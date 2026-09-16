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Nevyhazujte staré porcelánové polévkové mísy s víkem. Za tenhle 1 dekor dají sběratelé i 5 000 Kč

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Ve staré kredenci po babičce se skoro v každé rodině najde hluboká porcelánová mísa s víkem, ze které se kdysi nabírala sváteční polévka. Dneska jen překáží a při úklidu často...
Nevyhazujte staré porcelánové polévkové mísy s víkem. Za tenhle 1 dekor dají sběratelé i 5 000 Kč

Nevyhazujte staré porcelánové polévkové mísy s víkem. Za tenhle 1 dekor dají sběratelé i 5 000 Kč

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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