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New York plný brutálních monster. Nový Dexter nahání sériové vrahy v parádním traileru

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Před pár dny sice oslavil 20 let od premiéry a trpí krizí středního věku, i přesto ale Dexter Morgan stále neztratil nic ze svého vraždícího umu. Nasvědčuje tomu alespoň plnohodnotný trailer na druhou řadu seriálu Dexter: Vzkříšení (Dexter: Resurrection), v níž nás čeká souboj vrahů několika generací.
New York plný brutálních monster. Nový Dexter nahání sériové vrahy v parádním traileru

New York plný brutálních monster. Nový Dexter nahání sériové vrahy v parádním traileru

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 14:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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