempem na běžné silnici. Dálniční policisté z Mikulova si ve středu večer posvítili na řidiče mezi Branišovicemi a Pohořelicemi. Na úseku silnice I/53, kde v srpnu došlo k tragické srážce, přistihli hned dva hazardéry za volantem.
Nezastavila je ani srpnová tragédie. Dva řidiči u Pohořelic výrazně překročili rychlost

Nezastavila je ani srpnová tragédie. Dva řidiči u Pohořelic výrazně překročili rychlost

Zdroj: PČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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