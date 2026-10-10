Nezanedbatelné výhody zdravého stravování většina lidí ignoruje, jsou však zásadní pro pevné zdraví

Mnoho lidí má za to, že se stravuje zdravě, opak však často bývá pravdou. Zdravé stravování není jen to, že si dáte na oběd snídani vejce nebo kaši, na oběd salát, na svačinku ovoce a večer celozrnné pečivo se sýrem a zeleninu. Nejdříve se zaměříme na klíčové body zdravého stravování.
Zdravé stravování by mělo vykazovat tyto charakteristiky:
Pestrost (co nejširší škála potravin = více živin pro naše tělo)
Barevnost (různě barevná zelenina, ovoce, ale i luštěniny)
Pravidelnost
Střídmost
Klid při jídle (stravu pořádně žvýkat) – víte, že pořádně předžvýkaná strava snižuje i GI (glykemický index) potravin? Mimo to v ústech se nachází již první trávicí enzym, díky pořádnému žvýkání usnadníte práci vašemu trávení. Důkladné kousání potravy zkvalitňuje také proces zpracování veškerých živin
Nejde tedy jen o to, že si naložíte na talíř zdravé jídlo, důležité je udělat si na něj klid a čas, nehltat. Nečíst u jídla zprávy, nevyřizovat telefonáty a SMS. Asi ne vždy je to snadné a možné, nicméně pokud chcete být zdraví a čerpat výhody zdravého jídla, toto je klíč.
Zdravé stravovací návyky již znáte. I fakt, že by strava měla obsahovat široké spektrum všech zástupců potravin: ovoce, zeleninu, maso, ryby, obiloviny, luštěniny, vejce, houby…. Patří zde i pitný režim – voda, ovocné a zeleninové šťávy, čaje. Co m rozhodně nepatří, jsou slazené limonády, sycená voda, litry kávy. A jaké zdravotní výhody plynou ze zdravého stravování? Fotografie: Pixabay 5 výhod zdravého stravování
Optimální tělesná váha – jakmile se začnete stravovat zdravě a střídmě, shodíte nadbytečné kilogramy a nebude problém udržet si optimální tělesnou váhu, která sebou přináší řadu výhod
Zdravější srdce – i když jste třeba mladí, měli byste myslet na zdraví svého srdce, zejména s ohledem na to, že kardiovaskulárních onemocnění přibývá jako hub po dešti. Zdravé stravovací návyky mohou zlepšit zdraví vašeho srdce a předcházet tak srdečním chorobám
Zdravé kosti a zuby – následky špatných stravovacích návyků lze spatřit u rostoucího počtu dentálních onemocnění a osteoporózy. Je důležité zajistit dostatečný příjem klíčových živin a omezit ve stravě cukr
Více energie a lepší nálada – „ jsi to, co jíš.“ Pokud budete jíst zdravou a vyváženou stravu, budete se cítit lépe a energičtěji. Kromě toho, pokud jíte široké spektrum potravin (pestrou stravu) znamená to, že vaše tělo dostává všechny živiny, které potřebuje, aby správně fungovalo, což zlepší vaši energetickou hladinu. Vyhýbejte se sladkým jídlům a nápojům, abyste zabránili vzestupu a pádům hladiny cukru v krvi
Zdravý mozek a lepší paměť – ano, už je to tak. To co jíme, má velký vliv na náš mozek a paměť. Už dávno se ví, že zdravá strava pomáhá předcházet onemocněním mozku, jako je Alzheimerova choroba, demence a kognitivní pokles.
To neznamená, že si tu a tam nemůžete dopřát i něco méně zdravého/přínosného. Musíte se naučit naslouchat svému tělu a poskytnout mu to, co potřebuje. Příležitostná pizza, čokoláda nebo limonáda jsou v pořádku, pokud si tyto potraviny dopřejete výjimečně.
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Nezanedbatelné výhody zdravého stravování většina lidí ignoruje, jsou však zásadní pro pevné zdraví zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.