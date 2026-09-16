Nevyhazujte staré porcelánové polévkové mísy s víkem. Za tenhle 1 dekor dají sběratelé i 5 000 Kč

Ve staré kredenci po babičce se skoro v každé rodině najde hluboká porcelánová mísa s víkem, ze které se kdysi nabírala sváteční polévka. Dneska jen překáží a při úklidu často putuje rovnou do kontejneru. U jednoho vzoru je to ale velká škoda, protože právě po něm sběratelé pošilhávají a za pěkný kus dají i několik tisíc korun.
Modrobílý vzor pozná skoro každý
Řeč je o cibuláku, tedy o porcelánu zdobeném modrobílým cibulovým vzorem. Je to nejznámější dekor českého porcelánu a poznáte ho na první pohled, i když nejste žádný odborník. Modrá kresba květin a úponků na bílém podkladu zdobila celé generace jídelních souprav, hrnků a hlavně slavnostních polévkových mís.
Tenhle porcelán je navíc prakticky nezničitelný. Malba se nanáší pod glazuru, takže se neodírá ani nesmývá a nádobí snese myčku i mikrovlnku. Cibulák se vyrábí dodnes v Dubí u Teplic, jedné z pouhých čtyř manufaktur na světě, kde se tradiční cibulový vzor pořád maluje.
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Málokdo tuší, že na cibuláku ve skutečnosti žádná cibule namalovaná není. Zobrazuje stylizované květiny a ovoce, uprostřed bývá astra s pivoňkou obtočenou kolem bambusu a kolem dokola se střídají broskve a granátová jablka. A právě granátová jablka připomínala kdysi Evropanům cibuli, takže vzoru zůstala přezdívka, která s jeho obsahem nemá nic společného.
Vzor je přitom mnohem starší, než by člověk čekal. Zrodil se v míšeňské manufaktuře v Německu kolem let 1738 a 1739 podle čínských předloh a do Čech dorazil až o půldruhého století později.
Porcelán s modrou krví
Cibuláku se přezdívá porcelán s modrou krví a ta přezdívka sedí. Vzor vznikl v době, kdy porcelán patřil hlavně na stůl šlechty a bohatých měšťanů, a jeho urozený nádech mu zůstal dodnes. V Dubí se cibulák začal vyrábět v roce 1885 a nejstarší kusy nesly na spodní straně značku Meissen s hvězdičkou. Čím starší a původnější kus proto najdete, tím zajímavější je pro sběratele.
Přečtěte si také: Řezníci prosí Čechy: tohle maso nikdy nekrájejte hned po vytažení z lednice Cibulák, kterému se přezdívá porcelán s modrou krví, kdysi zdobil hlavně stoly šlechty a zámožných měšťanů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč se stará mísa pořád draží za tisíce
U většiny starého nádobí platí, že ho v bazaru nikdo nechce. Cibulák je výjimka. Nová polévková mísa s víkem stojí podle velikosti zhruba dva až pět tisíc korun a starší původní kusy se na sběratelských portálech prodávají v podobné hladině, běžně za tři až pět tisíc.
Znamená to, že za starou mísu, kterou byste málem vyhodili, dostanete klidně tolik co za novou, někdy i víc. A to je pořád běžný cibulák. Opravdu staré originály s dobovým míšeňským značením nebo předválečné kusy z Dubí jdou výrazně výš a nejvzácnější míšeňské starožitnosti šplhají až do desítek tisíc korun.
Na čem cena stojí: víko, značka a stav
Aby měla mísa sběratelskou hodnotu, musí být kompletní a zachovalá. O její ceně rozhodují hlavně tři věci:
Přečtěte si také: Zelináři prosí Čechy: tuhle zeleninu nikdy nekupujte v pondělí. Vysvětlili, jak dlouho leží v regálu Víko: původní víko je klíčové, ideálně s otvorem pro naběračku, protože u odložených mís nejčastěji chybí. Tělo bez víka srazí cenu na zlomek. Značka: ta na spodní straně prozradí výrobce i přibližné stáří kusu. Stav: každé poškození, od oprýskané hrany po setřenou zlatou linku, cenu snižuje. Nejvíc táhnou kusy bez známek používání. Než mísu vyhodíte
Pokud takovou mísu doma máte, se zbavováním nespěchejte. Nejdřív ji opatrně omyjte a podívejte se zespodu, kam výrobci razili nebo tiskli značku. Podle ní pak na aukčních portálech dohledejte, za kolik stejné kusy reálně padly kladívkem. Nabídkové ceny v inzerátech bývají vytažené výš, než za co se porcelán prodá.
Když si nejste jistí, ukažte mísu odborníkovi nebo staršímu starožitnictví. Pozor si dejte na překupníky, co chodí dům od domu. Za kompletní cibulák s víkem obvykle nabídnou směšnou sumu a majitel, který netuší, co drží v ruce, tak přijde o většinu jeho hodnoty.
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Zdroje: https://www.kudyznudy.cz/ceska-nej/kulturni/cibulak-a-cibulovy-vzor-nejznamejsi-dekor-ceskeho, https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibulák, https://www.dotyk.cz/lifestyle/stare-porcelanove-nadobi-sberatele-vykup-cena/, https://energozrouti.cz/clanek/misa-porcelanova-terina-starozitnost, https://udalosti247.cz/spotrebitel/nevali-se-vam-doma-tato-misa/, https://www.fajntip.cz/clanky/tuhle-starou-polevkovou-misu-ma-jeste-dnes-doma-pulka-ceska-kdo-ji-proda-pod-15-000-kc-hodne-prodela-20260605-10264.html