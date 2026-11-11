Nezapomenutelný retro dezert „Metrový řez“ s pudinkovou náplní – jednoduchý recept od bývalé cukrářky

Metrový řez s krémovým pudinkem a čokoládou je přesně ten moučník, který udělá parádu, když čekáte návštěvu nebo chystáte nedělní kávu. Při krájení se odhalí střídající se světlé a kakaové plátky spojené růžovým krémem, které lákají k ochutnání ještě dřív, než se uvaří káva. A když se k tomu přidá lesklá čokoládová poleva, málokdo zůstane jen u jednoho kousku.
Možná si metrový řez pamatujete z rodinných oslav, kde se podával na dlouhém tácu a každý plátek vypadal trochu jinak. Jeho kouzlo spočívá ve střídání světlého a kakaového těsta, které se po upečení nakrájí na plátky a spojí pudinkovým krémem. Název moučníku odkazuje na jeho typický dlouhý tvar, nikoli na přesně odměřenou délku. Díky jednoduchým surovinám a nápaditému sestavení se z něj stává dezert, který na slavnostním stole snadno upoutá pozornost.
Důležitou roli hraje právě krém. Pudinkový základ mu dodává jemnost a pomáhá spojit jednotlivé plátky, zatímco kakao přináší lehce hořký kontrast ke sladkému těstu a polevě. Pokud použijete růžový pudink s ovocnou příchutí, získá moučník nejen barevný akcent, ale také jemně ovocný tón.
Metrový řez má jednu velkou výhodu: nemusíte vymýšlet složité zdobení, protože největší parádu udělá sám při krájení. Světlé a kakaové plátky spojené růžovým pudinkovým krémem vytvoří na každém řezu jiný obraz a lesklá čokoládová poleva mu dodá slavnostní vzhled. Připravte ho den předem, aby se krém dobře spojil s těstem a moučník se druhý den snadno krájel. Pak už jen uvařte kávu, nakrájejte pořádné plátky a počítejte s tím, že u jednoho kousku nejspíš nezůstane.
Oddělte žloutky od bílků. Žloutky vyšlehejte s moučkovým cukrem do světlé pěny, poté postupně přilévejte olej a vodu. Mouku smíchejte s kypřicím práškem a zapracujte ji do žloutkové směsi.
Bílky se špetkou soli vyšlehejte na pevný sníh. Opatrně ho stěrkou vmíchejte do těsta, aby zůstalo nadýchané. Hotovou směs rozdělte na 2 stejné části.
Jednu část nechte světlou. Do druhé vmíchejte kakao rozmíchané s 1 lžící vody a 1 lžící oleje, aby se rovnoměrně obarvila. Obě těsta nalijte do samostatných vymazaných a moukou vysypaných forem na biskupský chlebíček.
Troubu předehřejte na 170 °C a těsta pečte přibližně 25 minut. Propečení ověřte špejlí, která po zapíchnutí do středu vyjde suchá. Upečené korpusy nechte nejprve krátce chladnout ve formách, potom je vyklopte a nechte zcela vychladnout.
Z mléka a pudinkového prášku uvařte hustý pudink a za občasného promíchání ho nechte úplně vychladnout. Změklé máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem do pěny, přidejte rumové aroma a po částech zašlehávejte vychladlý pudink. Krém by měl být hladký a dobře roztíratelný.
Vychladlé korpusy nakrájejte na plátky přibližně stejné tloušťky. Jednotlivé plátky střídavě skládejte, jednou světlý a jednou kakaový, a spojujte je vrstvou pudinkového krému. Vytvoříte tak dlouhý pruhovaný řez, který opatrně přeneste na tác.
Do menšího kastrůlku dejte vodu, kakao a moučkový cukr. Za mírného zahřívání směs promíchejte, aby se suroviny spojily a nevznikaly hrudky. Přidejte hořkou čokoládu a máslo a míchejte, dokud nevznikne hladká poleva.
Polevu nechte krátce zchladnout, aby nebyla příliš horká, a rovnoměrně ji rozetřete po povrchu moučníku. Dbejte na to, aby pokryla i okraje, ale nestékala zbytečně na tác. Řez uložte do lednice a nechte odležet přes noc.
Druhý den krájejte metrový řez ostrým nožem šikmo na plátky. Díky odležení bude těsto vláčnější, krém se propojí s jednotlivými vrstvami a na řezu krásně vynikne střídání světlého a kakaového těsta. Podávejte vychlazený ke kávě nebo čaji.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová