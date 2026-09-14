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Nevyhazujte staré skleněné dózy s bakelitovým víčkem. Za tahle konkrétní provedení dávají sběratelé až 6 000 Kč

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Ve staré kuchyňské skříni po babičce se skoro vždycky najde těžká skleněná nádoba s tmavým šroubovacím uzávěrem, do níž se kdysi sypal cukr nebo mouka. Většina lidí ji při vyklízení...
Nevyhazujte staré skleněné dózy s bakelitovým víčkem. Za tahle konkrétní provedení dávají sběratelé až 6 000 Kč

Nevyhazujte staré skleněné dózy s bakelitovým víčkem. Za tahle konkrétní provedení dávají sběratelé až 6 000 Kč

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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