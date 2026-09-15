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Newcastle během léta přišel o část páteře. Leeds ukázal, že tři nové hráče nestačí jednoduše dosadit na tři prázdná místa

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Bruno Guimarães, Sandro Tonali a Anthony Gordon odešli během jediného léta. Newcastle jejich prodejem získal obrovské peníze a přivedl náhrady, jenže porážka 1:4 s Leedsem ukázala problém, který účetní tabulka nezachytí: spolu s hráči zmizely také vztahy, na nichž stála hra celého mužstva.
Sandro Tonali, dnes už za Tottenham Hotspur

Sandro Tonali, dnes už za Tottenham Hotspur

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