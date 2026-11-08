Než jsem stihla donést další várku, byly tyto masové koblížky pryč. Na oslavě způsobily hotový poprask – super slané pohoštění

Když chystáte posezení s přáteli, rodinnou oslavu nebo neformální setkání s kolegy, nemusíte se omezovat na obložené chlebíčky a slané tyčinky. Slané koblihy plněné mletým masem nabídnou něco sytějšího a méně obvyklého. Kynuté těsto se při smažení promění ve zlatavou kůrku a uvnitř se ukrývá masová náplň s cibulí a kořením. Nejlépe chutnají ještě teplé, ale můžete je připravit také na cestu, třeba na piknik nebo výlet, kde přijdou vhod jako vydatná svačina.
Přestože jim říkáme koblihy, jejich původ vede do tatarské a baškirské kuchyně. Podobné smažené pečivo je známé pod názvy peremeč nebo běljaš a v tradiční podobě mívá uprostřed otvor, kterým je vidět masová náplň. Postupně se rozšířilo do dalších částí Ruska a Střední Asie, kde se jeho podoba i pojmenování mohou lišit. Oblibu si získalo díky jednoduchým surovinám a spojení nadýchaného těsta s výrazně ochuceným masem. Je to jídlo, které se dobře hodí na společný stůl, kde si každý může vzít svůj kousek a nemusí se čekat na slavnostně servírovaný chod.
O výsledné chuti rozhoduje především masová náplň. Cibuli nasekejte najemno, aby během smažení změkla a propojila se s masem. Použít můžete hovězí maso s výraznější chutí nebo směs hovězího a vepřového, která bude díky vyššímu obsahu tuku jemnější a šťavnatější.
Koblihy podávejte samotné nebo je doplňte jogurtovým dipem s česnekem a bylinkami, kyselými okurkami či čerstvou zeleninou. Na piknik nebo výlet je nechte po usmažení nejprve vychladnout a potom je uložte do uzavíratelné nádoby, aby se daly pohodlně převážet. Pokud je chystáte pro větší společnost, můžete připravit menší kousky, které se budou snadno podávat i jíst bez příboru. Při smažení udržujte střední teplotu oleje, aby těsto získalo zlatavou barvu, ale uvnitř se stihlo dobře propéct i maso. Právě díky spojení křupavého povrchu a syté náplně jsou tyto koblihy zajímavou alternativou k obvyklému slanému pohoštění.
Do misky nalijte vlažné mléko a přidejte sušené droždí, cukr a 2 lžíce mouky odebrané z připraveného množství. Promíchejte a nechte 10–15 minut stát, dokud se na povrchu nezačne tvořit pěna.
Do větší mísy prosejte zbývající mouku a přidejte sůl. Vmíchejte vejce, olej a připravený kvásek a vypracujte hladké, pružné těsto. Pokud se příliš lepí, přisypte trochu mouky, ale nepřidávejte jí zbytečně mnoho, aby koblihy po usmažení nezůstaly tuhé.
Těsto přikryjte čistou utěrkou a nechte na teplém místě kynout přibližně 60 minut, dokud zhruba nezdvojnásobí svůj objem. Mezitím si připravte masovou náplň, abyste ji měli po vykynutí těsta ihned po ruce.
Cibuli oloupejte a nasekejte velmi najemno. V míse ji důkladně promíchejte s mletým masem a postupně přilijte studenou vodu. Náplň osolte a opepřete podle chuti a znovu promíchejte, aby se cibule i koření rovnoměrně rozprostřely.
Vykynuté těsto krátce propracujte a rozdělte na 12–14 přibližně stejně velkých kousků. Z každého vytvarujte kuličku a nechte ji několik minut odpočinout, aby se těsto lépe rozvalovalo. Poté každou kuličku zploštěte na placku silnou přibližně 0,5 cm.
Doprostřed každé placky položte porci masové náplně. Okraje těsta postupně přehněte směrem ke středu a vytvořte několik záhybů, přičemž uprostřed ponechte otvor, kterým bude náplň částečně vidět. Koblihy lehce zploštěte a zkontrolujte, že těsto kolem náplně dobře drží.
Do hlubší pánve nalijte dostatečné množství oleje, aby koblihy při smažení dosahovaly alespoň do poloviny své výšky. Olej rozehřejte na střední teplotu a nejprve vložte jednu koblihu otvorem s náplní dolů. Smažte ji přibližně 4–5 minut, poté ji opatrně otočte a dosmažte z druhé strany dozlatova.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová