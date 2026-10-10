Nevyřešená tajemství Starověkého Egypta: Lebky z dávných vykopávek nesou stopy násilí. Znovu otevřely otázku lidských obětí v Egyptě

Královský pohřeb měl mnoho sousedů
Pohřební areály panovníků první egyptské dynastie v Abydu obklopovaly menší hroby. Jejich umístění a vztah ke královským komplexům dlouho vyvolávají otázku, zda zde byli pohřbeni lidé zabití kvůli smrti vládce.
Představa doprovodu do posmrtného života odpovídá určitému výkladu rané královské moci. Archeologický kontext však sám nepopisuje způsob smrti jednotlivého člověka. Podezření potřebuje porovnání s lidskými pozůstatky, jejichž analýza nebyla při starších vykopávkách vždy dostatečná.
Práce Roselyn Campbell z Purdue University, zveřejněná v říjnu 2026, se proto vrací k materiálu uchovávanému ve sbírkách. Nový poznatek vznikl opětovným posouzením nálezů, nikoli novým otevřením pohřebiště.
Co lze poznat z poškozené kosti
Campbell zkoumala 46 dochovaných lebek z vedlejších pohřbů, uložených v cambridgeské Duckworth Collection. U 18 z nich popsala poranění odpovídající vzniku kolem doby smrti a potenciálně smrtelnému násilí.
Rozlišit takové trauma od poškození staré suché kosti není jednoduché. Kost má za života a krátce po smrti jiné mechanické vlastnosti než po dlouhém vysychání. Výzkumníci proto hodnotí tvar zlomenin, jejich průběh a další znaky v souvislostech.
Výraz „kolem doby smrti“ přitom neznamená, že lze určit přesný okamžik nebo automaticky označit konkrétní zlomeninu za jedinou příčinu úmrtí. Umožňuje ale oddělit pravděpodobné násilné poranění od některých pozdějších zásahů.
Staré praskliny dostaly nový význam
Dřívější výzkumníci některá poškození zaznamenali, ale považovali je za následky procesů po pohřbení. Moderní forenzní znalosti umožňují tuto interpretaci přezkoumat. Stejný objekt tak může poskytovat jiný závěr, když se změní metody a srovnávací zkušenost.
Zajímavá je i podoba poranění. Některé lineární zlomeniny lépe odpovídají širokému, plochému předmětu z lehčího materiálu než běžné představě úderu kamenným palcátem. Přesnou zbraň však nelze pouze podle těchto stop bezpečně pojmenovat.
Egyptská vyobrazení krále porážejícího nepřátele proto nemohou sloužit jako návod k rekonstrukci každého násilného úmrtí. Symbolický obraz moci a stopy na těle představují různé druhy pramenů.
Důkaz násilí neodpovídá na všechny otázky
Výsledky posilují možnost, že některé vedlejší pohřby souvisejí s lidskými oběťmi. Dochovaný soubor ale tvoří jen část původně pohřbených lidí a většina jejich koster není k dispozici pro úplnou analýzu.
Nelze zjistit, co jednotlivým úmrtím předcházelo, jaké byly okolnosti účasti ani zda všichni zemřeli stejným způsobem. Zjištění u části lebek také neopravňuje převést stejný závěr na každého člověka v areálu.
Studie má širší význam pro práci s muzeálními sbírkami. Uchování nálezu zachovává možnost položit mu později otázku, na kterou první výzkumník neměl vhodné prostředky. Archeologická interpretace tak nemusí končit zveřejněním vykopávek; může se významně změnit i po více než století.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Frontiers in Environmental Archaeology – New data from old bones: using bioarchaeology and forensics to reassess legacy data from ancient Abydos, Egypt, DOI 10.3389/fearc.2026.1858940 [2], Frontiers – Modern forensic methods reveal evidence of human sacrifice in ancient Egypt [3] img ai generated