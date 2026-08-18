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Neymar nic neprovedl. Přesto musel na minutu ze hřiště, Brazílie testuje zvláštní zbraň proti zdržování

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Neymar už zažil červené karty, zranění, spory s rozhodčími i nešťastná střídání. V neděli při výhře Santosu 3:0 nad Vascem se mu ale povedlo něco, co před ním v brazilské Serii A nezažil vůbec nikdo. Musel na minutu opustit hřiště, přestože neudělal faul, nedostal trest a ošetření nepotřeboval ani on. Stačilo, že byl kapitánem.
Neymar nic neprovedl. Přesto musel na minutu ze hřiště, Brazílie testuje zvláštní zbraň proti zdržování

Neymar nic neprovedl. Přesto musel na minutu ze hřiště, Brazílie testuje zvláštní zbraň proti zdržování

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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