Nevzhledný plot zmizí za jednu sezonu. Klíč je v kombinaci jednoletých a vytrvalých druhů, které si nepřekážejí v kořenové zóně

Představte si drátěný plot oddělující zahradu od silnice. Rezavý, ohnutý, viditelný z obýváku. Klasický živý plot z tisu přidá ročně asi 30 cm výšky, na souvislou clonu si počkáte roky. Jenže lichořeřišnice větší vyšplhá za jediné léto do 1,5 až 2,5 metru a pnoucí hrachor Spencer dosáhne kolem dvou metrů. Obě rostliny jsou letničky, obě se sejí přímo ven od března do května a obě zvládnou plot vizuálně pohltit ještě v roce výsevu. Současně s nimi se do země dostane vytrvalá popínavka, plamének tangutský, přísavník nebo rambler růže, která první sezonu tiše buduje kořeny a od druhého roku přebírá hlavní roli. Právě v tomhle vrstvení spočívá celý trik.
Které letničky odvedou krycí práci už první léto
Dvě rostliny si zaslouží pozornost víc než ostatní. Lichořeřišnice větší (
Tropaeolum majus) dorůstá podle RHS 1,5 až 2,5 metru, kvete od června do října a daří se jí na slunci i v polostínu. Semena stojí v českém maloobchodě od 26 korun; v ceníku SEMO 2025/2026 je lichořeřišnice větší za 25,90 Kč, na semena.cz pnoucí varianta Lobbianum kolem 38 Kč.
Druhou rychlou vrstvou je hrachor vonný (
Lathyrus odoratus). Základní druh šplhá do 1 až 1,5 metru, pnoucí kultivar Spencer dosahuje dvou metrů a v ceníku SEMO vychází na 25,90 Kč za sáček. Vyšší odrůda Crimson and Blue Ripple stojí 47,30 Kč. Hrachor se vysévá na jaře a sazenice se přesazují ven po posledních mrazech. Důležitá praktická poznámka: lusky hrachoru vonného vypadají jako jedlý hrách, ale jsou jedovaté; RHS na to výslovně upozorňuje.
Obě letničky fungují jako sezonní výplň. Po první sezoně odumřou a příští rok je třeba vysít znovu. Samovýsev u lichořeřišnice občas nastane, ale počítat s ním jako s jistotou by bylo riskantní.
Vytrvalá kostra: tři druhy, tři odlišné strategie růstu
Zatímco letničky řeší letošek, vytrvalé popínavky pracují na příštích deseti a více sezonách. Smysl dávají tři základní volby podle stanoviště a ambicí:
Plamének tangutský ( Clematis tangutica), výška 4 až 8 m, vyzrálost za 2 až 5 let, mrazuvzdornost H6 (nejodolnější z celé sestavy). Sází se s korunou 5 až 8 cm pod úrovní půdy, kořeny potřebují chlad; mulč nebo nízká trvalka u báze pomůže. Přísavník Henryův ( Parthenocissus henryana), 8 až 12 m, vyzrálost 5 až 10 let, mrazuvzdornost H4. Elegantní kresba listů, ale pomalejší nástup než u běžného přísavníku pětilistého, který roste výrazně rychleji a dosahuje 9 až 15 metrů. Rambler růže, například Alexandre Girault s výškou 6 až 9,5 m. Ramblery vyžadují opravdu pevnou oporu a živnou půdu; po výsadbě se ihned vyvazují a později vedou co nejvíc vodorovně, aby kvetly po celé délce výhonů.
Naše doporučení: na jeden úsek plotu sázejte jednu hlavní vytrvalou popínavku a do přední hrany přidejte letničku. Kombinovat v jednom úzkém poli rambler s přísavníkem Henryovým nedoporučujeme, oba jsou později příliš mohutní a budou si konkurovat o vodu, živiny i prostor na opoře.
Jana Šrámčíková / VědaŽivě Jak připravit oporu, která unese i pátou sezonu
Samotná výsadba je zahradnický základ, který zvládne každý. Náročnější bývá konstrukce opory. RHS doporučuje vodorovné dráty v rozestupech 30 až 45 cm, přičemž spodní drát má začínat asi 30 cm nad zemí. Dřevěná mříž se odtahuje od plochy plotu, aby popínavky měly prostor pro úponky. U volně stojících konstrukcí je nutné kotvení do betonových patek.
Zásadní detail: popínavky se nesázejí těsně ke konstrukci. Ideální vzdálenost činí 30 až 45 cm od stěny či plotu, u plaménku dokonce 30 až 60 cm. Tím se předchází přesychání kořenů v dešťovém stínu konstrukce a zároveň se ponechá prostor pro mulčování.
Lehký panelový plot z hobbymarketu nemusí po třech až pěti letech unést hmotnost rozrostlého rambleru nebo přísavníku. Bezpečnější variantou je samostatná drátěná nebo trelážová opora kotvená do ocelových sloupků, ta slouží jako nosná kostra nezávisle na stavu původního plotu.
Jarní harmonogram 2026: kdy co zasadit, aby plot zmizel do léta
Pro maximální efekt v sezoně 2026 platí následující časový plán:
Úkon Termín Poznámka Stavba opory únor až březen Dráty, mříž nebo treláž připevnit ještě před výsadbou Výsadba vytrvalých druhů březen až duben Plamének i prostokořenné růže co nejdříve na jaře; kontejnerované růže lze i později Výsev lichořeřišnice březen až květen Přímo ven na stanoviště, do přední hrany záhonu Výsev hrachoru březen až duben Předpěstovat v kelímcích, vysadit po posledních mrazech Zálivka a vyvázání průběžně Kritická zejména v prvních šesti týdnech po výsadbě
V podhorských oblastech Česka posuňte výsev letniček o dva až tři týdny a vytrvalé druhy sázejte výhradně na jaře. Plamének tangutský s odolností H6 zvládne i drsnější polohy; u přísavníku Henryova (H4) je v chladnějších regionech rozumnější sáhnout po pětilistém příbuzném.
Popínavky versus keřový živý plot: co vyhrává a kdy
Srovnání obou přístupů ukazuje, proč vrstvená výsadba popínavek dává smysl právě tam, kde potřebujete rychlý vizuální efekt. Tis přidá ročně kolem 30 cm v dobrých podmínkách. Buk potřebuje 18 měsíců jen na to, aby semenáč dorostl do výsadbové velikosti 30 až 60 cm. Oproti tomu lichořeřišnice dosáhne dvou metrů za pár měsíců od výsevu.
Keřový živý plot ovšem časem nabídne samonosnou celoroční hmotu, která nepotřebuje oporu ani každoroční dosévání. Popínavky zase vynikají tam, kde už stojí plot nebo stěna a cílem je ji co nejrychleji obalit zelení. Obě cesty mají své místo, záleží na tom, jestli počítáte v měsících, nebo v dekádách.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková