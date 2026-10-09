New York plný brutálních monster. Nový Dexter nahání sériové vrahy v parádním traileru

Před pár dny sice oslavil 20 let od premiéry a trpí krizí středního věku, i přesto ale Dexter Morgan stále neztratil nic ze svého vraždícího umu. Nasvědčuje tomu alespoň plnohodnotný trailer na druhou řadu seriálu Dexter: Vzkříšení (Dexter: Resurrection), v níž nás čeká souboj vrahů několika generací.
Kvalita seriálového Dextera sice už v jeho posledních řadách, a pro mnohé i v navazující minisérii Nová krev, značně kolísala, se Vzkříšením ale chytla značka druhý dech, jehož se evidentně nehodlá vzdát. Tvůrcům v čele s Clydem Phillipsem sednul přesun do rušného New Yorku, kde se v natřískaných ulicích snadno schová i ten nejnebezpečnější zabiják, a nebáli se vstoupit také do pulpovějších vod s patřičným nadhledem. Slavnému sériovému zabijákovi toto menší vzkříšení tvůrčího stylu sedlo a vydatně si ho užíval také Michael C. Hall. První řada Vzkříšení slavila úspěch u diváků a kritiků a zdá se, že dala tvůrcům patřičnou motivaci k tomu se ve „dvojce“ pořádně utrhnout ze řetězu.
Dexter se už definitivně zabydlel v New Yorku, kde se naplno věnuje své vraždící vášni a zároveň chce být nablízku synovi Harrisonovi (Jack Alcott). Vrahoun s padesátkou na krku ale začíná pociťovat svůj věk i s ním nastupující krizi. Morgan možná totiž i trochu se žárlivostí sleduje, že zatímco on jako Řezník ze zálivu vraždí v tichosti, o pozornost médií i policie se přetahují dva jiní zabijáci.
Mladý maniak s tváří Dana Stevense (Panství Downton, Godzilla x Kong: Nové impérium) touží, aby jeho činy byly co nejvíce vidět, zatímco vraždící veterán zvaný newyorský rozparovač (Brian Cox) nechce předat své místo na slunci někomu novému. Dexter se musí s oběma rivaly vypořádat a do toho se vyhnout pozornosti svého bývalého kolegy z Miami Josepha Quinna (Desmond Harrington).
Všechny propriety jsou zkrátka znovu na svém místě. Noví záporáci vypadají správně rozdílně a zejména Brian Cox je v ukázce správně utržený ze řetězu, nechybí ani patřičná hrozba z minulosti, lákavé městské prostředí a zdá se, že Dexterova osobní linka bude díky patřičnému nadhledu patřit k nejzábavnějším linkám nové řady. Ta si v novém traileru drží patřičnou stylovost, nadsázku i mírně brakové kořeny, díky nimž působí nové Dexterovo dobrodružství podstatně svižněji a živěji než třeba Nová krev před pár lety. Dexter bude znovu nahánět sériové vrahy na SkyShowtime od 31. října.
Podívejte se na žebříček nejlepších seriálů na SkyShowtime podle databáze Kinoboxu.
Zdroj: SkyShowtime, Variety