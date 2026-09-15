Newcastle během léta přišel o část páteře. Leeds ukázal, že tři nové hráče nestačí jednoduše dosadit na tři prázdná místa

Newcastle nejel na Elland Road jako tým v otevřené krizi. Pod novým trenérem Matthiasem Jaisslem vstoupil do sezony bez porážky, několik nových hráčů vypadalo velmi slibně a po dramatickém létě se začínalo zdát, že výměna velké části mužstva proběhla překvapivě hladce.
Leeds tuhle iluzi během čtrnácti minut rozebral. Od 32. minuty přišel vlastní gól Lewise Mileyho, zásah Jaydena Boglea a ještě před přestávkou třetí branka Dominica Calverta-Lewina. Noah Okafor po změně stran přidal čtvrtou a konečných 4:1 pro Leeds vypadalo přesně tak, jak zápas většinu času působil: jeden tým věděl, jak chce soupeře dostat pod tlak, druhý hledal cestu ven.
Newcastle samozřejmě neprohrál jen proto, že v létě prodal tři známá jména. Fotbal tak jednoduše nefunguje. Jenže právě Leeds ukázal, že odchody Bruna Guimarãese, Sandra Tonaliho a Anthonyho Gordona se nedají počítat pouze jako tři díry v sestavě, do kterých stačí vložit tři nové kvalitní fotbalisty.
Newcastle totiž nepřišel jen o jednotlivce. Přišel o kus mechanismu, který mezi nimi během několika sezon vznikl.
Guimarães nebyl jen záložník, který uměl přihrát dopředu
Nejviditelnější ztrátou je Bruno Guimarães, který v srpnu odešel do Arsenalu za částku kolem 75 milionů liber. Během čtyř a půl roku v Newcastlu odehrál 195 zápasů, stal se kapitánem a především hráčem, přes kterého mužstvo dokázalo spojovat jednotlivé fáze hry.
Guimarães nebyl klasická šestka schovaná před stopery ani čistá desítka čekající mezi liniemi. Uměl si přijít pro míč hluboko, otočit se pod tlakem, posunout hru dopředu a o několik sekund později se objevit u pokutového území.
Vedle Tonaliho měl navíc partnera, který dělal něco trochu jiného. Ital nabízel pohyb, intenzitu a schopnost dostat se rychle do jiného prostoru. Když jeden z dvojice sestoupil pro míč, druhý mohl zrychlit hru výše. Když Newcastle ztratil balon, oba byli schopni okamžitě přepnout a zavřít střed.
Tottenham za Tonaliho v červenci zaplatil až 100 milionů liber. Newcastle tedy sportovně ani ekonomicky nepřišel o hráče bez náhrady. Jenže peníze automaticky nevrátí způsob, jakým dvojice fungovala společně.
Gordon nebyl jen člověk na křídle. Byl první fáze presinku
Anthony Gordon zase v květnu odešel do Barcelony po sezoně, v níž nastřílel za Newcastle 17 soutěžních gólů a desetkrát skóroval v Lize mistrů. Barcelona za něj podle britských médií nabídla 80 milionů eur plus bonusy.
Jeho čísla ovšem vysvětlují jen část hodnoty. Gordon dával Newcastlu možnost okamžitě změnit tempo. Dokázal vést míč proti ustupující obraně, nabíhat za ni a zároveň patřil k hráčům, kteří spouštěli agresivní napadání.
To je důležité právě ve spojení s Guimarãesem a Tonalim. Když Gordon vyrazil proti obránci, záložníci za ním mohli zavřít možnosti přihrávky. Když Newcastle získal míč, Gordon už byl připravený běžet dopředu. Nebyly to tři oddělené individuální schopnosti. Jedna vytvářela podmínky pro druhou. A právě takové vztahy jsou při přestavbě nejhůř nahraditelné.
Newcastle utratil peníze. To ale není totéž jako obnovit systém
Bylo by nespravedlivé tvrdit, že vedení Newcastlu pouze prodávalo a nic nedělalo. Jedním ze sedmi letních příchodů byl například Nico González z Manchesteru City za zhruba 52 milionů liber. Čtyřiadvacetiletý Španěl přinesl technickou kvalitu, zkušenosti z velkého klubu a schopnost hrát na několika pozicích ve středu hřiště. Jaissle po jeho příchodu mluvil právě o zásadním posílení prostoru, který po letních odchodech potřeboval obnovit.
A první týdny ukazovaly, že přestavba může fungovat rychleji, než se čekalo. Newcastle například na konci srpna porazil Tottenham 2:0 a Reuters tehdy psal o překvapivě dobrém vstupu do nové éry. González zaujal při debutu a Yoane Wissa dokonce označil trenéra Jaissleho za možná nejlepší letní posilu klubu.
Jenže nový systém se nejlépe neprověří v zápase, který vám vyhovuje. Prověří se ve chvíli, kdy soupeř přesně zaútočí na místa, kde ještě není automatismus. A Leeds to udělal.
Leeds nedal Newcastlu čas, aby si nové vztahy dopočítal
Daniel Farke postavil zápas na intenzitě. Leeds napadal rozehrávku, tlačil wingbacky vysoko a nutil Newcastle rozhodovat rychleji, než bylo hostům příjemné. Když získal míč, nezdržoval se pomalým budováním útoku a okamžitě se snažil dostat do prostorů vedle a za newcastleským středem.
Newcastle přitom už o týden dříve proti Bournemouthu ukázal podobnou slabinu. Soupeřův presink mu dělal výrazné problémy, Bournemouth se dostal do vedení 2:0 a domácí se nakonec zachránili až pozdním gólem Jacoba Ramseyho na 2:2. Trenér Marco Rose po utkání přímo upozornil, že Newcastle v první půli neměl proti jeho presinku řešení.
Leeds už mu návrat do zápasu nedovolil. A právě tady začíná být vzorek zajímavější než jeden špatný večer. Noví hráči Newcastlu se samozřejmě mohou naučit stejné situace řešit. Jenže když na vás soupeř běží ve vysoké intenzitě, není čas přemýšlet, kam se spoluhráč asi pohne. Nejlepší týmy tyhle věci neřeší během akce. Jejich hráči je vědí předem.
Guimarães věděl, kam Tonali vyběhne. Tonali věděl, kdy Gordon opustí křídlo. Gordon věděl, kdy za jeho presinkem vystoupí střední záložník. Tohle Newcastle během léta prodal také. A na rozdíl od hráčské smlouvy se podobná souhra nedá podepsat za 50 milionů liber.
Neznamená to, že Newcastle udělal chybu při každém odchodu
Právě tady bychom měli být opatrní s jednoduchým verdiktem. Newcastle za Tonaliho, Gordona a Guimarãese inkasoval obrovské částky. V některých případech bylo velmi obtížné hráče udržet a klub současně potřeboval mužstvo generačně i herně změnit. Odešel navíc také Eddie Howe, takže Jaissle nepřevzal jen nově složený kádr. Převzal klub, který měnil zároveň hráče i trenérskou identitu.
To je podstatný rozdíl. Pokud jeden rok prodáte křídelníka a nahradíte ho jiným, zbytek systému kolem něj může zůstat stejný. Když během několika měsíců odejdou dva klíčoví záložníci, nejproduktivnější křídelník a trenér, neměníte čtyři jednotlivé pozice.
Měníte jazyk, kterým mužstvo na hřišti komunikuje. Proto může být každý nový hráč jednotlivě výborný a tým přesto dočasně fungovat hůř.
Porážka 1:4 není rozsudek. Je ale dobré varování
Newcastle po několika kolech nové sezony určitě nemusí propadat panice. Před Leedsem neprohrál, Jaissle má za sebou jen několik soutěžních zápasů a mužstvo potřebuje čas, který při podobně rozsáhlé přestavbě jednoduše nelze přeskočit.
Právě proto je ale zápas na Elland Road zajímavý. Ukázal, kde může být cena letního přerodu nejvyšší. Ne v tom, že Gordonovy góly musí dát někdo jiný nebo že někdo potřebuje zopakovat Guimarãesovy asistence. Newcastle musí znovu vybudovat vazby mezi několika pozicemi, které spolu předchozí sestava vytvářela roky.
Leeds ty nové v pondělí jednoduše roztrhal dřív, než se stihly spojit. A to je pro Newcastle mnohem užitečnější informace než samotných čtyři góly v jeho síti.
Nové hráče totiž klub koupil. Teď z nich ještě musí znovu postavit tým.
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Zdroje: Reuters – Leeds thrash Newcastle 4-1 to climb to third in Premier League [1], Reuters – Premier League champions Arsenal land Newcastle's Guimaraes [2], Reuters – Spurs sign Tonali for a club-record £100 million [3], Reuters – Barcelona sign England winger Gordon from Newcastle [4], Reuters – Newcastle land Gonzalez from Manchester City [5], The Guardian – Jacob Ramsey comes in from the cold as Newcastle peg back Bournemouth [6].