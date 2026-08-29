Nevyhazujte tuhle starou čajovou soupravu po babičce. Na aukci za ni sběratelé dají i 30 000 Kč

Při vyklízení bytu po prarodičích končí stará čajová souprava obvykle rychle. Buď putuje do krabice na půdu, nebo rovnou do kontejneru, protože se z ní stejně nepije a v kredenci jen překáží. Jenže některé z těch zaprášených servisů mají dnes na sběratelském trhu cenu, kterou by od nádobí čekal málokdo. Rozhodují o ní nenápadné znaky, které při běžném stolování nikdo neřeší.
Na ceně rozhodují čtyři věci
Vysokou cenu má jen menší část starých souprav a poznat ji jde podle několika znaků. Konkrétně rozhodují tyto čtyři body:
- Úplnost sady. Stačí, aby chybělo víčko konvice nebo se rozbil jediný podšálek, a z celé soupravy zůstane jen nesourodá hromádka kousků za pár stovek.
- Fyzický stav. Odštípnutý okraj, jemná prasklina nebo oloupaná poleva srazí cenu i u jinak vzácného kusu.
- Značka výrobce, možná ta nejdůležitější.
- Jméno návrháře, které překvapí nejvíc. Porcelán spojený se známým designérem se prodává výrazně dráž než anonymní sada.
Otočte šálek dnem vzhůru
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Klíč k celé hádance leží na spodní straně. Otočte šálek nebo talíř a hledejte na dně značku výrobce. Manufaktury se ke svým kusům začaly hlásit už v 18. století a používaly na to dvě cesty. Buď značku namalovaly kobaltem pod glazuru, nebo ji vtiskly jako reliéf přímo do porcelánu.
Nejzvučnější adresou zůstává saská Míšeň, odkud pochází první evropský porcelán z počátku 18. století. Její znak, dvojici zkřížených modrých mečů zavedenou ve 20. letech 18. století, rozezná sběratel kdekoli na světě. Pravost navíc prozradí jednoduchý test proti světlu, kdy kvalitní tvrdý porcelán působí skoro průsvitně. A ceny tomu odpovídají. Samotný míšeňský šálek s talířkem se běžně prodává v desítkách tisíc korun a u nejstarších dochovaných kusů se dražba dostane i přes sto tisíc.
Střídmý funkcionalismus překoná zdobené servisy
Vysokou cenu si nedrží jen bohatě malovaný porcelán. Mezi nejžádanější kusy patří i střídmé meziválečné soupravy návrháře Ladislava Sutnara, který je na přelomu 20. a 30. let vytvořil pro Družstevní práci a její Krásnou jizbu. Vyráběla je porcelánka v Lokti a soubor vznikl ve třech variantách, mimo jiné v bílé s červenou lemovkou, jakou používal prezident Masaryk.
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Jak vysoko taková nenápadná sada dokáže vystoupat, ukázala jedna dražba z roku 2024. Dvacetidílný Sutnarův soubor tehdy našel kupce za 24 000 korun, přestože katalog u některých dílů přiznával drobná poškození. O pár let dřív přešel podobný Sutnarův čajový servis v aukci za 13 000 korun.
České značky, po kterých jde sběratelský hlad
Z tuzemské produkce narazíte v kredencích nejčastěji na porcelánky z Dubí u Teplic, ze Staré Role u Karlových Varů, z Epiagu nebo na servisy Thun z Klášterce nad Ohří. Svůj okruh obdivovatelů má i duchcovský Royal Dux nebo slavkovská manufaktura s dlouhou tradicí. Nejdráž se z nich prodávají právě soupravy Thun, jejichž ucelený kávový set umí v aukci vynést mezi 20 000 a 40 000 korunami.
Realita ale drží i druhý konec. Běžná československá čajová sada vynese jen pár tisíc a kompletní zachovalá se dostane nanejvýš kolem 4 000 korun. Za jednotlivé rozházené šálky dostanete pár stovek. Rozdíl mezi pokladem a tuctovým nádobím tvoří značka, jméno návrháře a to, jestli sada zůstala pohromadě.
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Než soupravu odnesete do sběru
Než starý servis vyhodíte nebo prodáte za pár korun na bleším trhu, otočte jeden díl dnem vzhůru a značku si vyfoťte. Kompletní sadu nikdy nerozdělujte, protože pohromadě má vždycky vyšší cenu než rozprodaná po kusech. A když značka ukazuje na známou manufakturu nebo návrháře, vyplatí se nechat soupravu ocenit v aukčním domě. Konkrétní dosažené ceny i nejžádanější značky najdete v aukčních přehledech pod článkem.
Zdroje: https://www.dotyk.cz/lifestyle/stare-porcelanove-nadobi-sberatele-vykup-cena/, https://aukro.cz/stranka/pruvodce-jak-zjistit-hodnotu-starozitneho-porcelanu, https://extrafit.cz/kdo-ma-doma-tenhle-hrnicek-po-prarodicich-drzi-v-ruce-velky-poklad-sberatele-ze-zahranici-za-nej-plati-i-30-000-kc/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Míšeňský_porcelán, https://www.funkcionalista.cz/sutnar-cajovy-servis/, https://www.arthousehejtmanek.cz/cs/vystavy-a-aukce/zahradni-aukce-2019-25/seznam-del/cajova-souprava-6020/