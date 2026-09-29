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Než začne zima, udělejte s radiátorem tento klíčový krok: Zbavíte se všech nečistot, čímž ušetříte hromadu peněz

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Jednoduchý trik s rozprašovačem zbaví radiátor prachu a špíny. Pod topením stačí nechat ručník, který zachytí špinavou vodu.
Radiátor, celek

Radiátor, celek

Zdroj: Fotografie: SvětKreativity.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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