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Nezapomenutelný retro dezert „Metrový řez“ s pudinkovou náplní – jednoduchý recept od bývalé cukrářky

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Metrový řez s čokoládovou polevou a jemným krémem promění obyčejné piškotové těsto v efektní moučník. Rozkrojte ho a odhalte jeho pruhované překvapení.
Nezapomenutelný retro dezert „Metrový řez“ s pudinkovou náplní – jednoduchý recept od bývalé cukrářky

Nezapomenutelný retro dezert „Metrový řez“ s pudinkovou náplní – jednoduchý recept od bývalé cukrářky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 05:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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