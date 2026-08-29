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Nevyhazujte tuhle starou čajovou soupravu po babičce. Na aukci za ni sběratelé dají i 30 000 Kč

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Při vyklízení bytu po prarodičích končí stará čajová souprava obvykle rychle. Buď putuje do krabice na půdu, nebo rovnou do kontejneru, protože se z ní stejně nepije a v kredenci...
Nevyhazujte tuhle starou čajovou soupravu po babičce. Na aukci za ni sběratelé dají i 30 000 Kč

Nevyhazujte tuhle starou čajovou soupravu po babičce. Na aukci za ni sběratelé dají i 30 000 Kč

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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