Nevyhazujte staré skleněné dózy s bakelitovým víčkem. Za tahle konkrétní provedení dávají sběratelé až 6 000 Kč

Ve staré kuchyňské skříni po babičce se skoro vždycky najde těžká skleněná nádoba s tmavým šroubovacím uzávěrem, do níž se kdysi sypal cukr nebo mouka. Většina lidí ji při vyklízení bez váhání odnese do sběru. Přitom o některé typy se dnes sběratelé perou a zaplatí za ně překvapivě vysokou částku. Ten cennější kus od bezcenného odliší i laik.
Originální víčko rozhoduje o ceně víc než samotné sklo
Sběratel se u dózy dívá nejdřív na její stav. Odřené sklo, naštípnutá hrana nebo jemná prasklinka srazí hodnotu tak, že z nadějného kousku zbyde tuctové retro za pár korun. Nejchoulostivější je ovšem uzávěr. Tmavé bakelitové víčko se za ta desetiletí často ztratilo, prasklo nebo ho někdo vyměnil za novější plastové, a jakmile chybí originál, cena celé nádoby prudce spadne. Kompletní kus s nepoškozeným původním uzávěrem je proto mnohem žádanější než sklo bez víčka.
Sběratelé nejvíc touží po dózách z uranového skla
Mezi kupci má výsadní postavení uranové sklo. Poznáte ho podle zelenkavého tónu a hlavně podle toho, že pod UV lampou výrazně světélkuje. Odhalíte ho tak během okamžiku a právě tahle provedení jdou nejdráž. Cena uranové dózy, kterou podle návrhu Adolfa Matury vyráběla Rudolfova huť, se na aukčních serverech pohybuje kolem 3 000 Kč. Ceněné jsou i méně obvyklé pastelově modré nebo kouřové odstíny.
Přečtěte si také: Ani míchaná vajíčka, ani ovesná kaše. Češi objevili tuhle 1 geniální snídani, která zasytí až do oběda a je hotová za 5 minut Za obyčejnou kuchyňskou dózou stojí velká jména designu
Málokoho napadne, že levnou nádobu na cukr kreslili přední čeští výtvarníci. Za tvary těchto lisovaných dóz stáli tvůrci jako Rudolf Jurnikl, Vladislav Urban, Adolf Matura nebo František Vízner a jejich tehdejší práce se dnes řadí k nejceněnějším kapitolám domácího skla. Vznikaly v tuzemských sklárnách, které stát roku 1965 sloučil do národního podniku Sklo Union. Na aukcích se nejčastěji objevují výrobky z Rudolfovy huti v Dubí u Teplic, jež patřila mezi přední výrobce lisovaného skla už od počátku dvacátého století. Vyráběly se hromadně, proto byly levné a našly se skoro v každé domácnosti.
Bakelit byl první plně syntetický plast a víčka z něj vydržela desítky let
Tmavá pevná víčka mají vlastní historii. Bakelit byl vůbec prvním plně syntetickým plastem na světě, patentoval si ho belgický chemik Leo Baekeland roku 1907. Vyráběl se z fenolu a formaldehydu a po vytvrzení odolával vysokým teplotám i kyselinám. Dělala se z něj spousta domácích věcí, od telefonů a rádií až po uzávěry nádob. Kvůli svému složení se dal obarvit hlavně do černé, hnědé nebo tmavě červené, což je u dobových dóz spolehlivý poznávací znak. Svůj vrchol zažil ve dvacátých a třicátých letech.
Přečtěte si také: Tuhle 1 potravinu nikdy neskladujte vedle chleba. Většina lidí to dělá a do 5 dnů ji vyhodí Z bakelitu se kromě uzávěrů dóz vyráběly i telefony a rádia, která vydržela desítky let. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Za kolik se dózy dnes reálně prodávají
Cenové rozpětí je široké a rozhoduje hlavně vzácnost a zachovalost. Za běžný, slušně dochovaný kus lisovaného skla dáte řádově stovky korun. Výš se dostávají autorská provedení a hlavně uranové sklo. U kompletních souprav a exemplářů bez jediné vady se cena vyšplhá i k šesti tisícům. Že stáří hodnotu nezaručí, ukazuje smaltovaná dóza na mouku z padesátých let, za kterou se v inzerátech žádá jen 150 až 300 korun.
Ceny podle provedení shrnuje následující tabulka:
Provedení dózy Kolik za ni sběratel dá Rarita, celá souprava nebo kus bez jediné vady až 6 000 Kč Autorské uranové sklo (návrh Adolf Matura, Rudolfova huť) kolem 3 000 Kč Běžný, dobře zachovalý kus lisovaného skla řádově stovky korun Odkud se bere sběratelský hlad po starém skle
Zájem o staré české lisované a hutní sklo sílí už delší dobu a nezůstává jen v tuzemsku, dobové kousky dnes vyhledávají sběratelé po celém světě. Za rostoucími cenami stojí hlavně nedostatek. Během devadesátých let řada domácností obměnila kuchyňské vybavení a spousta těchhle nádob tehdy zamířila do sběru nebo skončila ve sklepě, takže se jich dochoval jen zlomek. Roli hraje i nostalgie a to, že strohý vzhled dobových kousků ladí i se současným minimalistickým bydlením.
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Než tedy příště začnete vyklízet spíž nebo půdu, věnujte každé skleněné dóze chvilku pozornosti. Zkontrolujte, jestli má původní bakelitové víčko a sklo bez prasklin, a tvar porovnejte s dobovými katalogy. Reálnou cenu vám napoví hlavně to, za kolik se stejné kusy skutečně vydražily. Vyvolávací částka na začátku aukce o skutečné hodnotě nevypovídá.
Zdroje: https://www.sklo-union.eu/rudolfova-hut, https://www.frews.cz/bakelit-material-tisice-pouziti-ktery-odstartoval-umelohmotnou-revoluci/, https://www.eantik.cz/unikatni-doza-z-uranoveho-skla-adolf-matura-sklo-union-150661-p/, https://www.nespechej.cz/clanky/stare-kuchynske-dozy-maji-dnes-cenu-zlata-tuto-uplne-nenapadnou-dnes-sberatele-vykupuji-za-7-000-kc-20260729-9563.html, https://www.tiscali.cz/tahle-sklenena-doza-stala-za-socialismu-14-kcs-dnes-za-ni-sberatele-davaji-az-6-000-kc-731144