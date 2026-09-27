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Nezajištěné dveře na terasu se mu krutě vymstily. Po návratu objevil byt zpustošený nečekanou návštěvou holubů

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Zapomenout zavřít dveře na terasu se v tomto případě nevyplatilo. Byt obsadili nezvaní hosté a udělali z něj doslova Augiášův chlév.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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