Neymar nic neprovedl. Přesto musel na minutu ze hřiště, Brazílie testuje zvláštní zbraň proti zdržováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Neymar nic neprovedl. Přesto musel na minutu ze hřiště, Brazílie testuje zvláštní zbraň proti zdržování
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