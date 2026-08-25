Nezapomenutelný Hitler i mlynář Máchal se penze nedožil, oběsil se v 51 letech

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Nezapomenutelný Hitler i mlynář Máchal se penze nedožil, oběsil se v 51 letechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Přestože byl hercem převážně kladných hrdinů, účinkoval v široké plejádě filmů, od komedií přes tragikomedie a dramata až po muzikály. Přes veškeré kladné role,…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Praha 8 chce z betonárky na Rohanském ostrově udělat městskou farmu s visutým skleníkem
Téměř čtyřhektarový areál betonárky na Rohanském ostrově v Praze 8 má podle dohody s firmou TBG Metrostav...
Přestavba hradeckého nádraží si vyžádá výluky na čtyřech tratích najednou
Rekonstrukce hlavního nádraží v Hradci Králové přinese ve středu 2. září dopravní komplikace. Od 20:15 do...
Patnáctiletý chlapec na motorce havaroval na Bruntálsku
Záchranáři z Moravskoslezského kraje vyjížděli v neděli 23. srpna krátce po čtvrté odpoledne do katastru...
Pražský dopravní podnik uzavřel smlouvu na trať Malovanka – Strahov
Veřejnou zakázku na stavbu trati Malovanka - Strahov vypsal DPP loni v říjnu. Předpokládaná hodnota byla...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
Soud s provokatérem z Clashe. Nejdřív cirkus, potom realita. Ta už tak zábavná není
Plzeňská Drbna
dnes, 09:40
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V úctyhodném věku zemřela herečka, jejíž hvězdná kariéra začala až po padesátce
Světkreativity
dnes, 09:38
2 min
Česká Deloitte má novou vedoucí komunikace, přichází z Penta Hospitals
Borovan.cz
dnes, 09:37
1 min
„V Liberci se bál, aby někoho netrefil." Trenér Slavie popsal, co jeho útočníka svazovalo
SportWin
dnes, 09:33
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Lekce parlamentní etikety podle Babiše: Zmizte a choďte kanály
HlídacíPes.org
dnes, 09:30
3 min
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Devět setin sekundy. Pogačar přesně ví, kde je urval, a souvisí to s jeho bydlištěm
SportWin
dnes, 09:30
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Zanesená trouba bude zářit bez drhnutí. Stačí do nejhorší špíny nastříkat tuto směs ze 2 surovin
Extrafit.cz
dnes, 09:30
4 min
Devadesát milionů dolarů v Anaheimu vyděsilo celou ligu. Caps nechtějí být další na řadě
SportWin
dnes, 09:29
2 min
Moderní způsob života zvyšuje riziko nedostatku vitaminu D. Přírodní antidepresivum je přitom považováno za významný zdroj štěstí
Zdravestravovani.eu
dnes, 09:29
2 min
Vizážistka varuje ženy po 45: tento účes vás opticky zestaří o dekádu. Češky ho přesto milují
Extrafit.cz
dnes, 09:29
4 min
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Krainová hejtrům: Jste trpaslíci, zkuste být aspoň trochu obry. Pak dodala větu, kterou si mnozí vzali osobně
VIPživot.cz
dnes, 09:27
3 min
Jak se rozhodně nefotit: tyhle chyby ti přidají kila a pokazí i jinak povedenou fotku
Jsme kočky
dnes, 09:27
7 min
O novém kapitánovi Sparty se rozhodne příští týden. Priske už jedno jméno vyslovil
SportWin
dnes, 09:26
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Ví o mně věci, které bych raději tajil, řekl Majer o Rybové. Oba tvrdí, že jsou jen přátelé
VIPživot.cz
dnes, 09:26
2 min
105 dní ticha skončilo. Kotel Slavie se probudil urážkami na Matěje Juráska i bezpečnostního poradce
SportWin
dnes, 09:25
2 min
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Zdravá letní snídaně nemusí zabrat celé ráno. Tyto lehké a rychlé varianty lze připravit doslova levou zadní
Zdravestravovani.eu
dnes, 09:24
2 min
Zapomenutá pravidla správného mražení potravin mohou mít vážné následky. Jediná chyba někdy způsobí otravu celé rodiny
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:24
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Pekař prozradil trik: Domácí chleba zůstane vláčný a měkký celý týden, stačí přisypat 1 běžnou věc
Bruneta v kuchyni
dnes, 09:24
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Pelyněk platí za léčivý zázrak z přírody. Pomáhá trávení a nachází využití při boji s parazity, záněty i dalšími potížemi
Zdravestravovani.eu
dnes, 09:18
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Hrozivá nehoda na Konicku: mladý řidič zkřížil cestu Avii, skončila na boku
Hanácká Drbna
dnes, 09:14
1 min
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Ani strouhanka, ani mouka. Řízky obalujte v této 1 věci a budou dokonale křupavé bez kapky mastnoty
Bruneta v kuchyni
dnes, 09:14
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V opravované budově Národního divadla je příliš azbestu, odstraní ho před bouráním
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Ve skále ukryli město o třinácti patrech. Pak přišlo zemětřesení a hora odhalila jeho nitro
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Les pod proudem: elektřina vede volně po povrchu, experti se diví, úřad to neřeší
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Tvůrci Spasitele mají zálusk na další sci-fi román. Chystají velkolepý boj o stroj času
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NHL může za 33. tým dostat dvě miliardy dolarů. Vegas stálo před devíti lety čtvrtinu – a jeden klub navíc změní i samotnou ligu
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Máte v knihovně tuto starou dětskou pohádku? Sběratelé za ni platí desítky tisíc, rozhodně ji nevyhazujte
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Komunikaci českého Deloitte povede Kateřina Dudášová. Přišla z Penta Hospitals, předtím řídila komunikaci ČSOB
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Policie dopadla muže podezřelého z pokusu o znásilnění ženy v Turnově
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V Česku je 1 600 poskytovatelů internetu, ale mnozí chtějí skončit. O2 je skupuje, majitelé mu sami volají
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Václav Neckář prožívá nejhorší chvíle života. Jeho jediný syn podlehl těžké infekci
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U Kostelce boural osmnáctiletý řidič Fordu. Auto se převrátilo na střechu
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Za Slovensko bude o Oscara bojovat působivé drama Potopa, na němž se podílelo i Česko
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Ničí ponorky i bunkry. Obávaná britská superzbraň se začne vyrábět přímo na Ukrajině
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dnes, 08:54
Praha 8 chce z betonárky na Rohanském ostrově udělat městskou farmu s visutým skleníkem
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Takhle se komunikovat se zákazníky nebude. Ústavní soud odmítl stížnosti Albertu, pokuty 490 tisíc korun platí
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